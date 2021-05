DANGAR SIX vydali nedávno druhou dlouhohrající desku Temná doba. Všiml jsem si, že sklízí dost kladných recenzí. Jste s ní spokojeni i s odstupem několika týdnů od vydání?

Ano musím říci,že nová deska se opravdu líbí všem, kteří desku slyšeli. Kdo ji ještě neslyšel, ať to rychle napraví. Máme na nový materiál i několik opravdu skvělých recenzí. Sami jsme mile překvapeni, co se nám podařilo stvořit a jsme na desku všichni pyšní. Na desce hostuje i výborný dánský kytarista Martin Jepsen Andersen, který nahrál sice jen jedno sólo do instrumentální skladby s názvem Naděje, ale i dnes když to slyším, tak mám husí kůži. Škoda, že temná doba nám nepřeje a mi nemůžeme album prezentovat na živo. Jinak, než živým hraním, je pramálo šancí dostat lidem hudbu do povědomí. Pokud tedy nejste takzvaná velká kapela, což zatím nejsme. Pokud by jste měli zájem, tak tato album i naše první deska se dá poslechnout na spoustě hudebních platformách například Spotify, Youtube, Google Play Music, Itunes, Deezer, Apple Music a spoustě dalších. Tato možnost je dnes běžná, hlavně u mladých lidí. Pro nás starší tu jsou stále hmotné formáty. Tato deska se nám tak líbí, že jsme ji zvěčnili jak na CD, tak i na probuzeném a velmi populárním vinylu. Čili staré dobré LP vyšlo před pár dny v limitované edici o pouhých 100 kusech číslované série.

Zdroj: DeníkAlbum vlastně celé vzniklo již za koronavirové krize a tomu i odpovídá jeho temnější zaměření nejen hudebně ale i textově. Chtěli jste to právě takhle?

Ano chtěli…, ale vše nevzniklo jen v posledním roce. Všechno co se vlastně děje ve světě i u nás několik let nazpět, tak nás trochu dost chmuří a muselo se to odrazit i v textech. Pár textů vzniklo za poslední rok, tak i tato doba je na albu textově zastoupena. Třeba ve skladbě Pan Demieux. Co dnes prožíváme není dobrá doba, tak proto temnější textové zaměření obsahující všudy přítomnou hamižnost, vypočítavost, závist a spoustu dalších v podstatě smrtelných hříchů. Muzika je ale k těmto tématům povětšinou veselá tu rychlá, tady zase trochu zpomalí. Hlavní jsou však skvělé melodie u všech skladeb. Doufám, že bude možné pojmenovat další album Skvělá doba.



K debutové desce jste natočili vcelku nákladný klip ke skladbě Král. Připravujete něco podobného k nové desce? A propó, vyplatí se dnes natáčet klipy?

Videoklip Král byl opravdu nákladný a myslím,že velmi povedený. Natáčel se na krásné zřícenině hradu Frýdštejn. Po známé pohádce o Jasněnce, jsme byli další, kdo tento krásný hrad zvěčnii na film a to hned hudební. Ve videoklipu vystupuje spousta našich kamarádů coby komparz a je zde k vidění dost historických zbraní, kostýmů ba i koníků. Tento velkofilm je také na Youtube k shlédnutí. Udělali jsme k první desce ještě jeden motorkářský klip a ten se natáčel v Liberci na Motovýstavě. Nezahálíme v této době a k desce Temná doba jsme již natočili videoklip,který se jmenuje Metalgrál a dle ohlasů je velmi povedený. Připravujeme ještě další dva klipy ke skladbě Pan Demieux a zase jeden historický velkofilm k písni Slib převozníka. Na otázku, jestli se vyplatí natáčet klip, je odpověd velmi jednoduchá. Z komerčního hlediska pro kapelu našeho formátu rozhodně ne. Každou kačku,kterou jsme vydělali a snad ještě hraním vyděláme. Vložíme opět do nahrávání desek, videoklipů a do dalšího merche. Je to jen vlastně taková reklama pro kapelu.

Videoklip Král

Zdroj: Youtube

Před nahráváním desky jste vyměnili bubeníka, přišel k vám Martin Sluka z Liberce. Jaký byl jeho přínos a jaký byl důvod odchodu předchozího bicmena?

