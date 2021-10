/ROZHOVOR/ Petr Holub řídí horskou obec Bedřichov druhé volební období. Do komunální politiky vstupoval proto, aby obci předal zkušenosti z cestovního ruchu. Obává se hlavně neřízené výstavby apartmánových domů.

Starosta Bedřichova Petr Holub. | Foto: Deník/Jan Sedlák

Proč jste vstoupil do komunální politiky tady v Bedřichově?

Šel jsem do politiky proto, že jsem se chtěl angažovat v podpoře cestovního ruchu, ani jsem snad nepomýšlel být starostou. Cestovní ruch totiž souvisí s mým podnikáním. Starostou jsem takzvaně neuvolněným, takže vedle funkce dále pracuji. Prostě jsem chtěl uplatnit své zkušenosti pro celou obec. Do starostenského křesla jsem se dostal shodou náhod a okolností. Ale v tom asi nebudu jedinečný. Snažím se starat o Bedřichov v tom duchu, že tady žiji, vyrůstají tady moje děti. Takže chci, aby obec byla hezká, aby tady vše fungovalo. Abychom si všichni tady doma vydělali službami a nemuseli dojíždět někam do fabrik. To je mým cílem.