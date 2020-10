Deník sledoval třicet minut frekventovanou zastávku na autobusovém nádraží v Jablonci nad Nisou. Za tu dobu se tam vystřídalo 37 lidí, čtyři z nich neměli roušku nebo jinou ochrannou pomůcku.

„To je strašné, já nevydržím mít na ústech ten hadr celé dny. Nařízené to máme v práci, musím s tím do obchodu a teď ještě venku. Kdy to skončí?“ stěžovala si žena středního věku na hojně využívané autobusové zastávce. Její známá si na tato slova roušku stáhla s tím, že si ji nandá v autobusu. „Kašlu na to, nebudeme se dusit přece i venku," pravila. První žena si roušku nechala nasazenou.

Stejnou dobu, tedy třicet minut, jsme strávili u jabloneckého magistrátu. Tam ze 14 příchozích neměli zakrytá ústa a nos dva lidé. „Je to strašné, snad bych měl raději ten covid za sebou. Jen nevím, co bych udělal s maminkou, bydlí u nás,“ popsal asi pětačtyřicetiletý muž u magistrátu. „Nebudu tady dělat šaška, natáhnu si roušku až uvnitř, na tohle já … ,“ odsekl asi třicetiletý muž na poznámku staršího muže, že by měl mít roušku nasazenou. Po několika okamžicích si ji ale, zjevně zahanben, nasadil a dále čekal v klidu.