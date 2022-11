Zdroj: DeníkJak jste se do soutěže dostala?

Potkala mě tanvaldská knihovnice Anna Lišková, která má na starosti i kulturu pro seniory. Oslovila mě, zda znám soutěž Babička roku a jestli bych se nechtěla zúčastnit. Dlouho jsem neváhala. Vždyť mi je sedmdesát, mám třináct vnoučat a snad můžu ještě něco pořádného zažít.

Jak soutěž probíhala? Nejprve jste vyhrála titul Babička roku 2022 Libereckého kraje.

Jsou tři disciplíny. Rozhovor s moderátorem, vlastní vystoupení a módní přehlídka. V Liberci mě přivítala paní Miroslava Palečková, předsedkyně Krajské rady seniorů, vůbec všichni se ke mně chovali moc pěkně. Přijely další tři nominované, hned jsme se skamarádily.

Jak probíhaly disciplíny?

Nejprve byl rozhovor, tam jsme o sobě musely něco říct. Pak vlastní vystoupení, kde jsem vystoupila se svými básničkami. Problém nastal s módní přehlídkou, tu informaci jsem nějak nevstřebala a nevzala jsem si sebou nic dalšího, jen takové sako. Stačilo. Mezi námi, čtyři roky jsem hrála v Malém divadle F. X. Šaldy v Liberci, proto mě vystupování na jevišti vůbec nezaskočilo.

Jak k tomu došlo, že jste hrála divadlo v Liberci?

Otevřeli herecké studium, které vedla známá liberecká herečka Jana Hejret Vojtková. Šla se tam přihlásit moje dcera a já jí řekla, ať se zeptá, jestli stojí také o tak staré báby, jako jsem já. Hrát divadlo byl můj celoživotní sen. Ale protože jsem vychovala pět dětí, neměla jsem dříve čas. Lítala jsem do textilky, kde jsem pracovala celý život jako přadlena. Odpoledne domů, vařit večeři, naučit se s dětmi. Vzali mě, za ty čtyři roky jsem odehrála dvanáct představení, všechny viděly moje děti a vnoučata. Hrála jsem krásné role s dlouhými monology, za což jsem byla šťastná. Jsem tak trochu exhibicionistka.

Zpět k Babičce roku. Překvapilo vás, že jste vyhrála krajské kolo?

Každý chce něco vyhrát, kdo říká něco jiného, lže. Když chce člověk vyhrát, dá do toho všechno. Ale vítězství a postup do celostátního finále mě překvapil, ne že ne.

A jsme na výstavišti Flora v Olomouci, finále soutěže Babička roku 2022. Bylo to jiné než krajské kolo?

Bylo to veliké. Plný sál, známý moderátor. Měly jsme tam kadeřnice, vizážistky, což ocení žena v jakémkoli věku. Mám ráda lidi, a tak jsem se seznámila s dalšími finalistkami. První disciplínou byl opět rozhovor s moderátorem. Protože jsem dost ukecaná, moc jsem ho ke slovu nepustila. I když se mi ruka a hlas někdy přece jen zaklepaly. Vlastní vystoupení jsem podala podobně jako v Liberci, jen jsem vysekla ještě jednu básničku. Lidé se smáli a tleskali. Módní přehlídka pak už byla v pořádku. Nejprve jsem nastupovala v klidu, ale pak jsem to rozjela, že jsem se sama divila.

Co vyhlášení výsledků?

Nejprve vyhlásili třetí místo. Potom druhé. Mezi soutěžícími jsme byly dvě Hany a moderátor samozřejmě vše natahoval: stříbrnou Babičkou roku 2022 se stává, dlouhá pomlka, Hana, ještě delší pomlka, Marková. To byla krása. Hned jsem se rozbrečela, bulela jsem i na jevišti při předávání ceny. Po skončení za mnou chodili diváci, chtěli se se mnou fotit, že jsem byla jejich favoritkou. Potkávají mě lidé na nákupu, gratulují mi. Děti i s vnoučaty na mě jsou pyšné.

Když jste tohle vše prožila, vybídla byste další, aby se podobné soutěže účastnily?

Určitě, byl to moc krásný zážitek. Našla jsem nové přátele a zažila něco, v co už jsem nedoufala. Doporučila bych zažít tu atmosféru všem babičkám. Takže za mě, jen do toho, v příštím ročníku se přihlaste. Kdoví, třeba vy dostanete další korunku.

Už jste naznačila, že jste vychovala pět dětí…

Když jsem se vdávala, chtěla jsem jen jedno dítě. Narodil se jeden syn, druhý syn. Když jsem otěhotněla potřetí, čekal nás takový menší šok. Tehdy nebylo zdravotnictví na takové úrovni jako dnes. Když jsem potřetí rodila, pan doktor po jednom miminku povídá, že je tam ještě druhé. Oba kluci.

Jste „hlídací“ babička?

Jsem. Loni jsem byla vážně nemocná, měsíc jsem pobyla v nemocnici, tak to bylo o něco slabší. Ale i vnoučata dorůstají, tak to takový problém nebyl. Lpím na tom, aby se moje děti stále setkávali, pokud možno i s vnoučaty. Mám radost, že spolu mají všichni krásné vztahy, děti spolu hovoří o nedůležitých i důležitých věcech a pomáhají si. Mám radost, že mám tak velkou rodinu, která spolu vychází, to je pro mě důležité. Já už bydlím v panelovém domě, scházíme se na zahradách domů mých dětí.

Jak je pro vás osobně tohle ocenění důležité?

Je to pěkné. Ale zakončila bych rozhovor stejně, jako rozhovor s moderátorem soutěže. Není důležité, kdo vyhraje, nejdůležitější je, že máme krásná vnoučata. Nejkouzelnější věta světa je pro mě jedna jediná: Babičko, já tě mám ráda.

Babička roku

- Projekt vznikl z iniciativy krajské Rady seniorů Olomouckého kraje v roce 2016.

- Základní myšlenkou je přispět k podpoře aktivního stárnutí a rozvoji mezigeneračního soužití.

- Cílem je ukázat lidskou hodnotu a pravou vnitřní krásu člověka v seniorském věku s ohledem na zachování a možností vytvoření zcela nových tradic napříč generacemi.

- V roce 2019 se podařilo tento projekt rozšířit do celé ČR s cílem uspořádat celorepublikové finále.