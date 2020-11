Zdroj: benesalat.czSpolečnost Beneš a Lát je dnes vedle technického renomé známá i tím, že pro další generace dětí zachránila české stavebnice Seva, Blok, či legendární autíčka Monti System.

„Dnes Seva dětem umožňuje vyrobit svůj sen realističtěji, ale zásadní ingrediencí stále zůstává imaginace a fantazie, která je dětem vlastní,“ prozradil Jan Lát, spolumajitel společnosti.

Jan Lát

38 let, otec tří dětí.

Místopředseda představenstva společnosti Beneš a Lát.

Milovník klasických českých produktů.

Hrál jste si jako malý s dnes „vašimi“ stavebnicemi?

Sbíral jsem autíčka Monti systém první jsem měl Tatru „Dakarku“, která se vyrábí už přes třicet let, pak přišly kamiony a Landrovery. Většinu z nich mám dodnes a čekají na mé děti. Sevu jsem neměl, ale byla v družině, a tak jsem ji dobře znal. Vždycky mi ale chyběly dílky, které by dávaly větší variabilitu. Nemožnost spojit kostky v jiném než pravém úhlu, byl hendikep. Dneska si mé děti se Sevou hrají a já s nimi. Je úžasné, jak pokaždé přijdou na něco, co jsme ještě nezkusili postavit, a můžeme se předhánět, kdo co vymyslí.

Jak se stavebnice za ta léta změnila? Přijde mi, že moc ne.

Princip stavebnice je stejný logika spojování, základní tvary apod. To nebylo potřeba upravovat. Jinak jsme stavebnici za posledních dvacet let zásadně inovovali. Představili jsme nové tvary, jako jsou obloukové díly, spojky pod úhlem, výplně, široké spektrum barevných variant, převody, elektrosoučástky až po řízení pohyblivých částí přes programovatelný modul zatím ve výukové verzi pro školy.

Jak jste se vlastně dostali ke značkám a výrobě stavebnic?

V roce 2005 jsme rozšiřovali naše výrobní kapacity, a protože nám byl domovský závod v Průhonicích malý, hledali jsme, kam přesuneme část výroby slévárnu zinkových slitin. Volba padla na zavřenou tkalcovnu ve Slané u Semil, kterou jsme zrekonstruovali a zabydleli se tam. Jak jsme poznávali region blíže, objevili jsme v Suticích (kousek od Slané) pozůstatek známých Kovozávodů Semily. Lisovna plastu, tehdy již fungující pod značkou VISTA, byla ve špatné finanční situaci přitom slušně vybavená, a navíc s lidmi, kteří svou práci mají rádi. Lisovna se věnovala především technickým dílům a orientovala se z velké části na automobilový průmysl. Technické díly a jejich souvislost s našimi výrobky ze Slané nás přivedly na myšlenku lisovnu převzít a začlenit její výrobu do našeho portfolia. V té chvíli přišla i otázka na stavebnice a hračky. Neváhali jsme a stavebnice jsme se rozhodli zachránit vyrostli jsme na nich a byli jsme, a to se nezměnilo do dnes, přesvědčeni, že právě stavebnice podporují zručnost, představivost a technický zájem u dětí.

Pokud vím, výroba stavebnic byla dlouhou dobu nezisková, řekněme až prodělečná. Kolik let jste ji vydržovali a hlavně proč? Cítili jste potenciál?

Vzhledem k tomu, v jakém stavu jsme přebírali sutickou výrobu, bylo zřejmé, že první roky nebudou ziskové celý závod byl ztrátový a bylo nutné najít cestu, jak zefektivnit a do zisku přivést výrobu technických dílů, která tvořila přes devadesát procent produkce. U stavebnic jsme zvolili jinou cestu abychom mohli pracovat na zlepšení jejich prodejnosti, bylo nutné věnovat se nejprve rozvoji, inovaci a zatraktivnění. Během patnácti let se stavebnice proměnila významně víc než za pětadvacet před naším převzetím. Dvanáct let jsme věnovali ročně několik milionů korun tomu, abychom sanovali ztrátu ze stavebnic a hraček. Můžeme to chápat jako nerozumné, my se na to dívali jako na filantropii, jako na investici do budoucích generací. Ve 2018 stavebnice poprvé nevygenerovaly ztrátu, ale skončili jsme v mírně kladných číslech, kde se od té doby držíme.

