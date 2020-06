Jak přišel k lásce ke starým automobilům a co všechno můžete v muzeu vidět? „Původní muzeum bylo založeno v Kozovozech u Prahy. Bylo malé, mělo k dispozici stodolu, o které se majitel po nějakém čase rozhodl, že z ní udělá konírnu a tak se muzeum odstěhovalo do Velkých Hamrů. Což vlastně zapříčinilo vznik spolku, protože ve většině jsme odsud,“ prozradil Pavel Kadaš.

Pokud vím, dělával jste na dráze?

Také. Vyučil jsem se na vlakvedoucího ve Výsluní u Chomutova a pak jsem byl dráze věrný pětadvacet let. Pocházím ze Žatce, pak jsem se ale kvůli bytu odstěhoval do Plzně. Po několika letech jsem se rozvedl, vysoudil jsem si dcery do vlastní péče a skončil jsem u sestry a u maminky v Tanvaldu. Od té doby žiji tady, koupil jsem si pak v Tanvaldu dům.

Kdy vlastně vznikl spolek Motorgate?

Přesně 5. července 2014. Bylo nás cirka deset, ale postupně se lidé ztrácejí. Teď, když jsme prošli stěhováním a do toho ještě vrazil koronavirus, jsme zůstali čtyři. Ale ono se to zase zaplní, už máme nějaké zájemce, dokonce i výrazně mladší, než jsme my, to staré jádro. Dva teď budeme přijímat, víc než deset ale nechceme. Deset je tak akorát, v padesáti lidech se už jen tak na něčem kloudném nedomluvíte. Další mladí nám pomáhají jako dobrovolníci, ať už v muzeu, s organizací akcí, ale i u oprav starých aut.

Sbíráte auta z éry socialismu, ať ty vyrobené v Československu, NDR nebo Sovětském svazu. Jaké bylo vaše první auto?

Ještě v Plzni jsem měl Spartaka 440, kterého mi, dlouhodobě půjčil kamarád. Pak jsem si koupil své úplně první auto Škoda 1000 MBG, což je čtyřdveřový sportovní sedan se silnějším motorem, dvoukarburátorovým. Což byla obdoba MBX, kde hlavní rozdíl oproti MBG je v použití jednoho páru širších dveří bezrámové konstrukce a neexistence B-sloupku, ten se stahuje zároveň se zadním bočním oknem. Tehdy bylo MBG suprové auto, rád na něj vzpomínám.

Stará auta jsou výjimečná tím, že kdo je trochu šikovný, dokáže si je sám opravit.

To je jasné. Ale ty mechanické věci se dají úspěšně opravit i na modernějších vozech, horší to pak je s elektronikou a nutností napojení auta na diagnostiku, to už si sám udělá málokdo. Mnoho starších aut je konstrukčně i motorově jednoduchých. Jen byla jiná doba, lidé si sháněli náhradní díly mezi sebou, tehdejší Mototechna byla velmi drahá a mnohdy ani požadovaný díl nedokázali v nějakém rozumném čase sehnat. Dneska naopak seženete všechno, stačí párkrát kliknout na klávesnici. Kouzlo těchto starších aut je spíše v tom, že mi starší si pamatujeme, jak jsme v nich jezdili a jiné potkávali.

Jak se vlastně muzeum ocitlo v Železném Brodě?

Původní muzeum bylo založeno v Kozovozech u Prahy. Bylo malé, mělo k dispozici stodolu, o které se majitel po nějakém čase rozhodl, že z ní udělá konírnu a tak se muzeum odstěhovalo do Velkých Hamrů. Což vlastně zapříčinilo vznik spolku, protože ve většině jsme odsud. Založili jsme spolek Motorgate, mě zvolili předsedou, pronajali jsme si halu v bývalé továrně a otevřeli jsme. Bohužel, na výročí pěti let fungování muzea nám dal majitel výpověď. Sháněli jsme prostory, vyšel nám vstříc majitel objektů bývalého závodu společnosti Kolora v Železném Brodě. V podstatě nás zachránil, hrozilo, že budeme muset sbírky rozprodat.

Jak se takové muzeum stěhuje?

Jeli jsme se do Brodu podívat, zjistili jsme, že fabrika je stavebně jakž takž v pořádku. Byl tady ale ohromný nepořádek. Museli jsme vše vyklidit, vyřezat nefunkční klimatizaci, odstranit desítky let staré nánosy prachu. Dělali jsme tady osm měsíců. Celý měsíc nám zabral přesun aut. Některé jely po vlastní ose, některé jsme museli ale vozit na podvalu, náklaďáky museli také po vlastní ose. Jen tenhle převoz nás stál čtyřicet tisíc na pohonných hmotách. Ale jsem předseda, tak se musím starat.

Jaké bylo otevření?

Bylo to parádní, přišlo dost lidí, známých i neznámých. My jsme původně chtěli otevřít symbolicky na 25. února (výročí převzetí moci komunisty v roce 1948 pozn. autora), to ale bylo vzhledem ke stavu hal nereálné. Pak jsme plánovali otevření na první jarní den, to už ale řádil koronavir. Tak jsme řekli ne, otevřeme prostě na letní sezónu, což se nakonec podařilo.

Máte za sebou dva týdny provozu muzea na nové adrese. Jak jste spokojeni s návštěvností?

