Kdy vlastně vznikl Svaz výrobců skla a bižuterie? To už je vcelku vousatá historie, svaz vznikl v roce 1992. Ve své době vznikl jako zájmové sdružení právnických osob, firem působících v oboru. Na začátku se svaz snažil hájit zájmy celého průmyslu. Tehdy byly členy společnosti jako Jablonex, Preciosa, Železnobrodské sklo. To trvalo až do roku 2009, kdy došlo k velké změně a to proto, že zanikl Jablonex Group, skončil i podnik Bižuterie. Tehdejší předseda svazu Jaroslav Hlubůček oslovil další firmy a vlastně díky jeho úsilí se podařilo zkonsolidovat další výrobu a export skla a bižuterie. Když se začal rozprodávat majetek Jablonex Group, muselo se rozdělit, co kdo bude vyrábět, o co se starat, co koupí, aby se mohlo jet dále. Zanikla třeba lisovna, museli jsme řešit, kdo koupí galvanizovnu, šlo o nástroje. Řešily se prostě problémy související s tím, aby tady zůstaly všechny technologie. V tom sehrál svaz velkou úlohu, a nakonec se vše podařilo. Pan Hlubůček, díky svému postavení v Hospodářské komoře a spolupráci s městem, byl toho hlavní postavou. Ta transformace trvala tak rok, dejme tomu do konce roku 2010. Bylo to nepříliš dobré období.

Pavel Kopáček

– narodil se 25. července 1950 v Jablonci nad Nisou

– absolvoval práva

– v roce 1973 nastoupil do Jablonexu

– 10 let vedl zastoupení Jablonexu v Londýně

– v Jablonexu pracoval do 29. září 2009

– předsedou představenstva Svazu výrobců skla a bižuterie je od roku 2014

Ale skláři a výrobci bižuterie se z pádu giganta otřepali. Jak ten příběh pokračoval dál?

První módní přehlídku pořádal svaz v roce 2010, doslova jsme ji ušili na kolenou. V roce 2011 nebo 2012 jsme obnovili výstavu Křehká krása. To už byl svaz založen na myšlence, že společně pořádáme akce na podporu obchodu a marketingu. Začali jsme více pronikat do zahraničí, vznikl projekt Jablonecká ulice, který představoval společnou účast na zahraničních výstavách a veletrzích.

Jak je na tom svaz nyní?

Momentálně svaz hájí zájmy svých členů, myšlenkově je zaměřen k podpoře obchodu. Máme 46 členů napříč krajem, nejvíce jich je z Jablonce.

Mšenský rodák vystavuje v Nisa Factory. Proběhne i komentovaná prohlídka

Krize sklářského a průmyslového průmyslu v letech 2006 až 2010 kopírovala celosvětovou krizi. Dá se zpětně srovnat s krizí během covidu, kdy se nemohlo cestovat?

To se srovnat nedá. Tehdy byla klasická recese se vším, co s tím souvisí, výrazný pokles poptávky. Prostě zákazníci kupují méně nebo tlačí na cenu. Opatření proti šíření covidu ale byla rána. Rána, která postihla v našem průmyslu hlavní odbytové směry. Byly zavřené obchody. Příklad? Vyrábíte vánoční ozdoby na podzimní odbyt a najednou bác ho, nemůžete je prodávat v obchodech ani na trzích. Když klesá odbyt, má to nějakou příčinu. Předchozí krize přinesla jen pokles, covid znamenal úplný výpadek odbytu. V podstatě zákazník zmizel. Mnozí velcí obchodníci nakupovali tak, že si zboží nejprve přijeli prohlédnout, ale platil zákaz cestování. Má to druhý efekt, mnozí z nich si zvykli na on-line prostor a nakupují tak dodnes.

Dá se říct, kolik společností se dostalo vlivem opatření proti šíření covidu do takové situace, že musely skončit?

V bižuterním průmyslu to byly tři. Jedna hodně dobrá firma spolupracující s jedním velkým řetězcem, který se během covidu rozpadl. Když museli zavřít i svůj obchod, rozhodli se, že končí. Skončili i dva malí živnostníci.

FOTO: Módní přehlídka Made in Jablonec rozpálila velký sál Eurocentra

Po dvou letech proticovidová opatření padla, jak na tom byly firmy?

Obchod se pomalu začal rozjíždět, z nejhoršího se dostal. V polovině loňského roku ale začaly stoupat ceny surovin, třeba plechu, materiálu pro výlisky, ceny galvanizace, do toho přišel pád Bohemia Energy, který to celé eskaloval. Rostla i cena tyčoviny (sklo v tyčích, polotovar pro výrobu bižuterie, pozn. redakce), kterou primárně vyrábí společnost Preciosa. Naštěstí nešla cena nahoru násobně, spíše v desítkách procent. Do výrobků členů svazu se to promítlo zvýšením koncových cen zhruba o 20 až 25 procent. Samozřejmě v průměru, jiné náklady má výrobce, který jen kompletuje, jiné ten, který pracuje na kahanech.

