Při zápasu moc nepřemýšlím, jinak prohraju, říká Martin Valenta

Další Iron Fight Night v režii jabloneckého oddílu Iron Fighters byla úspěšná. Jabloneckou sportovní halu zaplnili fanoušci adrenalínových zápasů a potvrdili, že o takovou show je mezi veřejností stále větší zájem.

Martin ValentaFoto: archiv MV

Spokojený byl také Martin Valenta, hned dvakrát. Jako jeden z hlavních pořadatelů si oddychl, že všechno klaplo. Jako závodník vyšel ze zápasu vítězně. Moderátor jeho výkon okomentoval slovy: „Martinovi se podařil majstrštyk.“ Jeho zápas skončil ve druhém kole KO, po úderu hákem na bradu soupeře. Jak odborně s úsměvem vysvětlil vítěz: „Byl trefen vypínač.“

PRÝ TO BYLO NAPOSLEDY

A co na to Martin Valenta? „Ano, splnil jsem si sen. Splnil jsem úkol, chtěl jsem vyhrát doma. Zápas jsem měl v hlavě a byl jsem v klidu. Jen malá nervozita, člověk musí být vždycky trochu obezřetný. Ale vím, že to teď bylo na nějakou dobu naposledy. Chci se věnovat rodině.“

Martin je od ledna šťastným otcem syna. „Chci se věnovat manželce Terezce a synovi Maxíkovi. Těm to dlužím. Dám si chvíli pauzu. Nemyslím si zatím, že bych se ještě do ringu vrátil,“ zamyslel se úspěšný zápasník týmu Iron Fighters. Ale také přiznal, že kick box je jeho srdeční záležitostí, má ten sport velmi rád a že by s ním skončil úplně, to si nedovede představit.

FYZIČKU MĚL DOBROU

Martin Valenta se v ringu utkal s mladším soupeřem, stejně ambiciózním. Zvítězily rozum, fyzička, správné rány a údery. „Soupeř měl velmi výbornou fyzičku. Koukal jsem na něj před druhým kolem a nebyl ani zadýchaný. Což já jsem trochu byl. Po prvním kole jsem se cítil ale fyzicky taky skvěle. Trošku jsem začal plašit, protože jsem chtěl zápas hned ukončovat, stáhl jsem se a trochu jsem přestal dýchat,“ vzpomínal na důležité okamžiky jablonecký borec. Pak ale, jak říká, začal více poslouchat roh, tedy trenéra Aloise Škeříka. „To, co jsme si řekli v pauze, jsem věděl, že musím dodržovat. Jinak nevyhraju. A o to jsem se snažil,“ potvrdil Martin Valenta, který ví, že má v úderu pořádnou sílu a taky dovedl využít.

„To se soupeři moc nelíbilo. Rány mu moc nechutnaly. Nebál se, ale věděl, že on takový úder nemá. A já, když nějakou dám, tak bude po zápase,“ popsal rozhodující dojmy ze zápasu. Zauvažoval, že své také sehrál věk, protože mladší soupeř byl, podle něho, víc nervózní a jeho úder ještě přece jen tak silný nebyl. „V jeho letech takový úder jako já nemá, když jsem o devět let starší,“ dodal vítěz.

POSLOUCHÁM ROH

V ringu to ale není jenom o ranách a úderech. Je to i o přemýšlení. Martin Valenta o sobě ale tvrdí: „Já raději moc nepřemýšlím, Když přemýšlím, tak prohraju. Snažím se poslouchat roh, dělat to, co mi řekne trenér. Kolem fandí diváci. Je slyšet i roh soupeře. Ale já musí slyšet hlavně svého trenéra. Díky tomu jsem taky vyhrál. Jasně mi řekl, udělej to a to. A bylo to dobře,“ řekl ke svému vítěznému zápasu Martin Valenta.

NIKDY NEŘÍKEJ NIKDY

A pokud ring teď opustí, bude své zkušenosti předávat dalším zájemcům? „Já na to nemám nervy. Rád pracuji s lidmi, dělám s nimi celý život, ale v ringu bych s nimi pracovat nemohl. Bál bych se za ně možná víc, než oni a to by ze mne cítili. Ale nikdy neříkej nikdy. Spíš než boxerskému tréninku bych se radši věnoval kondici, silovému tréninku. Tomu rozumím a to budu dělat rád,“ plánuje svoje další sportovní kroky zápasník Martin Valenta.