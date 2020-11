Jedná se o pilotní projekt společnosti v Česku. Hromadnou dopravou se společnost, provozující především dálkovou dopravu pro FlixBus a pronájmy luxusních autobusů, zabývá v Německu. Jablonečany začne od února vozit autobusy Mercedes Benz Citaro a Sprinter z roku 2013 a 2014.

„Vymykáme se českým standardům, nabídli jsme standardy, které nabízíme v Německu,“ řekl jednatel Umbrelly Pavel Steiner. Mercedes Citaro se pyšní titulem Nejlepší autobus pro veřejnou dopravu na světě roku 2013. Všechny autobusy budou nízkopodlažní.

Přitom nechybělo mnoho a Umbrella nabídku nepodala. „Máme ale 36 řidičů z Jablonce a Liberce a ti apelovali, abychom se zúčastnili, nakonec jsem tomu rád,“ popsal Pavel Steiner jabloneckým zastupitelům.

Zároveň zástupce Umbrelly předpokládá, že se společnost přihlásí i do výběrového řízení na desetiletou zakázku, která by měla být vypsána na roky 2023 – 2033. „V případě, že uspějeme a vyhrajeme, slibuji, že v Jablonci pak nasadíme zbrusu nové autobusy,“ doplnil Steiner.

Ohradil se tak proti tomu, že by se snad mohla dostat MHD na Jablonecku do problémů kvůli příliš nízké nabídce. „Žádná byť sebemenší zakázka nestojí za to, abych vymýšlel nějaké hlouposti. To neexistuje, to bych se nemohl přihlásit do žádného výběrového řízení v Německu. Jedeme na malou marži, ale na velký výkon. I kdybych měl podepsat osobní garanci, tak ji podepíšu. Garantujeme, že nabídneme maximální servis, maximální flexibilitu, zkušenosti z dopravy v Německu,“ doplnil Steiner.

Na základě výzvy města Jablonec n. N. podalo nabídku na zajištění přepravy cestujících na přechodnou dobu od 1. února 2021 do 31. ledna 2023 celkem osm dopravních společností. Nabízená výše kompenzace se pohybovala od 44,56 Kč/km do 67,40 Kč/km, když nejnižší nabídku podala Umbrella Coach & Buses. Jde o částku o 15 procent nižší, než za kolik dosud MHD provozuje společnost BusLine MHD Jablonecko. Ta naopak v lednu skončí.

„Společnost bude po dva roky od února 2021 zajišťovat MHD v Jablonci a také autobusovou dopravu v okolních obcích zapojených do Dopravního sdružení obcí Jablonecka. Jízdní řády ani zastávky se nemění,“ upřesnil primátor Jiří Čeřovský.

Soutěž napadli

Na zajištění veřejné dopravy v Jablonci a okolí na příštích deset let vypsalo vedení města na začátku loňského roku veřejnou zakázku. Na začátku dubna ji získala společnost About Me s nabídkovou cenou 48,38 koruny na kilometr, tedy 684,6 milionu korun bez DPH. Druhým účastníkem byla Autobusová doprava Podbořany, která nabídla výrazně vyšší cenu. Soutěž ale napadla jak neúspěšná firma, tak společnost BusLine, která se obrátila na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Kvůli průtahům a sérii námitek a připomínek město Jablonec nakonec soutěž zrušilo.

Protože nové vypsání veřejné zakázky a její vyhodnocení by se nestihlo do 1. února, kdy končí smlouva s BusLine, muselo město využít institutu poptávkového řízení. V prvním podala nabídku jediná firma BusLine. Zastupitelé ji ale na začátku října odmítli. Nabídková cena 55,96 koruny za kilometr se jim zdála příliš vysoká.

Právníci, kteří pro město soutěž zajišťovali, doporučili vzhledem k situaci na trhu poptávku zopakovat. To se Jablonci vyplatilo, nejvýhodnější nabídku město získalo právě od společnosti Umbrella.