Vánoce, to je pro skláře a výrobce bižuterie zřejmě nejlepší doba pro obchody. Bylo tomu i loni?

Předvánoční prodeje byly velmi dobré napříč segmentem, viděli jsme to i tady v Křišťálovém ráji. Teď nám nastoupil tradičně slabý leden, ale to je snad ve všem. Každopádně, když jsme měli na konci roku valnou hromadu svazu, převládal lehký optimismus.

Hasiči ve Smržovce představili novou šestikolku i auto na převoz pejsků

Jak vidíte budoucnost?

Křišťálovou kouli nemám. Můj osobní názor je ale ten, že letošní rok bude horší. Teď je otázka, jak se s tou situací poperou firmy. Vidím a slyším, že jsou všichni lidé odhodlaní se s tím poprat. Nepředpokládám nějaký tragický pád. Důležitý bude vliv turismu.

Zdroj: DeníkVy jste v jednom z předchozích rozhovorů zmínil, že veletrhy s bižuterií a sklem v posledních letech upadají. Máte nějaké příklady?

Teď se chystám do Paříže na slavný veletrh. Jsem moc zvědav, protože v České republice je situace kolem veletrhů v posledních letech tristní. Už neexistuje veletrh Hodiny Klenoty, kde už poslední ročník byl úpadkový. Byl jsem v prosinci v Bratislavě na veletrhu Minerály, vrátil jsem se doslova zděšený. Svaz uvažoval, že bychom tam příští rok vystavovali, ale nebudeme. Upadá i Mezinárodní veletrh módy, obuvi a koženého zboží Styl Kabo. To byly nejdříve tři pavilony, před pěti lety dva, před třemi lety jeden, ubývá účasti. Firmy si prostě našly jiné formy obchodování.

Bude za několik let existovat jablonecká bižuterie nebo se bude jednat už jen o pojem?

Myslím si, že existovat bude. K tomu, aby zanikla, je hodně daleko. V bižuterii se pohybuji přes padesát let a jsem velký optimista. Naše produkty si zákazníci nacházejí a nacházet budou dál. Prodej takové té obyčejné bižuterie samozřejmě skončil, ale to už je pomalu dvacet let. Ale tady na Jablonecku je něco, co nazývám řemeslné umění. Zákazníci od nás i ze zahraničí si začínají vážit kvality a jsou ochotní za ni zaplatit. Část zákazníků neváhá zaplatit za kvalitní zpracování zajímavého designu.

Nemocných respiračními infekcemi v kraji dál ubývá, stejně jako v celé zemi

Svaz výrobců skla a bižuterie přesunul z objektu někdejšího Jablonexu do centra města svou podnikovou prodejnu, která nyní nese název Křišťálový ráj. Pomohl přesun zvýšit návštěvnost?

Jednoznačně. Získali jsme strategickou polohu v centru města nedaleko Muzea skla a bižuterie, se kterým úzce spolupracujeme, stejně tak jako s městem. Navíc nás teď zájemci najdou v budově kdysi druhého největšího exportního domu v Jablonci. Vyzdvihnu i spolupráci s projektem Libereckého kraje Křišťálové údolí.

Vy sám aktivně v prodejně i prodáváte, stejně tak vaše manželka.

Ano, zrovna nedávno v sobotu, kdy máme otevřeno do 13 hodin, jsme udělali zajímavou zkušenost. Už jsme měli zavřeno, když se k nám začala dobývat skupinka žen. Tak jsme je samozřejmě uvítali, byly to ženy někdo od Chebu, v Jablonci byly na školení. Odcházeli jsme ve tři. Ale každá si odnesla věci za tisíce korun. Mělo to ještě dohru, protože chtěly skleněné ptáčky, kterých jsme měli na skladu jen pár. Tak jsme jich vezly dvacet do Konstantinových lázní, kam za námi přijely. Takové příhody potěší.

Legendární motoráky zamíří do důchodu. Nahradí je Pesy či RegioPantery

Svaz výrobců skla a bižuterie je i nositelem návrhu vzniku jabloneckého návštěvního centra, které by mohlo vyrůst ve stejném domě jako Křišťálový ráj. Jaký by mělo mít význam?

Mělo by poskytnout návštěvníkovi města komfort a informace. Problém Jablonce jsou třeba veřejné toalety. To by návštěvnické centrum nabídlo. Návštěvník by se měl v centru dozvědět o současnosti sklářského průmyslu ve městě a okolí, a to nějakou audiovizuální formou. Chceme tam přesunout kreativní dílny, které nyní organizujeme v Křišťálovém ráji. Malá kavárna, šatna. Aby se návštěvník Jablonce cítil komfortně. Pokud by to vyšlo, chtěli bychom tam rozšířit velkou prodejní expozici vánočních ozdob a skla. Zatím to je vše ale spíše ve stádiu snů, návrh leží na magistrátu.