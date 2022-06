Zoe odmaturovala a chystá se do Londýna, aby poznala svého otce. O dvacet let dříve se Tereze v Londýně daří opět radovat se ze života, do kterého jí vstoupila láska. Propletené příběhy matky a dcery od sebe dělí desítky let, přesto toho mají hodně společného. Takovou zápletku nabízí čtenářkám kniha Druhá šance pro Zoe, kterou napsala Michaela Schmiedlová z Liberce. Má ráda psaní příběhů ze žánru Young Adult, tedy pro náctileté a mladé čtenáře. „Můj největší spisovatelský sen je, abych, až zase jednou pojedu vlakem, viděla ve vagónu někoho, kdo si moji knížku čte,“ svěřila se smíchem autorka a maminka dvou dětí.

Můžete přiblížit svou cestu na literární pole? Stojí za vaší prvotinou, pomineme-li e-knihu Bronzová medaile, nějaký příběh?

Jednou mi babička volala, jestli bych jí nepřivezla knížku. Zrovna jsem po ruce neměla nic vhodného, tak jsem vytiskla jeden ze svých příběhů, a když mi pak babička volala, že si ho přečetla hned dvakrát, říkala jsem si, že by se možná přece jen mohl líbit i někomu dalšímu. Většinou je to tak, že mě napadne zápletka, hlavní hrdinka a pak už se mi příběh píše sám. V podstatě mám pokaždé vymyšlený začátek, prostředek a konec, jen je potřeba nějak vyplnit ten zbylý prostor. Stejně tak to bylo se Zoe. V hlavě jsem zničehonic měla hrdinku, které nečekaně umře maminka a ona postupně odhaluje, co všechno jí tajila. Zároveň jsem ale chtěla vyprávět i ten druhý příběh, maminky v dceřině věku, u kterého čtenář od začátku ví, že nedopadne tak úplně dobře, ale zjišťuje pohnutky, které ji vedly k určitým životním rozhodnutím.

Rozhodla jste se obohatit žánr Young Adult? Co by měla kniha splňovat, aby odpovídala tomuto zaměření?

Zrovna nedávno jsem kolegyni vyprávěla, jak jsem po skončení maturitní zkoušky z českého jazyka s komisí diskutovala o svém snu psát příběhy pro puberťačky. V tu dobu mi připadalo, že těch knížek pro ně vychází žalostně málo a hlavně českých autorek je poskrovnu. Teď už je situace sice jiná, ale tak nějak mě ta touha po psaní Young Adut neopustila. Není žádné dogma, které by tento žánr přesně vymezovalo. Podle mě by knížka měla být vhodná pro čtenáře od třinácti let, čili žádné přehnaně barvité sexuální nebo drastické scény. Hrdinové většinou bývají ve středoškolském věku, ale ani to není pravidlo, spíš jde o to, čeho se knížka týká a jak je dané téma popsané.

Jak dlouho jste příběh psala? O názvu jste měla jasno okamžitě, nebo se měnil v průběhu psaní?

Samotný příběh jsem psala měsíc, po čtrnácti dnech jsem ho začala ladit a předložila ho několika beta čtenářkám. Snažila jsem se vzít v potaz jejich připomínky, některé pak vzešly i z redakce a bylo potřeba na rukopisu ještě zapracovat. Název se měnil. Původní varianta – Poslední Grácie – byla příliš depresivní, nakonec se vybíralo asi z deseti názvů, až jsme se s redaktorkou i redakční radou usnesli na Druhé šanci pro Zoe. Oba názvy v sobě mají v rámci příběhu velký význam, a to mám i já sama jako čtenářka moc ráda.

Řada začínajících autorů volí jako nakladatele Pointu, vám vydalo knihu nakladatelství Cosmopolis. Proč právě to?

Pointa pro mě nepřipadala v úvahu, nedovedla jsem si představit ten tlak během crowfundingové kampaně. Proto jsem raději oslovila nakladatelství. Byla jsem rozhodnutá, že pokud by o můj rukopis nebyl zájem, budu i nadále psát do šuplíku a pro pár svých skalních fanoušků, popřípadě půjdu cestou vlastních internetových stránek a e-knih. Cosmopolis jsem oslovila, protože vydává jednu z mých oblíbených autorek Julii Caplin, a říkala jsem si, že když se můj příběh stejně jako ty její také točí okolo jídla, mohl by je v redakci zaujmout. Navíc cílová skupina se dost prolíná. V případě čtenářek, které romantické knížky hltají jako já, v podstatě nezáleží, jestli se jedná o Young Adult, New Adult nebo klasickou romantiku, i tak tu knížku bez ohledu na věk slupneme s chutí. Asi dva měsíce po odeslání rukopisu mi z nakladatelství přišel e-mail od jednoho z redaktorů, že ho můj příběh zaujal, myslí si, že právě něco takového momentálně hledají a pokusí se ho prosadit k vydání. Povedlo se mu to (úsměv).

Proč by měli čtenáři sáhnout po knize Druhá šance pro Zoe? V čem si myslíte, že je originální, odlišná od ostatních titulů?

