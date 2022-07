Zdroj: DeníkPřevážnou část děje své prvotiny zasadila na sever Čech, do Českého ráje. „Moc se mi líbí místní příroda i památky. Proto když jsem přemýšlela, kam by hlavní hrdinka z Prahy mohla odjet, Český ráj mě zcela přirozeně napadl jako první,“ svěřila se autorka a vášnivá čtenářka v exkluzivním rozhovoru pro Deník.

Můžete přiblížit svou cestu na literární pole?

Už jako dítě jsem milovala příběhy a snila jsem o tom, že jednou budu tvořit vlastní, ať už jako spisovatelka, nebo jako scénáristka. Během dospívání jsem občas něco sepsala, ale rozhodně to nebylo nic čitelného a publikovatelného. Ke svému snu jsem se znovu vrátila v roce 2020 během lockdownu, kdy jsem najednou trávila víc času doma. Chtěla jsem na pár hodin denně uniknout z reality. Nakonec jsem před covidem prostřednictvím svého románu Alespoň prozatím utekla spolu s hlavní hrdinkou Marinou do Českého ráje.

Když jste se přihlásila do 2. ročníku literární soutěže CooBoo hledá talent, věřila jste ve vítězství?

Vůbec ne. V té době jsem už za sebou měla pár rozeslaných e-mailů do nakladatelství. Jelikož mi za těch pár měsíců nepřišla žádná kladná, de facto vůbec žádná odpověď, myslela jsem si, že jsem napsala něco, co vůbec nestojí za řeč (smích). Vítězství pro mě bylo velkým překvapením, které jsem doteď úplně nezpracovala.

Pro svou prvotinu Alespoň prozatím, která se letos objevila na pultech knihkupectví, jste zvolila žánr Young Adult. Mně osobně přijde, že v poslední době je přehlcený. Jak to vnímáte vy?

Sama bych Young Adult (YA) nenazvala žánrem, spíše věkovým zařazením literatury pro starší děti či mladé dospělé. Máte pravdu, že v posledních letech YA literatura zažívá velký boom, ale já osobně jsem za to ráda.

Z jakého důvodu?

Věřím, že spoustu mladších lidí přivede ke čtení, podobně jako před lety mě. I když už sama mnoho let nejsem cílovou skupinou, pořád se ke knihám pro mládež ráda vracím. Jelikož se v nich řeší první lásky a problémy dospívání, jsou pro mě příjemným únikem od „dospěláckých“ problémů (smích).

Nese vaše kniha autobiografické prvky?

Myslím, že žádný autor se při psaní neubrání inspiraci z reálného života, i kdyby se snažil. Hlavní hrdinka je mi charakterově dost podobná a prožívá věci podobně, jako jsem je během dospívání prožívala já. Vše ostatní je vymyšlené, tedy kromě doby, ve které se příběh odehrává.

Děj jste zasadila do doby covidové. Pominu-li několik povídek, u románu jsem na to nenarazil. Jaké to bylo, psát o něčem, co vlastně bylo a stále trochu je aktuální?

Aktuální téma knihy pro mě bylo motivací, abych knihu dokončila dříve, než pandemie zcela odezní – v té době jsem věřila, že to opravdu bude maximálně do roka. Zároveň Alespoň prozatím zachycuje i moje pocity z prvních měsíců lockdownu, které jsem takto mohla vyventilovat. Koronavirus v příběhu hraje roli, ale netočí se vše kolem něj. V popředí je pořád láska dvou mladých lidí a další problémy dospívání. Jak říká moje betačtenářka Mája, pandemie zde vystupuje především jako „ta nejlepší dohazovačka na světě“ (úsměv).

Hlavní hrdinka je z Prahy, ale velká část děje se odehrává na severu Čech, v Českém ráji, zazní i Liberec. Proč jste si vybrala tuto oblast?

Český ráj a jeho okolí je moje oblíbená výletní lokalita. Moc se mi líbí místní příroda i památky. Proto když jsem přemýšlela, kam by hlavní hrdinka z Prahy mohla odjet, Český ráj mě zcela přirozeně napadl jako první.

V čem si myslíte, že je hlavní síla všeho příběhu?

