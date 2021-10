Politolog Kubáček: V očích voličů politici selhali v řešení epidemie koronaviru

/ROZHOVOR/ V pátek 8. října začaly sněmovní volby. Volební místnosti jsou otevřeny do 22.00, v sobotu 9. října budou moci voliči hodit svůj hlas do volební urny od 8.00 do 14.00. K volebnímu dění se vyjádřil i český politolog z Turnova Jan Kubáček, kterému jsme položili několik otázek týkající se Libereckého kraje.

Jan Kubáček. | Foto: se souhlasem Jana Kubáčka

V Libereckém kraji mají silné postavení Starostové a nezávislí. Může ovlivnit jejich úspěch koalice s Piráty?

Podle mého názoru kdyby Starostové šli do voleb samostatně, budou mít lepší výsledek než ve společné koalici. Vydělá na tom ODS, ke které se přesune část voličů. Právě ve výsledku občanští demokraté budou silnější v koalici SPOLU, než kdyby kandidovali samostatně. Zdroj: DeníkV čele kandidátky KSČM stojí čtyřiadvacetiletý lídr. Bude hrát roli toto „omlazení“?

Vnímám to jako pokus strany na sebe upozornit. Dlouhodobě na pozici jedničky kandidoval Stanislav Mackovík, který to měl postavené na povolání záchranáře. Nejsem si jist, zda tato změna voliče osloví. Na sociální síti se objevilo video, kde dvaapadesátiletý muž z Liberce vyzýval k pobodání šéfa SPD Tomia Okamury v reakci na politikův projev. Případem se zabývá i policie. Dá se říci, že tato kauza napomohla SPD?

Část přesvědčených voličů SPD to utvrdilo v jejich volbě. Pokud chtěli Romové Okamuru oslabit, tak se jim to nepodařilo. Naopak mu neskutečným způsobem pomohli. Muži vyhrožovali Okamurovi pobodáním. Za video padlo obvinění Přečíst článek › Ve středu proběhly volby na drive-in stanovištích. V kraji odvolilo tímto způsobem pouze 46 voličů. Lze z toho vyvozovat další volební účast?

Určitě bych to nebral jako nějaký signál. Myslím si, že ta volební účast bude obdobná jako před čtyřmi lety, tedy v roce 2017. Může se na výsledcích voleb podepsat i epidemie koronaviru?

Bezesporu naštvanost na epidemii a protiepidemická opatření napomohla SPD a pomohla vytvořit fenomén Volného bloku. Naopak situaci zkomplikovala všem velkým stranám, od ANO přes ODS až po Piráty. Politici podle veřejnosti kompletně selhali a vyhořely všechny zúčastněné politické strany. 25 otázek pro lídry. Jak blízko jsou jejich názory těm vašim? Přečíst článek › Kdo je typickým voličem ANO?

Spíše senior, dále člověk se středním vzděláním a spíše z obcí než velkých měst. Člověk, kterého zklamaly předchozí volební formace, a který hledá razantního politika. Před volbami vznikla iniciativa Zakroužkuj ženu. Vnímají voliči podle vás ženu lépe?

Obecně lze říci, že na ženy nahlíží lidé o drobek lépe. Nicméně ještě více táhne kombinace výrazného lídra spolu s krajskou jedničkou. Například kombinace Andreje Babiše a krajské lídryně Jany Pastuchové či Roberta Šlachty a Jaroslavy Pauchové.