Zdroj: DeníkJaký byl loňský, covidový, rok v Líšném?

Loni byl divný rok. Nás, jako malou obec, to zasáhlo, protože jsme se vrhli na šití roušek, rozvážení obědů, desinfekce, odvozy seniorů k doktoru. Do ničeho se nám moc nechtělo, ale připravovali jsme, abychom byli dopředu připraveni. Zatlačili jsme na pokračování výstavby cyklostezky Greenway Jizera do Železného Brodu, což se povedlo, nyní už před pravomocí úředního rozhodnutí, pak už jen stavební povolení. A nakonec peníze, protože spoluúčast obce má být pět milionů korun, z celkových sedmdesáti, a Líšný má rozpočet kolem tří milionů. Příští rok by se mohlo stavět, ale mi musíme sehnat peníze. Nechceme tím obec zadlužit, protože primárně pro naše obyvatele nebude cyklostezka sloužit. Někdo si tam možná vyjde na procházku, jiný sjede do Brodu na kole. Je to pro turisty. Dokonce hrozí, že takhle postavený rozpočet bude moci stavbu cyklostezky ohrozit.

Loni jsme začali s VHS Turnov stavbu nové kanalizace a nové čistírny odpadních vod, letos by to mělo být na konci léta hotové i s povrchy silnic.

A co naopak připravujete do dalších let?

Připravujeme závažnou opravu komunikace na Libentiny, kde ujíždí silnice asi na třiceti metrech ze svahu. Tam se potkat třeba dvě hasičská auta, taky by mohla skončit dole na trati. Půl milionu. Máme připraveny veškeré podklady pro rekonstrukci barokní kapličky z 18. století v Závrší. Tam to také nebylo jednoduché, protože to je památkově chráněný objekt.

A na nic dalšího nám nebudou zbývat peníze a síly. Navíc nechci nechat příštímu starostovi vybrakovanou pokladnu.

Zdroj: DeníkJaké řešíte hlavní problémy obce?

Líšný má asi 260 obyvatel, začíná se nám to převažovat do chalup, což nám nic nedává. Problémem jsou pak i odpady, kterých je pak po víkendech plno. Někdo si tady koupí chalupu někde na konci nějaké pseudokomunikace, přijedou na Vánoce a diví se, že není protaženo. A kdo by to protáhl, takovou techniku a tolik lidí a času, aby vše zvládli, prostě nemáme. Chystá se nový zákon o odpadech podle toho, jak vypadá, prostě není možné, aby fungoval na tak malých vesnicích jako je Líšný. Podle toho zákona by jsme měli třeba vygenerovat tolik a tolik metráků bioodpadu. Jenže na vesnici lidé většinou takové věci hodí na kompost, obecní trávu především mulčujeme.

Vy jste byl v loňském roce velkým a hlasitým kritikem toho, jak se stát postavil v začátcích k pandemii koronaviru. To stále trvá?Byl a jsem velkým kritikem toho, jak se stát postavil k pandemii v roce 2020. Mám na to vlastní filozofii, která začíná tím, že když nevíš, komu uložit nějaký složitý úkol, hoď to na obce, potažmo starosty. Lidé tleskali, když vystoupil premiér a tehdejší ministr zdravotnictví, že všeho je dost. Že je dost roušek a dalších ochranných pomůcek. A nebylo, ale nikdo to nezkontroloval, nikdo se více neptal. A stát měl třicet tisíc roušek. Jak jsme se do šití zakousli, udělali jsme jich jen v Líšným možná patnáct tisíc. Ženský šily, já jsem sháněl gumičky jako blázen. Stát nás v tom nechal. Hodně pomohl kraj, ale museli jsme se starat hodně sami. Já nejdu daleko pro ostřejší výraz a to jsem byl tehdy hodně vytočený. Všechno stát nechal na nás, na ženských a starostech.