Těsně před nástupem do studia nás opustil a vlastně velmi překvapil tímto krokem,náš předchozí bubeník. Po zkoušce obdržel náš zpěvák Dan od něho smsku, že už ho to nebaví. Nasmlouvané akce do konce roku, že dojede,ale že do studia nepůjde v žádném případě. Toto bylo někdy v září a v říjnu jsme měli termín na studio. Tímto nastala otázka zda neodložit nahrávání ve studiu,nebo jestli sehnat borce,který by se nový materiál za necelý měsíc naučil a desku nahrál v termínu, který jsme měli rok a půl zamluvený ve studiu. Zrušit termín se nám nechtělo, jelikož by trvalo než by jsme v tomto studiu v Hostivaři dostali nové datum. Chtěli jsme druhou desku natočit znovu zde, protože je tam až domovská atmosféra a klid je pro tuto práci zásadní. Kdyby jsme věděli, jak se vlastně Covid případ protáhne, tak by jsme asi nikterak nespěchali. Všechno zlé je ale k něčemu dobré .Náš nový bubeník Martin Sluka, kterého sehnal Martin Pecho vlastně hned, tak měl aspoň čas na učivo našeho materiálu a my jsme upjali všechny síly na profíka,který album natluče v šibeničním termínu. Dozvěděli jsme se že podobné záskoky rád dělá bicmen Martin Škaroupka z anglické kapely Cradle of Filth. Pokud má ovšem čas a v našem termínu ho neměl. Vůbec jsme si nevzpomněli ve vypjatou chvíli na našeho kamaráda Ctibora Podmanického, který je skvělý bubeník také. Po krátké kapelní poradě jsem zvedl telefon,zavolal Ctiborovi a on nám pomohl. Album celé skvěle nahrál a jsme z té spolupráce opravdu nadšeni. Tím ovšem nasadil laťku velmi vysoko našemu novému bubeníkovi. Musím říci,že skvěle zamakal i on a celý náš repertoár už zvládá více než dobře.



Jak je složité pro kapelu z regionu prorazit například do širší prodejní sítě? Vám se to podařilo s plzeňským obchodem Music records.

Za tímto účelem jsme jako kapela museli udělat s.r.o. Jezdíme do Plzně na Metalfest již spoustu let a tento krám je zrovna v Plzni, tak jsme se dohodli zrovna s nimi. Jsme také fanoušci ostatních kapel a nějaké to CD si měsíčně pořídíme, aspoň tedy já a Dan. V tomto obchodě utrácíme dost peněz a s kluky se již dost dobře známe. Vzali si i naše nosiče na krám a naše CD i LP jsou v nabídce, mezi námi uctívanými světovými kapelami. Není to skvělé?



Dobu covidovou jsme už nakousli. Dangar Six nemohou jako všichni ostatní koncertovat, i proto vyšla deska Temná doba. Jak moc vám hraní chybí? A už víte, jak bude vypadat první „pocovidový“ koncert?

Všem nám to živé hraní opravdu chybí, ale to asi řekne dneska úplně každá kapela. Proto nezahálíme a tvoříme aspoň videoklipy a skládáme materiál na naše třetí album. Pevně věříme,že si toto léto zahrajeme pro naše skvělé fanoušky. Jestli se tak stane, myslím že po prvním koncertě budeme dlouho do noci s fanoušky rozebírat co se vlastně za ten mrtvý rok všechno přihodilo a co bude dál. Jistě že to i oslavíme nějakým pivkem a zelenou. Už aby to bylo.

Co vlastně znamená název Dangar Six. Rozumím six jako šest, ale Dangar…

Dangar Six je spojení zkratek s anglickou číslovkou šest. Zpočátku nás všude představovali jako Danger, ale mi opravdu nejsme šest nebezpečných. Je to zkratka Danova garáž, tedy DanGar Šest. Chtěli jsme aby ten název něco vypovídal a ne jen aby to dobře znělo a to se myslím povedlo a každý se vyptává co že to vlastně znamená. Ten název jsem tenkrát plácnul jen tak v záplavě názvů jiných a ono se to klukům líbilo.



Drtivá většina členů kapely jsou velkými fanoušky rockové hudby, obrážíte festivaly, ostatně, před lety jsme se potkali i na plzeňském MetalFestu. Na jakých kapelách se v Dangar Six shodnete?

