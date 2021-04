V Desné na Jablonecku napadl mladý muž osmdesátiletého seniora. Údajně jen za to, že starý muž chtěl po mladším, aby si na frekventovaném chodníku nasadil roušku. Incidentem se zabývá policie.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Martin Vokurka

Osmdesátiletý Zdeněk Joukl se šel v sobotu 17. dubna odpoledne projít, jak mu naordinoval lékař. Alespoň kolem panelového domu, kde bydlí. Při návratu domů ho předešel směrem na Tanvald vysoký urostlý mladík kolem 25 let se třemi děvčaty kolem deseti let. „Ačkoliv to vláda v zastavěné části obce nařizuje, neměl nasazenou ani roušku, ani respirátor. Přešel těsně kolem mne. Kdyby byl nemocný covidem, tak mne mohl klidně nakazit. Proto jsem na něj zavolal, že na veřejném prostranství má mít roušku,“ přiblížil senior.