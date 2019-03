„Chci ukázat, že i my máme své sny, cíle a studium. Že nejsme všichni stejní a nechodíme jen pro sociální dávky,“ řekla na úvod večera studentka obchodní akademie Andrea. Spolu s ní odpovídal na „otázky na tělo“ mladý Rom Daniel.

Debatu, kde Romové promlouvali k lidem z majority, vedl novinář Libor Tampiér. Hned ze začátku se zeptal, zda studentům dělá problém přiznat svoji národnost. „Ráda o sobě říkám, že jsem Romka. Národnost je jenom náš bonus,“ poznamenala Andrea. Zároveň však nastínila, že ne každý se ke svému původu hlásí. „Romů kolem nás je mnohem víc, než si myslíme, ale spousta z nich to o sobě nepřizná kvůli předchozí špatné zkušenosti,“ dodala.

„NA NAŠÍ ZÁBAVĚ VŠICHNI TANČÍ“

Podle Daniela si Romové život umějí více užít. Žene je k tomu temperament, kteří Češi často postrádají. „Když přijdete do hospody, kde jsou bílí, všichni budou sedět u stolu. Pokud dorazíte na romskou zábavu, všichni budou tančit,“ nastínil rozdíly Daniel.

Oba dva se shodli, že výchova rodičů je velmi důležitá pro to, jakým směrem se romské děti vydají. „Málem jsem skončila ve speciální škole. Ale moje maminka zakročila a nastoupila jsem do běžné základky, kde si ani nevšimli, že jsem Romka. Pokud nemáte podporu rodiny, je to špatně, a to je taky ten důvod, proč Romy na středních školách vidíme jen zřídka,“ zmínila Andrea, která pracuje v Nízkoprahovém centru Kruháč v Jablonci.

Tvrdí také, že nestačí být dobrým Romem. „Musíte být lepší než všichni ostatní, aby vás přijali.“ Daniel je naopak podle svých slov flegmatik a je mu jedno, co si o něm ostatní myslí. „Přitom jsem z jedné poloviny Čech, ale víc se cítím jako Rom. Je mi blízký ten temperament,“ uvedl.

Jako svoji největší přednost vidí Romové rodinu a její pevnost. „Jen málokdy potkáte v domově důchodců romskou babičku nebo dědečka. My je neodkládáme, pokud se ocitli v situaci, že se o sebe nedokážou postarat, tak je bereme k sobě domů. Držíme při sobě a obětujeme se pro druhého,“ vyzdvihla dobré vlastnosti Romů Andrea. „A to byste se mohli zase vy naučit od nás. Stejně tak existuje spousta věcí, které bychom se my měli naučit od vás, například brát věci vážněji,“ dodala.