Jen Tě opravím ne drtivá většina, ale všichni. Asi by s námi nehrál člověk,který má rád dechovku,to jen pro příklad. Ačkoli na jedné akci, pár roků nazpět před námi zpíval Pepíček Zíma se svou kapelou a pěkně jim to šlapalo. Je pravdou že rockové odnože jsou velmi tolerantní a většina rockerů dokáže poslechnout i škatulky, které zrovna nemá v lásce. Tak je to vlastně i u nás, ani to jinak být nemůže vzhledem k věku členů kapely. Nejmladší je bubeník Martin, tomu je 28 let a nejstarší je Dan, který v těchto dnech oslavil ji 57 let. Pro všechny platí,že nás spojuje hard n heavy a takové kapely jako Judas Priest, Iron Maiden, Black Sabbath. Můj rozsah hudebních vzorů je asi nejrozmanitější. Samozřejmě všechny zmiňované kapely a ještě asi 100 tisíc dalších.



Je doba na hraní metalu? Asi se shodneme, že nějaký boom zažila tahle hudba u nás na začátku devadesátých let minulého století. I přes mnohé predikce hudebních kritiků je tady ale stále. Jaký byl zájem o Dangar Six v „předcovidové“ době. Kde jste všude hráli, kolik jste dávali třeba za rok koncertů?

Začínali jsme jako většina kapel s covery. U nás ale hned v počátku začala být chuť skládat své vlastní věci a tak i při velké frekvenci hraní. Bylo to i 30 až 40 koncertů a zábav ročně, což vůbec není málo. Našel se přesto čas na věci vlastní a pomalinku jsme prokládali převzaté věci vlastní tvorbou a lidi to brali úplně skvěle a dnes už vlastně covery nehrajeme. Lidi znají už naše skladby a skvěle si to s námi užívají. V minulém století hlavně v osmdesátých letech, které jsem aktivně zažil jen já s Danem. Jezdilo se na zábavy už odpoledne, aby měl člověk vůbec šanci dostat se dovnitř na akci. To bylo fakt zvláštní a príma. Vlastně to bylo každý týden jednou v Dolní Suché, jednou v Horní Mokré. Třeba i na stejnou kapelu. Dnes až nepochopitelné. Ale stále se najdou nadšenci, kvůli kterým se vyplatí dělat tuto muziku. Nikdy to nebude jako tenkrát. Ale snad se lidi nezapomenou i v těchto těžkých časech bavit u muziky kterou mají rádi a budou chodit třeba i na naše koncerty. Zahráli jsme již pěknou řádku koncertů, například jsme hráli dvakrát na Masters of Rock, jako předkapely Turbo, Kern, Abraxas, hráli jsme po různých festivalech a akcích pro motorkáře,městských slavnostech atd. Bylo toho docela dost a doufáme, že toho ještě dost bude.

Rok 2021 začal tak, jak rok 2020 končil, tedy restrikcemi a opatřeními proti šíření Covid-19. Zavěštíte si, jak se bude letošní rok vyvíjet pro Dangar Six?

V první řadě by jsme si přáli, aby se už začalo hrát. Stále ještě máme v plánu uspořádat náš Dangar Six Fest, který byl vloni odsunut a letos to také vypadá špatně. Počkáme týden a pak se musí vynést verdikt. Pořadatelské práce jsou náročné i u takto malého festivalu okolo 300 lidí. Máme pozvané i zahraniční hvězdy kapelu Wizard z Německa a šest dalších. V létě jsme dostali pozvánku na Hliňák Fest v Sekeřicích a nějaké další skvělé městské slavnosti, tak snad vše klapne a bude se hrát.

Dangar Six je jablonecká heavy metalová kapela:

V současné době působí ve složení: Dan "Ronnie" Řičica - zpěv, tamburína, Patrik "Paťas" Baňas - kytara, zpěv, Martin "Medvěd" Pecho - kytara, zpěv, Pepa "Dee Dee Choze" Ivanič - baskytara, zpěv, Majkl "David Destroyer" Hora - klávesy, zpěv, Martin Sluka – bicí

Vydala dvě dlouhohrající desky – Smetiště dějin (2018) a Temná doba (2021)