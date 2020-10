Věřím, že se pohled na vlka se mění k lepšímu, říká koordinátorka Vlčích hlídek

Barbora Černá je koordinátorka Vlčích hlídek v Podbezdězí a Ralsku. Zapojila se do nich nedlouho poté, co se přestěhovala z Prahy na venkov, do okolí Kokořínska. „Z návratu vlků se stalo populární, kontroverzní a stále více a více politické téma,“ myslí si koordinátorka.

Barbora Černá. | Foto: Archiv Barbory Černé