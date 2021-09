„Je to náš podnikatelský záměr už v podstatě od začátku,“ vysvětlila sympatická podnikatelka. Ve sporu dal Krajský soud Ústí nad Labem za pravdu hotelu, ČOI poté podala kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Zdroj: DeníkJak to vše začalo?

Ten případ se táhne od roku 2017. Tehdy někdo podal anonymní udání k České obchodní inspekci. My si ani nejsme vědomi, že bychom se tady s nějakým takovým člověkem setkali. ČOI tenkrát dala do protokolu i jméno člověka, který u nás nepracoval a další věci, o kterých nechápeme, kde je vzali. Oklikou se k nám dostalo, že za udáním měla být nějaká paní z Ostravy. Nicméně na jednom anonymním udání postavila ČOI celou tuhle kauzu.

Jaké bylo zjištění inspekce?

Dostali jsme deset tisíc pokuty plus nějaký správní poplatek. Proti tomu jsme se samozřejmě odvolali. Případ putoval do Prahy, kde s tím dlouho a dlouho nic nedělali. Pak to přehráli k soudu do Brna, odkud se to celé vrátilo do Ústí nad Labem. Konečně letos v lednu Krajský soud Ústí nad Labem, pobočka Liberec, rozhodl, že hotel nikoho nediskriminuje, že podmínky pobytu máme jasně, transparentně a předem dané. A že lidé s dětmi mají mnoho možností ubytovat se kdekoli v okolí. Kolem hotelu V Nebi je spousta dalších penzionů a hotelů. Soud dále rozhodl, že inspekce má vrátit pokutu, plus uhradit náklady na právníka.

Stalo se?

Ano, ale poté ČOI podala kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Teď zase budeme nějakou chvíli čekat, jak to dopadne. A to je šance, že se kauza dostane až k Ústavnímu soudu, kde ostatně skončil i případ ostravského hoteliéra, který odmítal ubytovávat Rusy. Tehdy tříčlenný senát Ústavního soudu rozhodl, že nešlo o diskriminaci. Rozhodnutí vzápětí kritizovala řada právníků, mezi nimiž byl i předseda tohoto soudu Pavel Rychetský, který si přál, aby Ústavní soud někdy v budoucnu podobný případ rozsuzoval a rozhodl opačně.

Na jakou klientelu je tedy hotel V Nebi zaměřen?

Nabízíme luxusní wellness služby pětihvězdičkového hotelu pro osoby starší 18 let. O kvalitě našich služeb, a teď to bude možná znít neskromně, ale je to fakt, svědčí to, že jsme za loňský rok získali titul Hotel roku 2020 v kategorii pětihvězdičkových. Hotel nabízí veškeré své služby jen pro ubytované, což obnáší nejen restauraci, ale i vnitřní a venkovní bazén, sauny, masáže a další. Jsme nastaveni na maximální soukromí a klid. Proto jsme se rozhodli neubytovávat děti, vytváříme odpočinkový prostor právě pro jejich rodiče. A tak děti neubytováváme. Je to vlastně stejné, jakoby jste požadoval ve vegetariánské restauraci pořádný steak. Nemají ho a pošlou Vás jinam. Je to diskriminace? Naši klienti se rekrutují z řad středního a vysokého managementu, mají své děti, vnoučata, ale potřebují si odpočinout dva tři dny i bez nich. Pro vztah je důležitý i odpočinek o samotě.

Alena Malá, provozovatelka příchovického hotelu V Nebi.Zdroj: Deník/Jan SedlákMěli jste hotel nastaven jen na dospělou klientelu již od začátku?

V podstatě ano. Dům stojí od roku 2000, od roku 2002 jsme začali s několika pokoji. Od roku 2008 jsme se začali orientovat na dospělejší klientelu. Nejprve jsme ale neubytovávali jen malé děti do deseti let. Postupně jsme ale dostavovali další sauny a děti do nech samovolně vstupovaly, rušily klienty, kteří si stěžovali samozřejmě nám a ne rodičům. Navíc si myslím, že dětská nahota do saun nepatří, to už zase může zavánět třeba pedofilií. Tak jsme nastavili hranici 15 let. Poté se strhla popisovaná kauza. Tak jsme si řekli, dobrá, nebudeme dráždit, prostě své služby nabídneme jen osobám 18 plus. Je přece běžné, že některé výrobky a provozovny jsou pro mladší nedostupné. Ať se jedná o tabák, alkohol, ale i sexshopy a další. U nás je třeba ke snídani na stole běžně sekt, volně přístupný alkohol v minibarech. Navíc v okolí je mnoho hotelů, krásných, apartmánových, které jsou zaměřeny na klientelu s dětmi.

