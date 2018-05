ROZHOVOR: Den nemám nafukovací, říká hokejový trenér Jindřich Zeman

Jindra Zeman se po třinácti letech rozloučil s hokejem a se svým týmem. Třináct let byl trenérem dorostu HC Vlci Jablonec. Jejich poslední sezóna byla nadmíru úspěšná.

Dorost HC Vlci Jablonec.Foto: Deník / Dagmar Březinová

Před čtyřmi lety tito borci postupovali z krajského dorostu do celostátní ligy dorostu. Ve své poslední sezóně se probojovali mezi tři nejlepší celky této soutěže a zúčastnili se kvalifikačních bojů o extraligovou příslušnost.

Proč jste s hokejem skončil?

Důvody jsou prosté. Jedná se čistě o mé profesní vytížení. Ve firmě, kde pracuji, musím převzít větší část zodpovědnosti. Den není nafukovací a lidské tělo není stroj, do kterého stačí dolévat palivo a občas ho promazat.

Tělo si tedy řeklo, že to stačí?

Ano, upřímně řeknu, že jsem teď už byl vyčerpaný. Byl jsem denně od rána šesti hodin do pěti v práci, pak jsem se převlékl, snědl jogurt a šel na trénink. Ve firmě je hodně co dělat, vyžaduje to stále více času.

Byl jste denně zimáku…

Ano, byl. Přicházel domů v devět večer, v pátek a v neděli jsme měli hrací dny a jezdili přes půl republiky. A soukromí žádné. V tom všem koloběhu jsem stihl postavit dům. A kolem něho je pořád co dělat. Od hokeje jsem neměl pokoj ani o prázdninách, protože jsme trénovali nebo byli na kempu.

Jak dlouho jste byl u hokeje?

Moje trenérská činnost trvala třináct let. Po celou dobu jsem byl věrný jednomu klubu, a to TJ HC Jablonec. Právě u Vlků začala moje životní pouť coby trenéra.

A kdy přišel první impuls?

Když můj starší syn přemýšlel, jaký sport bude dělat. Ve třetí třídě si vyzkoušel lední hokej. Přišli jsme na zimní stadion, nikoho jsme neznali. Ale dostali jsme se do správných rukou. Syn začal hrát. Mladší se za rok na to k němu přidal. A mě oslovil jeho trenér, abych mu dělal vedoucího týmu a později i asistenta. On rok na to odešel z Jablonce. Ale nikdo to nechtěl dělat.

Sám jste hrál hokej i závodně?

Jsem úplná výjimka. Hokej jsem závodně do té doby nikdy nehrál. Pocházím z vesnice, hrál jsem ho jen na zamrzlém rybníku. Od druhé třídy jsem se ale věnoval na vrcholové úrovni judu.

A kam jste se v judu probojoval?

Pár úspěchů jsem měl. V Jablonci mě trénoval Václav Vrkoč. Pod jeho vedením jsem získal medaile na republikové úrovni. Prali jsme se v nejvyšší lize. A to mě bavilo, hlavně družstva, protože jsme jako mladí byli v jednom týmu s dospělými. Vůbec na léta trénování s Vaškem Vrkočem vzpomínám strašně rád. Měl obrovské charisma.

Odnesl jste si něco z jeho osoby do své trenérské praxe?

Snažil jsem se. Na závodech se nás uměl zastat, pokud viděl nějakou nespravedlnost. Bojoval za nás. Na tréninku byl hodně přísný a museli jsme ho poslouchat na slovo. Měli jsme ho strašně rádi. To, co mne na něm imponovalo, jsem se snažil využít i u mých kluků. Byl jsem na ně přísný, ale nezapomněl jsem je chválit. Myslím, že chválíme všeobecně málo. A ke sportu pochvala určitě patří. Trenér Vašek Vrkoč mi hodně dal.

Jaké byly trenérské začátky?

Hodně těžké. Začínal jsem s předškoláky. Tehdy jako asistent, tak to ještě šlo. Ale když jsem zůstal jako hlavní trenér, bylo to náročné. Přibývající roky na pozici trenéra mně přinesly mnoho zkušeností.

Jaká byla spolupráce s rodiči?

Řekl jsem jim hned svoje představy o spolupráci. Postupně jsem pochopil, že tak to ale nejde. Musí být jasně dané, kdo dává pokyny. A to musí být trenér. Mezi dvaceti hráči a čtyřiceti rodiči nejde dospět ke shodě. Rodiče neradi vidí, když to synovi nejde. Ale zvládli jsme to. Začínal jsem s mužstvem od úplných začátečníků a došli jsme až do dorostu. Hráči se v týmu střídali. Dnes většina z nich končí s mládežnickým hokejem a měli by už hrát za dospělé.

Strávil jste s nimi spoustu času, nesuploval jste rodiče?

V některých případech, kdy otec v rodině chyběl a maminky to měly složitější, tak ve mne možná někteří tátu viděli. Snažil jsem se jim pomáhat, pracoval jsem s nimi individuálně, ptal jsem se na školu a vysvětloval, že hokej mají jako odměnu.

Patří hokej mezi drahé sporty?

To bych neřekl. Každý sport něco stojí. Hokej nejlevnější není. Ale hned být nejdražší výstroj, dá se i půjčit nebo koupit starší. Něco stojí i campy, které jsme absolvovali.

Vystřídal jste různé věkové skupiny, jak se mančaft měnil?

Vedl jsem kluky od přípravky až po dospělost. Toto období mého života mi přineslo spoustu životních

poznatků a vybavilo mě spoustou životních zkušeností.

Taky vás někdy rozzlobili?

Tak to určitě, zvláště, když pak na ně přišla puberta, tak jsme s mým bývalým kolegou Jirkou Kubschem museli být taky psychology. A museli jsme mít pořádně pevné nervy.

Kluci byli nadšení z kempů…

Sám jsem se účastnil různých kempů jako trenér. Některé byly na hodně vysoké úrovni.

Čím byly pro hráče zajímavé?

Měl zajímavé tréninkové postupy a prvky. Snažil jsem se jeho tréninkové postupy a prvky přenést do svých tréninků. Různé pomůcky jsem si vyráběl, třeba dřevěné kuličky.

Co uděláte s volným víkendem?

Velmi rád jezdím se svou milovanou manželkou na jižní Moravu, do Pavlova. Máme svoje vinaře a víme, na jaká vína se máme těšit. Nyní se chystáme na otočku do Dánska na 2 zápasy MS v hokeji.