Starostujete už skoro dvacet let. Změnila se nějak od začátků agenda?

Dnes je to oproti přelomu tisíciletí nebetyčný rozdíl. Tehdy stačil selský rozum, nekrást a mít nějaký právní rozhled. A když jsem na to nestačil, někoho jsem se zeptal. Nikdo nás nebuzeroval kvůli termínům, kvůli nesmyslným kontrolám, jejichž výsledky zajímají jen ten kontrolní orgán. Musím každý rok odevzdávat přiznání, aby úředníci věděli, kolik jsem snad ukradl. Když ho nedám včas, riskuji pokutu. Nebo přijde audit a shání se po tom, jestli jsme o den nebo o dva později nevyvěsili nějaký dokument, který také nikoho nezajímá. Sledujeme návštěvnost webových stránek obce, takže vidím, že kromě majetkových případů, kdy lidé sledují, kde kdo co koupil, se na spoustu dokumentů nikdo nepodívá. Nevím, kdo si vymyslel, že se musí zveřejňovat úplně vše. To nás brzdí, zpomaluje práci a u mne osobně to vyvolává až jistý druh agresivity. Nechceme se mi to. Byla tady jedna kontrola, něco úplně nesmyslného mi nařídili a já jim řekl, že to prostě dělat nebudu. A že musím, že porušuji zákon. Já na to ano, porušuji zákon denně, třeba někdy i pětkrát. Protože o těch změnách v zákonech ani nic nevíme. Jsou tak rychlé, že by člověk nic neudělal, jen studoval zákony. Nebo si platil právní poradenství, což něco stojí. Kdyby zákon vydržel alespoň deset let… ale to je změna za změnou. Předpisy, předpisy, nesmysly.

Byla mi tady jiná kontrola, dvě charismatické dámy, a že nemáme všechna čísla krizových telefonů. Ale nám stačí 112, to berou hned. Na jiná čísla je to problém. Než se někam dovolám, a vyřídím, tak je po krizové situaci nebo jsou mrtví. Kdežto Integrovaný záchranný systém funguje.

Vy sám jste rodilý Líšeňák?Já jsem Jablonečák a nikdy bych už do města nešel. Do Líšného jsem byl zavlečen bývalou ženou. Koupili jsme tady domek, zrekonstruovali ho. Možná, až budu hodně starý nebo nemocný, tak komfort tepla, teplé vody nebo výtahu ještě užiji, ale dokud si můžu naštípat dříví, tak si v tom krbu zatopím.Je tady ještě relativně klid, i když v letních měsících a zvláště o víkendech je tady také docela frmol. Ale třeba sousední Malá Skála je o sezóně vždy strašně přelidněná. To je neudržitelná situace, i místní toho mají plné zuby. Naopak Železný Brod lidé spíše opouští, hlavně ti mladí. Jedna z možností, jak tam život nastartovat, je právě protažení cyklostezky Greenway Jizera. Znamenalo by to i rozptýlení turismu do okolí.

Budete v příštích volbách kandidovat?

Je mi skoro 64 let a kandidovat už nebudu. Chce to novou krev, nějakého čytřicátníka, který už nemusí sedět doma a výletovat s dětmi. Mám vyhlédnuté dva nástupce, ale ti to zásadně odmítají, jedna s tím koketuje. Nikdo nechce dělat starostu na takhle malé obci. Přijdou se podívat, zjistí, co to obnáší a zase odejdou.

Velkým problémem Líšného byl brownfield po někdejším podniku společnosti Liglas. Dnes je ale v areálu zase živo…

Máme nového vlastníka zdejší továrny, který chtěl park pojmout pro volnočasové aktivity ve stávajících halách. Mají být motokáry, výstavy, dílničky. Majitel ale odejel před coronavirem do Vietnamu, kde našel druhý domov a zavřeli hranice, od té doby tady nebyl. Uvidíme, zda se vrátí a zda záměr bude pokračovat.