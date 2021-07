Třiatřicetiletý Filip zakotvil v oboru informačních technologií jako systémový inženýr, třicetiletý Jakub zase působí jako technolog v automobilovém průmyslu. Jejich dalším pojítkem se stala záliba v podobě práce se dřevem, která před rokem přerostla ve výrobu per Wood-factory. „Každé naše pero je originální tvarem, strukturou dřeva nebo jeho barvou. Nikdo na světě nikdy nebude mít stejné pero jako vy, to se můžete spolehnout. A to je na tom to krásné, bude vždy jen to vaše,“ říká Filip Štěpnička.

Zdroj: DeníkJaký příběh bychom našli za Wood-factory?

Ten se začal psát před několika lety, když jsme společně s Kubou rekonstruovali moji chalupu v Jizerských horách. To byl náš první kontakt se dřevem a skvělý únik z kancelářského světa. Jelikož v horské chatě chyběl nábytek, vrhli jsme se na jeho výrobu. Pod rukama nám tak vznikly postele, poličky, židle a podobně. Ohromně nás to bavilo, pořídili jsme si soustruh a vytvářeli všechno možné. A takovou tou první metou byly dřevěné šachy.

U šachů jste neskončili, že?

Soustruh se na nějakou dobu zastavil a my přemýšleli, jakou cestou se vydat. Narazili jsme na video z Ameriky, kde mistr v oboru vyráběl pera podobná těm českým. No a nápad byl na světě. Naprosto nás to ohromilo a doufáme, že se tvůrci, který nás inspiroval, časem vyrovnáme. Nápadů máme spoustu. Každý den je u nás něčím jiný a my se vážně bavíme. Věříme, že s našimi pery se začnou psát i příběhy těch, kteří si je pořídí.

Můžete přiblížit výrobní proces pera?Za jedním výrobkem stojí několik hodin práce, kdy nejprve pečlivě vybereme každý kousek dřeva a zjišťujeme, jak ho rozříznout, abychom vytvořili opravdu krásné pero. Následuje navrtání a vlepení speciálních dutinek, do kterých se bude v budoucnu lisovat mechanika, a několik dalších technologických prací. Další krok představuje soustružení požadovaného tvaru, které se snažíme dělat vždy stejné. Nutno podotknout, že už v tomto směru je každý kousek originál. Nakonec opatrně nalisujeme mechaniku pera.

Používáte stejné dřevo, nebo kombinujete jeho druhy?

Typů dřeva používáme hned několik, aktuálně kolem dvaceti druhů, a to od těch evropských až po exotické nebo naprosto jedinečné kusy. Jedním z nich je naše limitovaná edice per ze subfosilního dubu. To je dřevo 2200 let staré, které už započalo kamenět, přesto si ale stále zachovává kvalitu dřeva. Je natolik vzácné, že se používá například v luxusních jachtách nebo soukromých tryskáčích. K této specialitě máme i certifikát s deklarací stáří a původem stromu. Krásné je, že jakmile nám toto dřevo dojde, tak už nikdy nebude, to je teprve jedinečnost. Mezi klasické dřeviny patří jilm, buk, třešeň, dub či ořech, z exotických lze jmenovat fialový amarant, červený padouk a ty nejvzácnější dřeviny reprezentují palisandr, king-wood, cocobolo či desert ironwood.

Kde čerpáte inspiraci?

Inspiraci čerpáme doslova všude kolem nás, ať už ve městě či v přírodě. Obzvláště pro gravírování se meze fantazii nekladou. Někdy mají i zákazníci nevšední přání. Každé naše pero je originální tvarem, strukturou dřeva nebo jeho barvou. Nikdo na světě nikdy nebude mít stejné pero jako vy. A to je na tom to krásné, bude vždy jen to vaše.

Napomáhá vám v tvoření i prostředí Jizerských hor?Určitě! Na začátku jsme neuměli ani fotit, všechno pro nás bylo nové a museli se to naučit. Nyní, byť jdeme jen na procházku se psem, vždy najdeme krásný kousek něčeho, co se dá někam zakomponovat a vytvořit krásnou fotku. Akorát přítelkyně se nám pokaždé smějí, že kamkoli jdeme, tak s sebou máme několik per. O Vánocích jsme například na každou krabičku, do které jsme balili náš dřevěný výrobek, přidali malou smrkovou větvičku.

Čím vás dřevo jako materiál okouzlilo, že jste se rozhodli s ním dál pracovat?

Dřevo je krásná věc, příjemně voní a má v sobě takové tajemno. Když s ním pracujete, tak na něj musíte vždy jinak. Každý druh dřeva má naprosto jiné vlastnosti, také strukturu, barvu i vůni. A to je na něm asi nejvíce zajímavé. Podle té vůně totiž dokážete spolehlivě poznat, jak jsou si různé dřeviny podobné a k jakému druhu patří, i přesto, že vypadají zdánlivě úplně jinak.

Snažíte se objíždět i různé designové akce, festivaly?

Neobjíždíme. Sice by to mohlo být zajímavé, ale my rádi hlavně vyrábíme. To nám zabere spoustu času a každou volnou chvilku věnujeme našim drahým polovičkám nebo svým zálibám. Ale nikdy neříkej nikdy, třeba to někdy vyzkoušíme.

Kdo patří mezi vaše hlavní zákazníky?Řada z nich kupuje naše pera jako dárek pro své blízké, kolegy nebo klienty. Zpravidla pak na pera gravírujeme citáty, vzkazy a jména nebo monogramy. Pak tu máme zákazníky, kteří mají rádi krásné a luxusní věci a chtějí podtrhnout svůj vlastní styl. Často to jsou majitelé firem, makléři nebo manažeři. Pera si oblíbily i známé osobnosti jako Zdeněk Svěrák, Pavel Novotný či Markéta Pilátová.

Jaké máte plány do budoucna?

To bychom tu byli dlouho! (smích) Tím nejbližším je limitovaná edice per z 300 let starého dubového sudu od vína, který jsme dostali přímo ze sklepů z Lednice. Budeme je dodávat přímo s krabičkou a krásným kouskem tohoto dřeva, moc se na to těšíme. Dále bychom chtěli vyrobit pera z pryskyřice a kořenu vinné révy, ta budou krásně barevná. V budoucnu spatří světlo světa i luxusnější verze edice subfosilního dubu, ale to je zatím tajemství.