Co se dá ze Sevy postavit? Pamatuji se, že jsme stavěli letadla, auta, dnes těch možností je asi víc.

Díky inovacím, novým tvarům a prvkům se možnosti významně rozšířily. Na druhou stranu jsem přesvědčený, že i před třiceti lety jsme ze Sevy dokázali postavit vlastně cokoliv protože hnacím motorem byla naše dětská fantazie… Dnes Seva dětem umožňuje vyrobit svůj sen realističtěji, ale zásadní ingrediencí stále zůstává imaginace a fantazie, která je dětem vlastní. V posledních letech jsme se vydali cestou rozdělení nabídky Sevy do několika řad, jako je Rodina, Stavíme, Vesmír, Zvířata a podobně. Jak názvy napovídají, je dnes Seva připravená pro stavbu domů, družic, raket, lunochodů, chaloupek, kočárků, zvířátek… Čehokoliv, co si umí děti představit a chtějí realizovat. Pro celý tým stavebnic, je velkým motorem podpora dětského rozvoje, tvořivosti, radosti z vlastního výtvoru. Proto do Sevy záměrně nedáváme detailní „krokové plány“, které by děti jen „slepě opakovaly“, raději dáme pár fotek jako inspiraci ať si každý tvoří to, na co má chuť. A že nám na našem Facebooku každou chvíli přistanou kreace, nad kterými žasneme!

Zdroj: benesalat.czJak Seva tak Monti System se vezou na vlně retro, podobně třeba jako dřevěné hračky. Kde se tahle retrovlna vzala? Není to jen diktát rodičů?

Zajímavá otázka. Nejsem sociolog, ale myslím si, že retro vlny jsou přirozené je to asi generační projev, kdy si mladí rodiče plní své sny. Kupují dětem to, co sami měli rádi, s čím si hráli, po čem toužili… Nevnímám to jako diktát, ani jako něco novodobého. Stejně jako se opakují módní styly, tak si myslím, že se přirozeně vrací i kvalitní produkty. To že produkt přežije generace, vypovídá právě o jeho kvalitách než o tom, že ho rodiče svým dětem vnucují. Monti Systém se v posledních letech navíc stává sběratelskou záležitostí, má vlastní fankluby, kde si zpravidla tatínci vyměňují zkušenosti, dotváří jednotlivá autíčka do podoby věrných kopií konkrétních aut a podobně.

Jak jste na tom s prodejem stavebnic do zahraničí? Jsou někde tak úspěšné jako v Česku?

Naše hračky putují do různých zemí na světě, ale žádný z trhů zatím nedokáže dohnat ten český. Obrovská znalost Sevy u dnešních rodičů a prarodičů na českém a slovenském trhu je výhodou. Věřím, že Seva může uspět i v zahraničí, ale je to o dlouhodobém budování značky na konkrétním trhu. Na druhou stranu je radost, že máme dlouholeté partnery i v zemích, jako je Kanada, USA a dalších.

Když označím vaše stavebnice nejen za hračky, ale i za pomůcky pro rozvoj motoriky, nebudu asi tak daleko od pravdy, je to tak?

Určitě snažíme se podporovat všestrannost. Nabízíme hračky od jednoho roku, aby si děti mohly trénovat první úchopy, první skládání sem patří třeba Blok. Další level jsou velké Mozaiky, kde se skládají obrazce ze šestiúhelníků, následuje Seva, od základní až po Sevu elektro, kde jsou převody a ovládání. Pro kreativitu je tu třeba Seko nebo Mosaic. Vědomosti podporujeme deskovými hrami, jako je Ukaž! Co víš?, a to zase ve verzích od nejmenších, až po školáky… Chceme, aby naše stavebnice rozvíjely děti v moha směrech, inspirovaly a dávaly možnost tvořit.

