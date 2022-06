Zdroj: DeníkCo si můžeme představit pod pojmem Brodmarket?

Půjde o malý festival řemeslných stánkařů a řemeslníků z okolí. Součástí ale bude i doprovodný program v podobě sobotní Orient Show, v neděli zahrají muzikanti také spjati s okolím. Rozdělili jsme akci tak, aby hlavním tématem prvního dne byla benefiční Orient Show, neděle pak bude patřit místním muzikantům. Někomu může filozofie našeho festivalu připomínat dnes už vyhlášené Tatrhy, my ale chceme Brodmarket ještě více zaměřit na rodiny. Takže připravena bude dětská i relaxační zóna, odlišovat se budeme i celodenním kulturním programem. Zahraje Revival ze Železného Brodu nebo orchestr při místní základní umělecké škole. Součástí bude i bubenický workshop jablonecké skupiny Tamira Drum a další.

A stánky?

Řemeslníci předvedou výrobu svíček, keramiky, paní Olivová z Brodu předvede své andělské obrazy a šperky. Místní kavárna připraví kávu, návštěvníci si budou moci koupit třeba i bylinky nebo oblečení ušité v domácích dílničkách.

Už jste nastínila, že to bude akce pro rodiny. Co děti, budou si mít kde hrát?Nechtěli jsme žádné komerční atrakce, těch si město užilo dost o uplynulém víkendu, kdy se konal Železnobrodský jarmark. O zábavu dětí ale bude postaráno i tak. Připraven bude dřevěný kolotoč, dílničky malování na obličej, výroba placek. Rodiče zase snad přilákají vyřazené knihy z místní knihovny, které najdou v relaxační zóně.

Brodmarket se koná v areálu někdejší Kolory, v místě zvaném Kotelna. Bude se odehrávat jen venku?

Ne, Kotelna bude otevřena. Uvnitř budou převážně řemeslné stánky, venku pak pódium a občerstvení.

Na plakátech je napsáno, že se jedná o první ročník. Bude z akce tradice?

Moc bych si to přála. Půjde o poklidnou akci v krásných prostorech, navíc hned v sousedství je Muzeum socialistických vozů, které se k Brodmarketu připojí otevřením a vyvezením některých exemplářů ven z haly. Ještě jednáme o možnosti dne otevřených dveří tiskárny v areálu, ať je kompletně přístupný.

Orient Show je už zavedená benefiční akce. Na co se mohou návštěvníci těšit?

Na celé spektrum exotických tanců od Afriky přes Orient až do Latinské Ameriky. Program doplní dražba dortů a tombola, do které může vstoupit každý, kdo zaplatí padesát a více korun.

Orient Show každoročně podpoří nějaké handicapované dítě. Komu předáte výtěžek letos?Malé Laurince z Podještědí. Její maminka je samoživitelka a bohužel nemají ani prostředky na naší akci dorazit. Laurinka trpí farmakoresistentní epilepsií, těžkou mentální retardací, Crohnonovou chorobou, autismem a astmatem. Když jsem se s maminkou bavila, zrovna sháněla dřevo na topení, protože cena energií letí šíleně nahoru. Co jsem pochopila, tak Laurinka je s maminkou opravdu sama, někdy s ní musí i do práce. Proto jim chceme pomoci.

Laurince půjde i výtěžek z Brodmarketu?

Ne. Na oba dva dny jsme stanovili dobrovolné vstupné s tím, že výtěžek ze soboty půjde Laurince, z neděle pak vystupujícím a na chod rodinného centra.

Patronem rodinného centra Andílek je populární herec Karel Zima, známý třeba z komedie Štěstí je krásná věc. Jak k tomuto spojení došlo?

Už před vznikem rodinného centra Andílek jsem sháněla jeho patrona. Kamarádka mi poradila právě Karla Zimu, že je z Liberce a možná by kývl. Je pravda, že tehdy nebyl tak známý jako dnes a já jsem si říkala, kdo to vůbec je. Ale kontaktovala jsem ho a jsem za to moc ráda. Dnes se mi zdá, že jak zapnu televizi, koukne na mě. Přesto s námi dál spolupracuje, za což jsem moc vděčná. Natočil pro centrum i Orient Show několik pozvánek, ostatně i na tu nadcházející. Úplně nám vyrazil dech, když nám nedávno věnoval peníze, které vyhrál v jisté televizní soutěži. Dopředu jsem nic nevěděla, prostě zavolal a že peníze posílá. Je moc prima s Karlem spolupracovat. Přijede s kolegou Václavem Rašilovem, což je bratr Saši Rašilova. Na oba se moc těšíme.