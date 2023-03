Pohled na Jablonec nad Nisou z rozhledny na Petříně? Utopie se stává skutečností, do měsíce bude rozhled z ikonické budovy nad městem znovu přístupná. Za dva miliony se o to postaral nájemce hotelu Petřín Ivo Konečný se svým týmem.

Před lety sem stoupali Jablonečané i přespolní, aby si prohlédli jak samotné město, tak vrchy Jizerských hor i Krkonoš. „Chodívali jsme na Petřín, to už je dobrých třicet let. K nedělní procházce patřil nejen zmrzlinový pohár, ale i výstup na rozhlednu,“ zavzpomínal Jablonečan Petr Stárek.

Jenže čas trhl oponou a neudržovanou věžičku musel majitel uzavřít kvůli havarijnímu stavu schodiště. Stupně se postupně propadaly, zkázu urychlila několikaletá uzavírka objektu.

Hotel Petřín nad Jabloncem už ožívá, brzy naplno otevře

Dnes je rozpadlé dřevěné schodiště na věžičku hotelu pryč. Jeho odstranění bylo kvůli špatnému stavu komplikované. Další problém se vyskytl, když provozovatel hledal tesaře, kteří by schodiště postavili ze dřeva. „Oslovili jsme několik firem a živnostníků, nikdo ale neměl o práci zájem. Původní schodiště totiž bylo nestabilně ukotvené,“ přiblížil útrapy se sháněním řemeslníků Konečný.

Provozovatel hotelu Petřín Ivo Konečný na vznikajícím schodišti na rozhlednu.Zdroj: Deník/Jan SedlákA tak dřevo nahradí stabilní samonosná ocelová konstrukce a do dvou měsíců sem budou moci vystoupat noví návštěvníci. Vchod bude přístupný i těm, kdo nevyužijí služby hotelu či restaurace. „Nástup na rozhlednu bude úplně dole v patě budovy. Vstup bude otevírat mechanismus, jehož podobu dále ladíme. Buď bude fungovat jako bankomat, kdy návštěvník vhodí požadovanou minci, nebo připravíme placené žetony. Po vhození se dveře otevřou,“ popsal možnosti Ivo Konečný.

Nové schodiště je samonosné, což podle nájemce hotelu znamená, že vydrží vše. „I kdyby spadly zdi, schodiště bude stát. To se ale samozřejmě nestane,“ pousmál se provozovatel hotelu.

Jablonečané si rekonstrukce všimli a dotazy na otevření rozhledny se nyní začaly množit. „Z Petřína je nádherný výhled. Když jsem se dozvěděla, že je hotel znovu otevřený, hned jsem psala, zda otevřou i rozhlednu. Už se těším,“ uvedla například Klára Smutná. Před lety se přestěhovala do Liberce, ale dodnes do Jablonce zajíždí.

Přežijí ti, kteří gastronomii dělají poctivě, říká provozovatel hotelu Petřín

Konečný získal Petřín do pronájmu na pět let od majitele Evžena Hejska na podzim roku 2021, s tím, že by nájemce rád hotel provozoval delší dobu. „Hlavní je, že objekt je v relativně dobrém stavu, nenarazili jsme na žádné závažnější stavební problémy. Paradoxně tomu asi napomohlo to, že tady bydleli zahraniční dělníci, objekt byl tedy vytápěný a díky tomu nechátral,“ poznamenal Konečný.

Hejsek koupil budovu v druhé polovině devadesátých let od banky, protože předchozí majitel na ní udělal dluhy a skončil ve vazbě. Evžen Hejsek se do zvelebování hotelu vehementně pustil a v roce 2000 jej slavnostně otevřel. Byla to veliká sláva, nad Jablonec zářil i ohňostroj. Sláva trvala třináct let, od roku 2013 hotel změnil několik nájemců, aby byl v roce 2015 uzavřen. Poté sloužil i jako ubytovna.

Majitel se marně snažil sedm let objekt prodat. „Zájemci se našli, vždy vše ale ztroskotalo na penězích. Nyní jsem rád, když vidím a slyším, jak se hotel znovu probouzí k životu,“ pousmál se Hejsek.

Petřín je vrch nad Jabloncem nad Nisou, kde stojí secesní výletní restaurace s rozhlednou. V roce 1906 ji nechal postavit německý soukromník Richard Fellinghauer. Slavnostní otevření se odehrálo v neděli 2. prosince téhož roku.

Majetkové tahanice

Přes vynikající polohu si zařízení nezískalo dostatek přívrženců a v podniku se již od počátku střídali vlastníci i nájemci. Po 2. světové válce sloužil jako dětský domov. Původnímu účelu se objekt vrátil v polovině šedesátých let. Provozoval jej státní podnik Restaurace a jídelny.

Po roce 1989 čekaly Petřín majetkové tahanice. Ty vyústily v zavření restaurace v roce 1993. Poté několik let budova chátrala. V roce 1996 koupil objekt v dezolátním stavu Evžen Hejsek. Nový majitel pak objekt za dvacet milionů opravil a rozšířil o ubytovací část a 2. října 2000 majitel objekt opětovně otevřel. Zprovoznil také rozhlednu, která byla po dlouhá léta nepřístupná.

Od roku 2015 byl ale hotel opět uzavřený a tím i výstup na věž. Z rozhledny je překrásný výhled na Jizerské hory, Krkonoše a město.