Když se tak zamyslím nad tím, jak asi probíhají inovace stavebnic, napadá mě jediná věc: pořád si hrajete?

Rád bych… Inovace stavebnic je potřeba přeci jen trochu řídit. Máte ale pravdu, že součástí je i ono hraní, kdy se hledají nové možnosti, sbírají zkušenosti, co by stavebnici doplnilo a udělalo radost dětem. Osobně se moc rád účastním inovačních setkání obdivuji, s čím kolegové přicházejí, jaké mají nápady, co dokázali připravit za další směr rozvoje nebo jaké nové modely navrhli. Vedle mé běžné práce ekonoma, je svět stavebnic se svou barevností a možnostmi něčím snovým.

Velký boom po sametové revoluci zažila v tehdejším Československu stavebnice Lego. Je tahle značka pro vaše stavebnice konkurentem?

Technicky vzato ano. Lego i Seva jsou stavebnice a utkávají se na stejném trhu. Každá stavebnice má ale jinou filozofii a každá si našla své zákazníky. Není naším cílem soupeřit s Legem, ani jej kopírovat, jdeme svou cestou. Nechceme děti svazovat návody, brát jim přirozenou tvořivost. Naše cesta možná bude delší, komplikovanější, ale radost z výsledku, kterého dosáhnete sám, je vždycky tou největší. A proto i pro nás je každý úspěch, každá fotka od dětí, které z našich stavebnic něco postavily, tou odměnou, která ukazuje, že ta naše složitější cesta za to stojí.

Spousta úspěšných (i českých) firem přesunula svou výrobu do Asie. Jak to je se stavebnicemi, které figurují na trhu pod hlavičkou společnosti Beneš a Lát?

Jsme českou rodinnou firmou. Jsme hrdí na to, že můžeme navazovat na dlouhou rodinnou tradici české výroby. Je pro nás důležité, že naše produkty vznikají v Česku díky umu českých lidí, že dávají zaměstnání a živobytí rodinám, které tu budou vychovávat další generace. Ano, přesun do Asie by velmi pravděpodobně přinesl větší zisky nám, ale mnoha lidem by sebral práci i motivaci… Tento pohled máme k celému našemu podnikání. Jsme přesvědčeni, že v Česku je mnoho chytrých a šikovných lidí, a jsme rádi, že i my můžeme pomoci českému hospodářství se posouvat. Kromě toho, že stavebnice v Česku vyrábíme, snažíme se pokrýt i materiály a ostatní vstupy od českých výrobců. Vedle podpory vlastní ekonomiky je to i hledisko zdravotní a ekologické známe dobře své dodavatele, můžeme se na jejich kvalitu vždy spolehnout a nevznikají zbytečné přesuny na dlouhé vzdálenosti, které by způsobovaly zbytečnou zátěž pro přírodu. S výrobci se věnujeme i snížení ekologické stopy materiálů jako takových loni jsme uvedli na trh velmi úspěšnou verzi stavebnice Blok z melásky, zlepšujeme obalové materiály, zmenšujeme obaly, aby se nevozil „vzduch“ a mnoho dalšího.

BENEŠ a LÁT a.s.

Česká rodinná společnost (akcionáři jsou sourozenci Látovi)

Strojírenská společnost propojující technologie od designu produktu, přes zajištění jeho vývoje, výrobu, testování, kompletaci až po distribuci

Ve 4 výrobních závodech za pomoci svých více než 400 zaměstnanců zajišťuje výrobky dodávané do celého světa

SEVA

Obchodní značka pod kterou BENEŠ a LÁT a.s. vyrábí a prodává hry, hračky a stavebnice jako jsou Seva, Seko, Mozaika, Monti systém, Ukaž co víš a další