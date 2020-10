Stanislav Najman

59 let. Spoluzakladatel a několikaletý správce skanzenu Březno u Loun.

Někdejší průvodce na zámku Hrubý Rohozec.

Čundrák, amatérský malíř.

Dnes se zabývá výrobou plechových trojrozměrných svícnů s motivy měst, zámků či hradů.

Milovníci historie a příběhů ho také mohou znát jako průvodce po zámku Hrubý Rohozec. Jiní si ho pamatují jako nadšeného amatérského malíře. Nyní se Stanislav Najman věnuje výrobě plechových panoramatických svícnů. Některé jsou k vidění ve sklepě semilského muzea. Je i účastníkem železnobrodských společných výstav amatérů a profesionálů Saloon.

„Jako klempíř mám v zimě málo práce, a tak jsem přemýšlel, co vlastně budu dělat. A tak, jako v mnoha životních situacích, ke mně nápad přišel ve snu,“ vzpomíná Stanislav Najman.

Jak jste se z Brodu dostal do Loun?

To už bylo v osmdesátých letech. Jako vyučený drážní klempíř jsem tam dostal místo i s bytem. Nakonec jsem tam zůstal dvacet let a nebýt volání rodičů, zřejmě bych tam zůstal. Tam mě začala hlouběji zajímat historie a nedaleko Loun v Březnu stále probíhal architektonický průzkum pod vedením paní doktorky Pleinerové z Archeologického ústavu. Došel jsem za ní, plácli jsme si a já tam chodil o víkendech pomáhat při vykopávkách. Dostával jsem tehdy patnáct korun na hodinu a jako drážní klempíř jsem měl šest korun a deset haléřů.

Našel jste vy osobně něco zajímavého?

Třeba primitivní, byť krásné mosazné šperky. Když jsem se ale na ně podíval, trošku jsem si přehodnotil vztah k historii. Vezměte si, že v době, kdy si tady, na územní dnešního Česka lidé stavěli chýše z proutí a bláta, ve starověkém Egyptě stavěli ty největší pyramidy. Když se tady nosily kůže, tam zpracovávali zlato. To je to samé, dnes my a domorodé kmeny v Austrálii nebo Jižní Americe. My používáme počítače, mobily, těžkou techniku, doma máme celoročně přes dvacet stupňů tepla. Oni spí v chýších, používají dřevěné a kamenné nástroje, nosí kůže. A jsou to naši současníci. Kdoví, třeba se bude za tisíce let žít v Evropě v chýších a oni budou na vrcholu vývoje.

Vy se považujete za jednoho z duchovních otců dnešního skanzenu v místě vykopávek, je to tak?

Když byly všechny základy těch pradávných obydlení odhaleny, zašel jsem za paní doktorkou a říkám jí, co kdybychom zkusili postavit nějakou tu chaloupku tak, jak vypadala? Kývla, měla jen podmínku, že se musí dělat vše dle historických technologií. Tak jsme opalovali kůly, které jsme instalovali do původních jamek, vázali jsme proutěné stěny, které se pak vymazávaly jílem, vázali jsme snopy na střechy. Za tři roky jsme měli postavenou vesnici. V únoru jsme zkoušeli technologii vytápění, fungovalo to, uvnitř bylo dvacet stupňů. Pak paní doktorka přišla z nápadem, že vesnici vypálíme, aby zjistila, jaká byla doba hoření, co zbude, v jakém stavu. Tehdy ale už naleziště patřilo pod lounské muzeum a já zašel za ředitelem a doslova prosil, ať to nepálí. Že to chci ukazovat lidem. Kývl s tím, že když skanzen přitáhne za rok alespoň šest set lidí, můžu pokračovat. Zprávu o otevření jsem donesl do místních médií, pak přijela dokonce i televize. Já měl za první měsíc provozu jedenáct set dvacet návštěvníků! A tak jsem se stal správcem skanzenu Březno.

To byla asi krásná práce.

Nádherná. Měl jsem pod sebou šest průvodců, většinou brigádníky. Když nemohli, provázel jsem já. Skanzen jsem neustále zveleboval a upravoval. Perličkou je, že jedním z průvodců byl coby student i rodák z Loun Stanislav Majer, dnes herec známý z mnoha seriálů a filmů. Pamatuji se, že jsem se všech z nich ptal, co si přejí splnit za sen. A Standa povídá, že chce být hercem. Tak to udělej, neohlížej se na ostatní a udělej to, staň se hercem, řekl jsem mu. A on šel a hercem se stal. Takhle jsem mluvil s každým tím průvodcem brigádníkem a co vím, tak snad všichni si své sny splnili. Prostě, byl to v Lounech krásný čas. Nebýt toho, že na mě rodiče přepsali ještě za svého života rodný dům v Železném Brodě, myslím, že bych tam takhle šťastně pracoval dodnes. Opouštěl jsem Louny s těžkým srdcem.

Odešel jste tedy zpátky do Železného Brodu. Vracíte se do skanzenu Březno?

Naposledy jsem tam byl na jaře, než začala platit opatření proti šíření koronaviru. Nechci nikomu sahat na duši, ale nový pan ředitel udělal ze skanzenu tak trošku Disneyland. Areál oplotil, místo došků je na domech šindel. Takže návštěvníci už nevidí tu původní vesnici, ale něco jiného. Chápu, že je lepší dát šindel, než vázat seno a chodit na zamrzlý rybník pro rákosí, ale je mi to líto, na druhou stranu jsem rád, že skanzen nějak funguje.

