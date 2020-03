Například v Líšném obětoval starosta Jiří Mikeš na výrobu roušek staré státní vlajky nebo ubrusy, které se používají jen při volbách. „Na každém úřadě jsou staré bavlněné vlajky. Jen pro úctu neskončily v kontejnerech. Ale jsou velmi pevné. To, že při vyvářce trochu pustí, nevadí,“ popsal starosta Mikeš.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Na úřadě je sám, a to hlavně kvůli případným aktuálním situacím. „Naši senioři díky rozložení obydlení nejsou osamělí, až na dva z nich. Všichni ti sousedi, kteří se o jakkoli omezené seniory starají bez ohledu na situaci, se dají považovat za dobrovolníky,“ doplnil starosta obce Líšný. Sám objednal 50 kusů roušek, dodávka prý ale může dorazit třeba až koncem května. Pomoc od státu je podle něj nulová. „Stát ukládá kraviny nebo nařízení, která jsme už před pár dny učinili sami,“ rozohnil se.

Ve vedlejší Malé Skále už o víkendu mapoval starosta Michal Rezler prostřednictvím hasičů situaci ohledně případné pomoci s nákupem léků, potravin a podobně. „Tento dotaz jsem vznesl i na domovníka penzionu pro seniory. Zatím jsem nedostal žádost o pomoc. Vždy se starají nejbližší příbuzní nebo solidárně mladší sousedi,“ přiblížil Michal Rezler. Případnou pomoc s nákupy chce obec zvládnout s dobrovolnými hasiči.

Dobrovolnice po obci šijí roušky. „Nejprve jsme je rozdělovali nejpotřebnějším. Volně jsme dali asi 20 kusů do obchodu s potravinami, k vyzvednutí na obecním úřadě jich nyní máme asi třicet,“ upřesnil Rezler.

Pomoc státu zatím vnímá jako pomoc v uvozovkách. „Perfektní spolupráce oproti tomu je s Libereckým krajem a naší nadřízenou obcí Turnov. Zatím alespoň co se týče metodiky, protože průmyslové roušky, respirátory a dezinfekční prostředky stále chybí a logicky musí jít nejprve do první linie, tedy do nemocnic, policistům, hasičům, řidičům,“ doplnil starosta Malé Skály.

O nastalé situaci jednali zastupitelé v Radčicích, malé samostatné obci nad Železným Brodem. „Udělali jsme si vzdálené jednání. Identifikovali jsme osamělé obyvatele a rozhlasem rozhlásili, ať se další případní osamělí ozvou. Místostarostka je bude pak objíždět a případně zásobovat,“ popsala starostka obce Radčice Dagmar Havlová.

Roušky šijí svépomocí především ženy. Ale třeba v Zásadě ve volných chvílích zasedne k šicímu stroji i místní lékař Jan Žwak. Pacienti nechodí, a tak ve volných chvílích šije. „Trochu šít se strojem jsem se naučil jako malý od babičky. Není to nic složitého, spíš stačí chtít,“ řekl mladý lékař. „Náš pan doktor je moc šikovný. Co si zamane, udělá. Půjčil si stroj a ušil asi deset roušek. Budeme pokračovat i další dny. Pár jsme si jich nechali my, další dostala uklízečka, jsme připraveni je rozdávat i pacientům,“ dodala jeho zdravotní sestra.