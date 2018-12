Jablonecko – Rok 2019 bude rokem velkých premiér. Alespoň co se týče využití nově postavených či rekonstruovaných veřejných budov v regionu. Lidé se už těší na nový pavilon v jablonecké nemocnici, přístavbu Muzea skla a bižuterie Jablonec ve tvaru skleněného šatonu či takzvaný Burk na Krásné v Pěnčíně.

Přístavba Muzea skla a bižuterie bude mít podobu skleněného krystalu. Bude tu instalována expozice vánočních ozdob. | Foto: Vizualizace: Hlaváček architekti

Všude, kde to jde, se stále pracuje – třeba na pavilonu intenzivní péče v Nemocnici Jablonec. Přestěhují se sem celá oddělení JIP a ARO s celkovou kapacitou 18 lůžek. „V posledním pátém patře bude zasedací místnost, inspekční pokoje primářů a přestěhuje se sem administrativa a vedení nemocnice. Do uvolněných prostor po kancelářích se rozšíří odborná nemocniční pracoviště,“ popsal ředitel nemocnice Vít Němeček. Jedna věc je stavba pavilonu, která by měla skončit na podzim roku 2019, druhá pak jeho vybavení. „V podstatě budeme nakupovat jen nábytek, veškeré technické vybavení pro nové prostory máme,“ sdělil Němeček.

KOMFORT A SOUKROMÍ

Budoucí nové oddělení ARO nabídne moderní, takzvaný boxový systém. „Zajištěn tak bude lepší komfort a soukromí pacientů i jejich příbuzných,“ vysvětlil primář ARO Martin Bartoň. Hotovo tu má podle plánu být na podzim, poté začne velké stěhování. Stavbu za zhruba 150 milionů kompletně financuje město Jablonec nad Nisou, které je zřizovatelem nemocnice. Jen o kus dál roste u Muzea skla a bižuterie nová přístavba, která bude imitovat tvar broušeného skleněného kamenu – takzvaného šatonu. Přístavbu by tu návštěvníkům i sobě rádi rozbalili jako dárek k Vánocům 2019 a současně ke 115. narozeninám muzea.

Stavbu financuje Ministerstvo kultury, stát bude přes 50 milionů korun. První podlaží má sloužit jako technické zázemí muzea, třetí volně naváže na současný vestibul a je koncipováno jako víceúčelový prostor pro výstavy, přednášky, koncerty, v letní sezoně by mohlo sloužit také jako kavárna. „Bude odtud výhled na muzejní park. V budoucnu bychom jej chtěli postupně zaplnit uměleckými díly v rámci projektu Zahrada evropského skla,“ řekla ředitelka muzea Milada Valečková.

V druhém podlaží má na návštěvníky čekat chlouba muzea – stálá expozice vánočních ozdob, jejímž autorem je designér Jakub Berdych mladší.

Stavba ale bude možná zpožděna, a to kvůli technologickým problémům při výrobě skleněného opláštění. Nejen turisté, ale i místní se těší také na otevření takzvaného Burku – tedy domu, který v 17. století nechal v Krásné na Pěnčínsku postavit tajemný lékař Kittel. Stane se tak v létě, podle starosty Pěnčína Ivana Matějčka chtějí stihnout začátek letní sezony. Burk opravují už patnáctým rokem, protože rozměrný podstávkový dům byl v havarijním stavu.

POMOHLA OBŘÍ DOTACE

Stavba za 15 let spolkla na 65 milionů korun. „Obec se do oprav domu pustila v roce 2004. Každý rok se podařila získat dotace z Ministerstva kultury, od 1 do 1,5 milionu do rekonstrukce vkládala obec. Bylo to vyčerpávající a mnohdy velmi složité,“ poznamenal starosta. Poslední tři roky rekonstrukci podpořila 24milionová dotace z projektu Slow tourism v Euroregionu Nisa – Spojení kultury s přírodou. Do Burku by se mělo přestěhovat Kittelovo muzeum, infocentrum či reprezentativní zasedací místnost.

A není to jediné, co v roce 2019 chtějí Pěnčínští otevřít. Na začátku školního roku 2019/2020 chtějí mít kompletně dokončenou přístavbu základní školy, která právě roste. V přízemí vzniknou dílny, v patře dvě multifunkční učebny. Z dotací EU má přijít 10,5 milionu korun, celá stavba přijde na více než 15 milionů. „Snad získáme i dotace na vybavení. Pokud ne, otevřeme přístavbu až ke konci roku,“ dodal Matějček.