Podle plánu. Od prvního srpna letošního roku najdou hazardní hráči na mapě Jablonce nad Nisou jediné kasino, a to jen na pár měsíců. Od 1. ledna 2022 bude mapa zcela prázdná. Jablonec tak bude jediné okresní město Libereckého kraje, které hazard zcela vytěsní ze svého území.

Jablonečtí zastupitelé totiž nevyslyšeli volání České komory loterijního průmyslu (ČKLP), která žádala odklad platnosti vyhlášky o regulaci hazardu. Ta tak vstoupí v platnost v předem ohlášený termín. O zachování platnosti vyhlášky od 1. srpna rozhodli zastupitelé jednohlasně ve čtvrtek odpoledne.

Jediné kasino na Lidické ulici zůstane v provozu do konce roku, protože má do té doby platné povolení. „Od nového roku by tady neměly být žádné automaty,“ sdělil opoziční zastupitel a jeden ze členů sdružení Jablonec bez hazardu Jakub Macek.

Komora žádala jablonecké zastupitele, aby minimálně o rok posunuli termín začátku vyhlášky, a to kvůli opatřením proti šíření koronaviru, které zavřelo i herny. „Veškerý provoz kasin byl téměř rok uzavřen. Dovoluji si požádat o dočasné pozastavení účinnosti výše zmiňované vyhlášky. Nejen provozovatelé samotní, ale i jejich zaměstnanci a navázané služby potřebují čas na stabilizaci,“ napsal Stanislav Brunclík z ČKLP.

„Rozumíme, že se tak stalo zásahem vyšší moci kvůli šíření epidemie nemoci covid-19, ale přesto nám bylo znemožněno podnikat v období posledního roku a naplnit tak předpokládaný výsledek hospodaření této pobočky, který by odpovídal investici nastavené na standardní provoz,“ popsal Ondřej Šmejkal, předseda představenstva společnosti Euro Queen, která provozuje kasino v Lidické ulici. Kromě něj zmizí do srpna letošního roku z města všechny výherní hrací automaty.

Jejich počet klesal

Na území města dnes fungují čtyři zařízení typu kasina. V roce 2018 jich bylo v Jablonci deset. První zmizelo jen pár týdnů po referendu, ve kterém se Jablonečané vyhranili proti setrvání hazardních heren ve městě. V referendu, které se konalo spolu s prvním kolem volby prezidenta 12. a 13. ledna 2018 ve všech 49 volebních okrscích města Jablonec, odsouhlasilo 88 procent platných hlasů zákaz hracích automatů.

Všechno to začalo už v roce 2013, kdy se poprvé objevila myšlenka osvobodit Jablonec od „beden“. Aktivitu rozjel spolu s dalšími dobrovolníky právě Jakub Macek, který ventiloval zkušenosti ze svého bezprostředního okolí. „Nechápu, proč v našem městě blikající herny tolerujeme, vystavujeme Jablonečáky hrozbě závislosti, a to včetně dětí, které jsou nejzranitelnější, kazíme si centrum města a zvyšujeme kriminalitu,“ vysvětloval tehdy.

Snahy omezit či zcela zakázat hazard na území města jsou ale ještě „vousatější“. Zastupitelstvo v Jablonci schválilo už v roce 2011 vyhlášku, která měla ukončit provoz všech heren a kasin k 1. lednu 2015. V červnu téhož roku ale novela vyhlášky hazard opět povolila. Tehdejší vedení magistrátu v čele s ODS to zdůvodnilo tím, že nulová tolerance není řešením a vede k obcházení zákona a vzniku nelegálních heren. Jablonec tehdy vyhláškou povolil jen vznik kasin, nikoli heren.