Na otevření k nám přišlo kolem čtyř set návštěvníků, ale špatně se to odhaduje, protože jsme dali vstupné dobrovolné. Druhý den jsme dali vstupné zdarma dětem, takový dětský den. Ve všedních dnech to je slabší, ale i tak to zatím překonalo naše představy. O víkendu máme v průměru sto padesát návštěvníků na den, což se nedá se situací ve Velkých Hamrech vůbec srovnat. Je to paráda.

Mohou se návštěvníci těšit na nějaké další exempláře?

Náš člen Josef Janoušek chce dovézt Záporožce z Ukrajiny nebo z Bulharska. Na Ukrajině se vyráběl, v Bulharsku jich také ještě dost jezdí. To jsou zajímavá auta, kterých u nás moc nebylo. Tak jsem zvědav, jak to dopadne.

Kolik máte v muzeu vozidel?

Sedmdesát dva osobních vozů, mezi nimi třeba sovětskou luxusní limuzínu Zyl, což je šest a půl metru dlouhé monstrum poháněné osmiválcem americké výroby. Samozřejmě celou řadu automobilů Škoda, několik modifikací legendárních Tater nebo Volh. Dále osmnáct velorexů, rikšu, dvě ukrajinské čtyřkolová autíčka pro válečné invalidy. Ty byly vyrobené po válce pro invalidy bez nohou, veškeré ovládání mají na volantu. Pak několik nákladních aut, taktéž Zyla, Tatry, hasičské vozy, mikrobusy, motorky… Máme tady Škodu 120 LS Furgonet neboli pick-up s motorem klasicky vzadu, kterého byly vyrobeny jen čtyři prototypy.

Jak auta sháníte?

Kde jsou ty doby, když nás někdo upozornil, hele, tamhle má pán ve stodole krásného Wartburga a my ho získali opravdu skoro za hubičku! Lidé nás znají nebo si nás najdou na internetu. Teď jsme dokonce měli nabídku na Felicie z devadesátých let, ale shnilé, navíc tyhle vozy už tak moc nesbíráme, na nás to je mladé. Rez je vůbec u mnoha socialistických vozů prevít. Teď právě opravujeme jednu Škodu 1203, také je pěkně děravá. To je práce na dva možná i tři měsíce.

A další možnosti, jak můžete auta pořídit?

Auta nám nabízí ale i na srazech autoveteránů, naposled jsem takhle loni na podzim koupil hasičskou Ifu s požárním žebříkem. Na srazu jsem se s majitelem domluvil a za měsíc jsem si pro ni jel. Je funkční, když jsme osazovali muzeum cedulemi, dělali jsme to s pomocí jejího žebříku. V muzeu máme auta členů, tedy samozřejmě i moje, ale i auta zapůjčená, lépe řečeno zagarážovaná. Za tři stovky na měsíc, kde takhle zaparkujete a ještě se vám o auto starají? Tím nás samozřejmě i finančně podporují, máme takhle třeba na elektřinu a část nájmu.

Kolik aut z muzea je schopných vyjet?

Asi tak sedmdesát pětasedmdesát procent. Tahle auta musí každý rok pojezdit, jinak z nich začne téct olej, puchří hadičky, olej stárne. Jezdíme na srazy a vždy bereme jiná auta, právě proto, aby se projela. Jezdíme i s náklaďáky.

Půjčujete automobily třeba i jako rekvizity do dobových filmů?

Teď málo. Hrávaly ve filmech, když jsme měli muzeum v Kozovazech. Ale chceme to teď zase trošku pozvednout, i když ten výdělek není nijak závratný.

Jako spolek se účastníte mnoha akcí. Kde jinde než v muzeu vaše vozy můžeme vidět?

Minulý víkend jsme dělali s automobily někdejší Veřejné bezpečnosti doprovod srazu půllitrových motocyků Jawa v Rovensku pod Troskami. To je krásná akce. Jeli jsme z Rovenska na Tanvald, Smědavu a do Frýdlantu, trasa dlouhá přes osmdesát kilometrů, osmdesát nádherných motorek. Volali nám z učiliště z Vysokého nad Jizerou, že mají výročí a chtějí dovézt nějaká auta, aby učni viděli, jak vypadala a fungovala stará auta. Připravujeme vozy i na spanilou jízdu v rámci červencové Rally Bohemia. Se závodem já osobně spolupracuji přes třicet let, dlouhá léta dělám vedoucího jedné z rychlostních zkoušek. V neděli jezdíváme už létado Mladé Boleslavi na poslední slavnostní rychlostní zkoušku, kterou s našimi auty projíždíme. Letos jsme ale změnili náš program a pojedeme v přestávce na RZ Líšný. Chceme jet s více auty a do Boleslavi to je strašně daleko. Tak jsme se domluvili na Líšném. Po Bohemce se budeme chystat na nádherný sraz autoveteránů v Hříškově u Loun, kde bylo loni přes sto osmdesát nádherných vozidel.

Používáte tahle stará auta i v soukromém životě?

Moc ne, mám dodávku, osobní auto, řekněme modernější škodu, manželka má menší vůz. Ale s veteránem se vždy rád projedu, je to takové opravdové řízení, v mnoha případech bez posilovače brzd a řízení.

Pavel Kadaš

68 let, narodil se v Poličce nad Metují, poté od dvou let žil v Žatci. Dnes bydlí v Tanvaldu.

25 let pracoval na dráze jako vlakvedoucí.

Od roku 2014 členem a předsedou zapsaného spolku Motorgate provozující Muzeum socialistických vozů.

Od roku 2020 sídlí muzeum v Železném Brodě.