Je těžké posuzovat svůj vlastní rukopis, ale kdyby se mi nelíbil, tak ho nikdy nikomu nenabízím. Sama mám ráda příběhy, které čtenáři dají něco víc, takže se do nich snažím nějaké to překvapení propašovat a myslím, že se mi to tentokrát povedlo. Vždycky o Druhé šanci pro Zoe říkám, že je to romantická knížka plná sladkého pečení. Ti, co už ji četli, si pochvalovali, že děj plyne úplně sám, je svým způsobem poučný a ještě několik dní po dočtení na něj vzpomínali. Ono v dnešní době říct o nějakém příběhu, že je originální, snad ani není možné. Vždycky vám některé jeho části budou připomínat nějaký jiný. Nebo možná jen moc čtu (smích).

Kniha na první pohled zaujme obálkou. Nechala jste jejímu autorovi volnou ruku, nebo jste měla jasnou představu, jak by měla vypadat?

Obálku pro nakladatelství vytvářela externí grafička. Já jsem viděla až finální podobu, která je zkrátka výstižná a zobrazuje dvě dějové linky matky a dcery.

Jaké máte plány s knihou? Není na pořadu dne například křest či beseda?

Křest určitě udělám. Ještě tedy nemám rozmyšlené, jak ho pojmu, ale všem dám včas vědět, chtěla bych ho stihnout do letních prázdnin. Besedu zkusíme naplánovat v Knihkupectví a antikvariát Fryč někdy na podzim, až se lidi vrátí z dovolených.

Máte už teď v hlavě další námět na další knihu?

Mně se v hlavě neustále honí nějaké nápady, jen momentálně žádný nerealizuji. Teď nervózně vyhlížím ohlasy na Zoe. Ale jinak mám dopsané nové tři příběhy. Jeden z nich už prošel rukama pár beta čtenářek, ty další dva čekají, až se na ně znovu podívám a odhodlám se je dát k posouzení někomu dalšímu. Protože tohle je jedna z nejčastějších otázek, kterou mi lidé pokládají, vytvořila jsem si stránky www.schmiedlova.cz, kde jsou mé dokončené příběhy vypsané. Je tam naznačeno, čeho se týkají, a je u nich vždy popisek, v jaké fázi úprav se právě nachází.

Čeho byste chtěla dosáhnout v rámci literární aktivity?

Líbilo by se mi mít čtenářskou základnu, která by se těšila na každou moji novou knížku. Nejspíš to bylo myšlené jinak, ale můj největší spisovatelský sen je, abych, až zase jednou pojedu vlakem, viděla ve vagónu někoho, kdo si moji knížku čte (úsměv). Každopádně se moje spisovatelská kariéra bude odvíjet od toho, jak bude Druhá šance pro Zoe přijatá čtenáři. Asi skoro každý autor si myslí, že jeho knížka stojí za vydání, a když mu ji vydají, oprávněně to považuje za výhru, ale o jeho dalším osudu rozhodnou čtenáři a hlavně prodeje knihy. Ale psaní je můj velký koníček, takže mě od něj nic neodradí.

A na závěr obligátní otázka. Když zrovna sama nepíšete, do jakého žánru ráda zabrousíte jako čtenářka?

Od té doby, co mám děti a s manželem podnikáme, čtu především odpočinkovou literaturu. Hlavně romantiku. A je mi jedno, jestli je Young Adult, New Adult, fantasy nebo třeba historická. Nediskriminuji je. Ale tak přibližně jednou za půl roku mám období, kdy to musím proložit pár detektivkami, thrillery nebo nějakým válečným románem. Dřív jsem četla mnohem víc napříč žánry. Mám i spoustu oblíbenců. Colleen Hoover, výše zmiňovanou Julii Caplin, Marrisu Meyer, S.J. Maas, Lisu Kleypas, Suzane Elizabeth Philips, Judith McNaught, Kate Quinn, Brigid Kemmerer, Patriciu Briggs, Anthonyho Ryana, Karin Slaughter, Chrise Cartera, Aly Martinez, Sabrinu Jeffries, Suzanne Enoch… Asi bych mohla pokračovat do nekonečna, u některých autorů mám ráda pár knížek. U jiných jich mám víc a četla jsem je opakovaně, ale všeobecně jsem zvědavá na každý jejich nový titul. Snažím se sledovat i novinky na knižním trhu. Odebírám newslettery nakladatelství i knihkupectví, na internetu si dělám seznam knížek, které si chci přečíst. Ten je takřka nekonečný (smích). A protože čtu hodně i v angličtině zatím nepřekládané autory, sleduji i jejich nově vydané knížky. Akorát když sama píšu nějaký příběh, nejsem schopná do toho ještě číst knížky. U mě je to buď číst, nebo psát.

Narodila se 25. února 1990, bydlí v Liberci. Vystudovala Literární akademii (titul BcA.). S manželem podnikají, vlastní Spižírnu – obchod s farmářskými potravinami a zdravou výživou. Mezi její koníčky patří čtení, psaní, trávení volného času s rodinou, Spižírna, vysedávání v kavárnách u kafíčka a dortíků a ze sportů pole dance.