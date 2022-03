Zdroj: DeníkJak se zrodil nápad na vznik spolku Milujeme Jizerky?

Stanislav Dubský (SD): Náhodou jsme se potkali a zašli si na pivo. Vyprávěli jsme si, co kdo dělá a Dan přišel s nápadem.

Daniel Honzig (DH): Něco podobného jsem v hlavě nosil dlouho. Léta jsem ale cestoval po světě za závody a neměl jsem čas. Ale věděl jsem, že jak mi skončí sportovní kariéra, tak vrátím Jizerkám to, co mi daly. Jen jsem nevěděl jak. To mi ukázal Standa, když jsem mu svoji vizi vyprávěl.

SD: Zaujal mě nápad pomoci přírodě, kde jsme vyrostli. Prvotní nápad je Danův, já jsem pak pomohl vše dále rozjet.

Co bylo prvními konkrétními plány?

SD: Nejprve jsme se zaměřili na sázení stromů. Viděli jsme, jak sucho a kůrovec devastuje lesy a uvědomili jsme si, že pokud tohle bude pokračovat, tak naše děti budou žít pod holými horami. A to nechceme dopustit.

Stanislav Dubský: 29 let, konzultant pro platební technologie, pochází z Jablonce nad Nisou. Dnes žije v Praze, do Jablonce se chce ale v dohledné době přestěhovat.

Daniel Honzig: 29 let, bývalý akrobatický lyžař, několikanásobný mistr ČR, reprezentant. Dnes pracuje částečně pro Svaz lyžařů ČR, kde se stará o disciplínu akrobatického lyžování.

Dnes za sebou má spolek Milujeme Jizerky několik úspěšných projektů, jak to ale bylo úplně na začátku?

SD: Nic jsme nevěděli. Jak odstartovat, jak vůbec začít, čím to vykopnout, jak se dostat mezi lidi, kteří nám s tím pomohou. Bylo to těžké.

Kdo v začátku vašemu spolku tedy nejvíce pomohl?

SD: Starosta Hejnic Jaroslav Demčák. Přišli jsme za ním s nápadem na výstavbu naučné stezky hmyzích hotelů. Město pak uvolnilo peníze na jejich výstavbu. Pak nás propojil se starostou Bílého Potoka Pavlem Šerclem a místním revírníkem, kterému se zalíbil náš další projekt na sázení stromů. A tak jsme poprvé sázeli stromy v katastru obce Bílý Potok na druhé straně Jizerek. Bylo nás šest, to zrovna začínal nástup koronaviru.

DH: Vzali jsme rodiny, přítelkyně a šli sázet. Vysazenou třešeň jsme pojmenovali Milujeme Jizerky. Ale věděli jsme, že sázení stromů není konečná verze naší pomoci horám.

Začali jste se zabývat zadržováním vody v krajině?

SD: Ano, to je zjevně vyšší meta, stojí ještě nad sázením stromů. Viděl jsem to přímo. Máme v horách chalupu a u ní studnu. Stará, kopaná, prostě skoro vyschla a museli jsme ji nechat prohloubit. To jsem si říkal, hele, voda není. V televizi jsme pak viděli projekt na zadržování vody v Beskydech a strašně nás to zaujalo. Kontaktovali jsme tvůrce projektu a vyrazili se podívat, jak vzniká kaskáda tůní na staré svozové lince. Nadchlo nás to. Připravili jsme projekt a hledali podobné místo v Jizerských horách.

V Jizerkách na staré cestě vzniknou tůně. V přírodě mají pomoci udržet vodu

Projekt vašeho spolku se realizoval v Mordové rokli u okrajové části Liberce. Jak jste ho našli?

SD: V podstatě jsme oslovili Správu chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Představili jsme jim náš projekt a oni začali hledat vhodné místo, což se muselo dít i s Lesy České republiky. A vlastně to je náš úmysl. Vtáhnout do projektů pro Jizerky nejen samotné lidi, ale i místní subjekty. Jak CHKO, tak Lesy ČR mají možnosti a prostředky, my jsme přinesli nápad. Tak začalo hledání správné lesní linky. To trvalo, protože ne každou lesní cestu je možné rekultivovat, Lesy ČR mají cesty, které se musí využívat pro těžbu. Nakonec se našla stará linka právě v Mordové rokli. Cesta už nebude sloužit, starý les napadený kůrovcem byl zcela vytěžen.

DH: Teď chceme vytipovat další staré cesty, aby projekt mohl pokračovat. Jde vlastně o to, že po cestě odtéká voda pryč. Musí se tedy bagrem narušit, vytvořit po ní menší jámy, kde se bude voda držet do té doby, než se vsákne. Nemůžeme prostě ukázat na konkrétní cestu a že jí necháme rozhrabat. Přes jaro a léto se ale určitě podaří další vhodná cesta najít a na podzim by měla být další voda v Jizerkách zachycená.

Máte před sebou nějaký jiný projekt?

SD: Spojili jsme se s jabloneckým magistrátem a předložili další projekt na zadržování vody v krajině, konkrétně v Srnčím dole. Letos by se měla vyčistit stará tůň, která je hodně zanesena sedimentem. A máme připravenu velkou projektovou dokumentaci na kaskádu tůní na svahu od Kauflandu směrem k Srnčímu dolu.

DH: Tam jde o městské pozemky. Byli jsme se tam podívat i s náměstkem primátora Davidem Mánkem. Na podzim přišel přívalový déšť, který tuhle část areálu Srnčího dolu dost poničil. Voda tam vymlela díry až metr a půl hluboké.

Sportoviště loni poničil liják. Jablonecký Srnčí důl opraví, obnoví i tůň

Jak lidnatý je Spolek Milujeme Jizerky?

DH: Založili jsme ho my dva a v podstatě jsme jeho jedinými členy, spolu s našimi přítelkyněmi. Ale oslovujeme místní firmy a podnikatele, představujeme jim naše projekty. Mnozí se pak do projektů aktivně zapojují.

Sázení stromů, zadržování vody v krajině. Chcete činnost spolku posunout ještě dál?

SD: Chceme do našich projektů zatáhnout místní firmy ještě více. Aby se zapojily do ochrany přírody, primárně Jizerských hor.

DH: Ty společnosti, které nám s projekty pomohly a pomáhají, vnímají, že by měly něco vracet. Třeba i chtěly před tím, ale nevěděly jak. My jim to ukazujeme.

Co pro Vás znamenají Jizerské hory?

SD: Vyrostl jsem tady, mám tady místa, kam rád utíkám. Nechci, aby ta místa zmizela. Mám odsud spousty vzpomínek.

DH: Pro mě jsou Jizerky doslova srdeční záležitostí. Strávil jsem v nich stovky a stovky hodin při tréninku i ve volném čase. V horách cítím úlevu, útěk od denního stresu.