Měla tahle kauza nějaký vliv na chod hotelu?

Ne, neměla. Naši hosté nás znají a doporučují nás svým přátelům, s návštěvností jsme spokojeni.

Setkáváte se ale s klienty, kteří na ubytování dětí trvají?

Už dávno ne. Za celou dobu si vzpomínám na jediný případ, kdy mi pán spílal, proč sem nemůže vzít svou dvouletou Adélku. Ale to bylo asi jediné. Že jsme wellness hotel pro dospělé máme zvýrazněné na internetových stránkách. Když se chce objednat klient s dětmi, poradíme mu, kam se má obrátit, v klidu se domluvíme, že to prostě u nás nejde. Problémy s tím nejsou.

Je tady v okolí hotel podobný tomu Vašemu, tedy tím, že se orientuje jen na dospělou klientelu?

Určitě, třeba Premier pod Královkou. Přímo na Královce je hotel rodinného typu, Premier trochu níž se také specializuje na dospělou klientelu. Děti sice ubytují, ale hlásají, že dětem nemohou nabídnout některé běžné služby.

Podniků podobných hotelu V Nebi je po republice ale mnoho. Jsou popotahované jako Váš hotel?

Ne, nesetkala jsem se s tím. Prostě nikdo na ně neupozornil. Tím jsem argumentovala i před inspekcí. Na to mi odpověděli, že pokud by měli podnět na jakýkoli jiný podnik, postupují stejně. Znám třeba podnik, který nás úplně opsal, i webové stránky mají slovo od slova stejné, stejné katalogy. Ale stejně to celé nechápu, hotely jen pro dospělé najdete v každé vyspělé zemi, u nás za to podnikatele popotahují a udělují pokuty, to je něco neuvěřitelného.

A co doba covidová?

V říjnu jsme vzorně zavřeli. O Vánocích a na Silvestra jsme jen nevěřícně kroutili hlavami, když jsme viděli ty nájezdy rekreantů do okolních chalup. S údivem jsem se dívala, co se to děje a říkala jsem, to za pár týdnů zase bude průšvih. Že zase půjdou počty onemocnění k patnácti šestnácti tisícům denně. Měla jsem pravdu, v lednu jsme měli další vlnu koronaviru, pak zavřeli i okresy. Finanční ztráty jsou obrovské, to nám nikdo nikdy nevyrovná. Že dělám v byznysu třicet let, tak jsem měla něco našetřené, skoro vše jsem dala zpět do podniku. Aby se zachovala pracovní místa, protože mám skvělý personál, který bych těžko nahrazovala. Stavebně jsme upravovali vnitřek, připravovali jsme se na novou dobu. Ale poslední rok přinesl daleko větší ztráty i jinde. Třeba i našim klientům.

Jak to myslíte?

Máme moc fajnový klienty, báječné lidi, kteří vlastní farmu na jižní Moravě v Moravské Nové Vsi. Když tam přišlo to tornádo, celou farmu jim vzalo. Během chvilky přišli o desítky let práce. Pro ně nebyl koronavirus to nejhorší, my jsme na tom lépe.

Česká obchodní inspekce:

Firma měla postupovat individuálně, nikoliv předpokládat, že každé dítě ve věku do 15 let bude narušovat tiché a relaxační prostředí. Inspekce poukázala navíc na paradoxní situaci, že jen těsně pod nápisem o zákazu pobytu dětí bylo uvedeno, že „psí miláčci jsou vítáni“.

Krajský soud Ústí nad Labem:

Soudkyně Lucie Trejbalová poukázala na to, že je třeba se zabývat především tím, proč hotel odmítá děti ubytovávat. Odkázala na předloňský rozsudek Ústavního soudu, který se zastal ostravského hoteliéra, jenž odmítl ubytovat Rusy, pokud nepodepíší, že nesouhlasí s okupací Krymu. Ústavní soud tehdy konstatoval, že nešlo o nenávistný projev, ale o svobodu slova a právo vyjádřit svůj názor.

Podle krajského soudu to, že hotel V Nebi odmítl ubytovat děti, nebylo svévolné či nenávistné. Firma se podle soudu chovala transparentně a předvídatelně, když uvedený zákaz dopředu avizovala. Každý případný klient mohl dopředu zvážit, zda za těchto podmínek této ubytovací možnosti využije, či nikoliv.

Verdikt ale překvapil Českou obchodní inspekci i některé právníky. „Postupovali jsme v souladu s dřívějšími rozhodnutími soudů, které dosud podobné případy za diskriminaci označovaly,“ uvedl mluvčí inspekce Jiří Fröhlich.

Obchodní inspekce proto v případě hotelu V Nebi podala kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.