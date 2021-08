Bystrá Liška, silný Medvěd, houževnatá Ovce a odvážný Horník. Na Rokytnici nad Jizerou nově dohlíží čtyřčlenná skupina strážců, kteří jsou na Hlídce na Stráži. Po sedmi letech se podařilo dokončit vyhlídkový lesopark nad městem a o jeho podobu se postarali architekti z libereckého studia Mjölk.

Hlídka na Stráži. | Foto: Mjölk architekti

Příběh projektu se začal psát v roce 2014, původně měla vyrůst na vrchu Stráž klasická rozhledna. Ta by musela být hodně vysoká, aby se z ní dalo přehlédnout přes kopec. „Rozhodli jsme se, že uděláme stezku, do které zakomponujeme skalní útvary lemující vrchol kopce. Vyhlídky jsou umístěny v různých prostředích a nabízejí pestré výhledy do okolní krajiny, stromů či borůvčí,“ řekl jeden z libereckých architektů Jan Vondrák.