Na co jste se vrhl po návratu do Železného Brodu?

Nejdříve jsem vyrazil na zámek Hrubý Rohozec, kde jsem chtěl provázet, což je ostatně můj celoživotní koníček, k tomu se ještě dostaneme. Do konkurzu na kastelána jsem se přihlásil už rok před návratem. Jenže mezi podmínkami bylo, že jako kastelán musím na zámku alespoň tři dny v týdnu bydlet a být ženatý. A já byl čerstvě po rozvodu. Kastelánem jsem se tedy nestal, ale zaznamenali si mě.

Co bylo dál?

Mezitím jsem se přihlásil do konkurzu na ředitele Městského muzea v Železném Brodě, to také nevyšlo. Nastoupil jsem do Železnobrodského skla a to za rok krachlo. Nějaký čas jsem dělal, co se dalo a pak jsem se vypravil znovu na Hrubý Rohozec. Nový kastelán mě uvítal se slovy, že mi zrovna píše, že má nedostatek průvodců a zda bych to místo nechtěl. Musel jsem projít testem o znalosti zámku a začal jsem provázet. Jedné mé kolegyni se ale nelíbilo, že si k oficiálním textům přidávám i své myšlenky a postřehy z dějin zámku.

Jak to celé dopadlo?

Kastelán mě tedy pro klid na pracovišti převele na prohlídky sklepení. Tam byla výstava strašidel výtvarnice Vítězslavy Klimtové a to bylo to pravé ořechové pro mě. Stačilo si jen zapamatovat jména skřítků a mohl jsem vyprávět příběhy. Poté jsem paní Klimtové pomohl přebudovat její dům v Pičíně na muzeum a přes zimu jsem chodil provázet tam, od půdy po sklep. Pak jsem se vrátil na Rohozec, kde vystavoval svá strašidla Aleš Drašnar. Pro to jsem si vymyslel i kostým s cylindrem, šálou a pláštěm, čtyři roky jsem takhle provázel. A pak přišel nový kastelán, všechny nás vyházel a přivedl si své lidi. Tak jsem se v roce 2012 vrátil k řemeslu, ke klempířině.

Neschází vám průvodcovství?

Stále rád provázím. Přijede návštěva, vezmu je na maloskalský Panteon, na Valdštejn Ale to jsem chtěl říct. Ještě za komunistů jsem byl takzvaný čundrák. Vzal jsem z Loun třicet lidí a vzal jsem je na čtrnáct dní do Českého ráje. Provedl jsem je Klokočskými skalami, Ameriku, Postojnou, tehdy ještě volně přístupný Rotštejn a vyprávěl jsem jim o těch místech to, co jsem vyslechnul a přečetl. Organizoval jsem třeba výlet zvaný Klokočská bota, což byla trasa z Malé Skála přes Besedice na Klokočí, Koberovy a zpátky a v mapě to tvořilo trasu ve tvaru boty. Měl jsem takový okruh třiceti věrných, ty jsem před výletem obeslal, sešli jsme se na chatě na Malé Skále a tam jsme se v pátek večer sešli a vyrazili.

Vy dnes vystavujete v Semilech své panoramatické svícny z plechu. Jde vlastně o z plechu vystříhaný a malovaný motiv města, zámku či hradu, z jednoho kusu je před ním miska, na jejímž obvodu je vždy další motiv. Když se na misku dá svíčka, vypadá to ve tmě velice efektně. Jak jste na to přišel?

Jako klempíř mám v zimě málo práce, a tak jsem přemýšlel, co vlastně budu dělat. A tak, jako v mnoha životních situacích, ke mně nápad přišel ve snu. Nejdříve vznikly motivy Železného Brodu pohled na radnici a malý rynek. Namaloval jsem si na plech obrysy a vše jsem vystřihal a zohýbal. Moje tehdejší družka uměla a umí krásně malovat A tak vznikly první svícny. Následoval zámek Hrubý Rohozec, Duchcov, samozřejmě jsem musel udělat Hradčany, Karlštejn. Říp.

Kde a kdy jste svícny vystavoval?

Podruhé vystavuji v Semilech, letos v rámci Muzejní noci. Všeobecně je ale těžké vystavovat svícny, protože ty mají sílu poté, co se rozsvítí svíčka. A dnes má každé muzeum a galerie požární čidla. V Semilech je výhoda, že svícny vystavujeme ve sklepě. Teď je taková složitější doba, takže tam jezdím svícny zapalovat podle zájmu návštěvníků. Svícny jsme představovali ale i v podzámčí u Sychrova nebo Rohozce. Zajímavá nabídka byla o prodeji svícnů na Karlově mostě. Dokonce jsme to zkusili a musím říct, že tam se prodalo svícnů tolik, že bych nestačil vyrábět. Vím, že nějaké svícny jsou v Americe, Švýcarsku, Rakousku, Německu.

Na stěně ale vidím viset zřejmě plastický obraz, co to je?

Před lety jsem měl sen o krbu na zdi. Takže tohle jsou krby na biolíh, které jsem před pár lety vyráběl. Pak jsem ale zjistil, že si to nechali patentovat nějací Francouzi, tak mě to ihned přestalo bavit. Jsou krásné. Nejen, že nádherně vypadají, ale dokonce hřejí.