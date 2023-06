Byla v té době v Bruntále nějaká taneční škola? Ne. Nejdříve jsme trénovali jen s bratrem, o nějaký čas později jsme spolu ve městě založili taneční klub Bronxx Bruntál a začali jsme jezdit na taneční přehlídky. Na jedné z nich byla i výprava jedné z největších škol moderních tanců Studio 6 Brno. Jeden z jejich skvělých trenérů za mnou přišel a říká: „Škoda, že už máme po náboru, jsi opravdu dobrá.“ A já na to, že tahle konkrétní přehlídka je přece takový nábor. A že by mě mohli vzít. A oni mě opravdu vzali. A tak jsem se z Bruntálu stěhovala do Brna. Abych mohla tančit a zdokonalovat se. V té době jsem vystupovala sólově. Dostala jsem se na své první mistrovství světa v Německu, kde jsem ve své kategorii, a to byly holky a kluci v jedné společně, vytančila 4. místo, nejlepší z dívek, další byla tuším 34. Tehdy mĚ oslovili Slovinci, zda bych nechtěla učit moderní tance u nich na nejlepších slovinských tanečních školách. Kývla jsem a zabalila na 4,5 roku kufry.

Zdroj: Deník Pocházíte z malého moravského města Bruntálu. Jak jste se dostala k modernímu tanci? Hrozně se mi líbilo, jak se tančí v tehdejších videoklipech. Ale kde se to naučit? Prosila jsem svého o čtyři roky staršího bratra, aby mě něco naučil, protože on tehdy už znal všelijaké fígle. Tehdy mi řekl, že neví, zda to zvládnu a zda to vůbec celé je dobrý nápad. Zkrátka nejdříve mě učit nechtěl. Po nějakém čase se ale nade mnou slitoval a začali jsme zkoušet různé triky. Šlo mi to, protože jsem v té době dělala gymnastiku a krasobruslení. Ale tanec zvítězil.

Jak jsem se dočetl, ve Slovinsku jste zažívala úspěchy.

Neskromně řeknu, že veliké úspěchy. Jednak jsem učila asi na sedmi školách, podílela jsem se na choreografiích Miss Slovinska, účinkovala jsem ve videoklipech velmi známých slovinských zpěváků. Ve Slovinsku stále externě učím a mám domluveno účinkování v dalším videoklipu. Ačkoli jsem tedy ze Slovinska v Česku už 22 let, stále mě tam znají.

Mistři České republiky! Jablonecká taneční škola přivezla domů dva tituly

Jak jste se dostala do Jablonce nad Nisou?

Když jsem žila ve Slovinsku, přemýšlela jsem, co dál. Jestli tam zůstanu a založím tam rodinu. Ale láska mi hodila udičku z Česka a já se odstěhovala do Jablonce. Dostávala jsem nabídky od českých tanečních škol. Ale říkala jsem si, proč to nezkusit sama na vlastní triko. A tak vznikla škola X-Dance. Vstříc mi vyšlo vedení Základní školy Mozartova, kde máme dodnes zázemí. Jsme tam 22 let, cítíme se tam dobře. Vždyť už mi do školy chodí děti „mých“ prvních dětí. Takže jsme měli úspěch hned od začátku.

Dá se říci, kolik dětí X-Dance prošlo?

Nemám to úplně sečtené, ale kolem patnácti set to bylo určitě. Hlásí se k nám děti od čtyř let, poslední dobou se ale hlásí i maminky, které by chtěly tančit. Momentálně nemáme kategorii dospělých a intenzivně o ní přemýšlíme.

Sledujete i choreografie českých zpěváků? A tančila jste v některém klipu?

Klipy mají udělané dobře všichni, kdo to myslí vážně. Nechci se chlubit, ale jedno z mých tanečních duet tančí s Jiřím Kornem. Já jsem v žádném českém klipu nevystupovala, ale vídám v nich spousty známých tváří, mé kamarády, přátele.

VIDEO: Jablonecká přehrada se probouzí do sezony. Slunky jsou nově na Tajvanu

Jak je časově náročné připravit taneční choreografii na Mistrovství České republiky?

Začínáme hned po Novém roce, protože první závody bývají v dubnu. A není to krátkodobá záležitost, choreografie se neustále upravuje pode požadavků doby, dětí. Trénink máme dvakrát týdně po hodině a půl, jak se závody blíží, připravujeme i několikadenní soustředění.

Jaké jsou Vaše plány do budoucna?

Stále stejné. Hlavně chci, aby se děti tancem bavily, aby se při něm oprostily od každodenního stresu, aby se nabily energií. Netančíme kvůli titulům, ale pro sebe, aby měly děti dobrý pocit a trávili smysluplně svůj volný čas. Máme dobrou partu, malí, velcí.

Hana Kohuš

- se narodila v roce 1979 v Bruntále

- začínala v taneční skupině Bronxx Bruntál, poté Efecto Bruntál a nakonec přestoupila do taneční školy BEAT UP studio 6 Brno

- několikanásobná finalistka mistrovství České republiky

- od roku 1997 reprezentovala Českou republiku na světových soutěžích

- největším úspěchem bylo 4. místo na mistrovství světa - sólo ženy

- v roce 1999 byla pozvána do Slovinska, kde pak vyučovala hned v několika tanečních školách. Její tanečníci dosáhli 7-násobného titulu mistrů Slovinska a v roce 2001 se stali vicemistry světa. Ve Slovinsku se mimo jiné podílela na choreografii k Miss Slovinska 2001, vystupovala ve videoklipech a zahrála si i ve filmu.

- v roce 2002 se vrátila zpět do vlasti a v Jablonci nad Nisou otevřela taneční školu

- je uznávanou choreografkou a také porotkyní na soutěžích Czech Dance Organization