Po knize Alespoň prozatím by měl čtenář sáhnout, pokud chce odpočinkové a romantické čtení pojednávající o prvních vztazích. Do knihy jsem se snažila zakomponovat i některá témata, o kterých bych si já během dospívání ráda přečetla, včetně toho, jak se o nich hlavní hrdinové učí mluvit – což podle mě není v tomto žánru příliš časté.

Jak dlouho kniha vznikala?

Psát jsem začala na podzim 2020 a první verzi rukopisu jsem dokončila na jaře 2021. Celkově jsem na ní tedy pracovala asi půl roku, ovšem intenzita mého zapojení se dost měnila. Některé dny jsem si na knihu ani nevzpomněla, jindy jsem do počítače datlovala klidně dvanáct hodin denně.

O názvu a konci jste měla jasno od začátku, nebo se to měnilo v průběhu?

Hlavní dějovou linku jsem měla vymyšlenou dopředu. V průběhu psaní jsem pak přicházela s vedlejšími zápletkami a dalšími detaily. Během roku 2021 jsem se k rukopisu párkrát vrátila, ale znovu jsem na něm začala pilně pracovat až na podzim po podepsání smlouvy. V rámci redakčního procesu se pak mírně prodlužovala závěrečná část příběhu, která redaktorce přišla uspěchaná. Název jsme vymysleli až v nakladatelství YA čtu, do té doby jsem na rukopisu pracovala pod názvem Koronaromance.

Ke knize vznikl zajímavý merch, k dispozici je box a zároveň i kniha v brožované vazbě. Jak moc jste se podílela na vzhledu obálky a grafické podobě knihy?

Vzhled obálky jsem si vymyslela sama a jsem moc ráda, že se můj návrh zohlednil při vytváření finální verze. V nakladatelství byli velmi shovívaví a já měla možnost mluvit téměř do všeho, z čehož jsem měla velkou radost. Moc dobře vím, že to není příliš obvyklé.

Zmínila jste betačtenáře, kteří jsou zároveň jmenováni v tiráži knihy, což jsem viděl poprvé. Vysvětlíte nám, kdo jsou betačtenáři a jak se na knize podíleli?

Betačtenáři jsou osoby, které jsou osloveny, aby si rukopis přečetly a poskytly autorovi zpětnou vazbu. Jsou to vlastně první čtenáři knihy, kteří autorovi mohou říct, jestli napsal něco, co se dá číst. (smích). Autoři takto zpravidla oslovují své přátele a známé, já si svoje našla v české knižní internetové komunitě. V cestě za vydáním mojí knihy hráli velkou roli, neboť jsem několik měsíců neměla zpětnou vazbu od žádného nakladatelství.

Jaké byly jejich reakce?

Byly to právě až moje betačtenářky, které mi řekly, že Alespoň prozatím je skvělý příběh a neměla bych to vzdávat. Vděčím jim za to, že jsem se dostala tak daleko. Moje betačtenářka Lucie o mně dokonce řekla, že jsem česká Jenn Bennett. Jedná se o autorku romantických knih pro mládež a pro mě to byl ten největší kompliment.

Jaké máte další literární plány?

Mám v hlavě rovnou několik nápadů na příběhy, které bych ráda odvyprávěla, ale prozatím jsem ve fázi, kdy si vše promýšlím a „píšu v hlavě“. Mým plánem je mít dopsanou další knihu v roce 2023, ale uvidíme, jak to půjde…

Když zrovna nepíšete, co si ráda přečtete?

Nejčastěji sahám právě po Young Adult knihách, které prokládám klasickou i současnou literaturou. Čtu téměř všechno, ale nemám moc ráda thrillery a horory. Tvorbu svých kolegů sleduji, ale čtu jen knihy, které mě něčím zaujmou. V poslední době jsem přečetla třeba Moji cestu do fantazie od Lenky Poláčkové, která se mi moc líbila. Navíc mi přijde úsměvné, že jsme knihy psaly ve stejnou dobu. Aniž bychom se znaly, jsme obě napsaly příběh, ve kterém se hlavní hrdinka stěhuje z velkého města na vesnici, kde se seznamuje se svým sousedem lukostřelcem.

Co byste doporučila těm, kteří chtějí psát či už píšou, ale zároveň mají obavy ze „selhání“ a odmítnutí nakladatelem?

Pište pro sebe a svoji radost. Pokud z příběhu budete nadšení vy a dáte do něj péči a lásku, určitě se dříve či později najde někdo, koho taktéž nadchne.