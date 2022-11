Některé dřevěné části krovu jsou zcela zničené dřevomorkou a dřevokazným hmyzem. „Kvůli tomu všechno začalo. Protože jsem byla v minulém volebním období místostarostkou, navrhla jsem farníkům, že Litoměřické biskupství zvažuje převod vlastnických práv ke kostelu na město Tanvald. To ale narazilo na odpor, proto asi po roce vznikl spolek,“ popsala Daniela Šebestová.

Zdroj: DeníkVy sama jste se svěřila, že jste věřící. Jsou ve spolku jen věřící?

Určitě ne, jsou mezi námi i lidé, kterým záleží na odkazu předků. Je to celé namíchané. Členem spolku je i náš pan farář, má tak přehled, co plánujeme a do spolku vnáší duchovní rozměr.

Co bylo prvním krokem spolku Zachraňme tanvaldské kostely?

Ihned jsme vypsali veřejnou sbírku, kterou jsme spustili v prosinci roku 2020. Tím, že tehdy začala platit opatření proti šíření koronaviru, nemohli jsme dělat nějaké velké akce. Jedna ze členek spolku přenesla naše úsilí na sociální sítě, takže o naší snaze se i tak dozvěděla spousta lidí. Jen do půlky ledna se vybralo zhruba 80 tisíc korun. To bylo strašně povzbuzující. Na jaro 2021 jsme objednali vyklizení půdy kostela, abychom obnažili napadené trámy, hotovo bylo v červnu loňského roku. Přes léto jsme pořádali různé benefiční akce.

Spolek Zachraňme tanvaldské kostely pořádá veřejnou sbírku na rekonstrukci celé střechy kostela svatého Petra a Pavla v Šumburku, části města Tanvald. Zájemci mohou přispět na transparentní účet 123-2832790227/0100.

Co se dělo následně?

Nechali jsme vyhotovit projekt opravy i se stanovením výše poškození. Projekt máme hotový, známe výši rozpočtu, kolem 3,2 milionu korun. Stačí tedy „jen“ sehnat peníze na samotnou opravu.

Jaký je přesně stav střechy hornotanvaldského kostela?

Je to hodně špatné, všechny trámy jsou napadené červotočem a dřevokaznou houbou. Dřevní hmota – zejména pozednice, ale i několika zhlaví – je působením škůdců zcela degradována úplně do prachu. Požerem larvami tesaříka a červotoče jsou zasaženy téměř všechny vazné trámy krovu v celé jejich délce. Vyšší partie krovu jsou zasaženy v menší míře. I když je stav podle projektu bezprostředně havarijní, náhlé selhání konstrukce krovu projektant nepředpokládá. Ale jsme na hranici. V podstatě se musí vyměnit vše včetně krytiny.

Jak to bude s financováním? Na to asi sbírka stačit nebude.

Budeme potřebovat asi několik zdrojů. Biskupství má omezené finanční možnosti, ale opravu podporuje. Ke konci roku bychom měli vědět, kolik peněz na opravu případně uvolní. Žádat budeme i Liberecký kraj, ale protože kostel není památkově chráněný, nemůže žádat o některé dotační tituly. Půjdeme proto cestou individuální žádosti. Chtěla bych požádat o podporu Česko-německý fond budoucnosti, který přispívá na podobné opravy až pěti sty tisíci korunami. A samozřejmě požádáme i město Tanvald.

Sháníte už firmu, která by takovou rekonstrukci provedla?

Zatím to nemáme písemně, ale rýsuje se nám dohoda s jednou z místních firem.

Váš spolek se jmenuje Zachraňme tanvaldské kostely. Budete zachraňovat i ten druhý? Kostel svatého Františka z Assisi?

V Tanvaldu jsou opravdu dva kostely, naší prioritou je ale teď kostel svatého Petra a Pavla, protože jeho stav je alarmující. Kostel svatého Františka z Assisi je v daleko lepším stavu, ale budeme se snažit přispět svým zájmem i jemu, protože bude potřebovat opravit schodiště, farníci by ocenili zábradlí, potřebuje i nátěr střechy. Kostel je na rozdíl od prvního zapsán jako památka, takže údržba a opravy budou v jiném režimu.

Ve středu 2. listopadu proběhne slavnostní žehnání obnovených křížů na hřbitově Horní Tanvald. V tom máte také prsty?

Ještě jako místostarostka jsem se zasadila o to, že město podalo žádost o dotace právě na Česko-německý fond budoucnosti na opravu dvou centrálních křížů. Protože jde o starý hřbitov, je na něm snad osmdesát procent německých hrobů, které potřebují obnovu.