Město Lučany nad Nisou za dobu starostování Jiřího Řešátka vystavělo víceúčelové hřiště, bylo vybudováno několik kanalizačních stok. Na některých místních komunikacích byly položeny živičné povrchy. Dále město převzalo sokolovnu, kterou chce zvelebit.

„Lidé ani neví, co starostování na malém městě obnáší. Já byl do té vody hozen rovnýma nohama, musel jsem se rychle rozkoukat a vyrovnat se s tím,“ vzpomíná Jiří Řešátko na začátky ve funkci starosty. Ve vedení města Lučany nad Nisou je už deset let.

Střední školu jste si vybral v Jablonci. Bylo to tak, že jste nechtěl z domova nebo Vás strojařina bavila?

Bavily mě auta. Vyučil jsem se mechanikem se zaměřením na silniční motorová vozidla. Učil jsem se pro tehdejší Vodní stavby Teplice, jelikož v té době probíhala výstavba vodního díla Josefův Důl, tak jsem pracoval v autodílnách v Jablonci nad Nisou. V roce 87 jsem absolvoval náhradní vojenskou službu. Pracoval jsem v Turnově na výstavbě kotelny pro tamní kasárna. Vysloveně voják, nebo spíš jako voják, jsem byl pět měsíců ve Zbirohu u Rokycan.

Pak jste se vrátil domů, do Lučan a před starostováním jste pracoval skoro patnáct let v Jizerském skle.

Pracoval jsem jako referent techniky (doprava, zásobování, údržba pozn. autora). Jizerské sklo, pozdější Jablonex group a když ten padl, tak lučanský podnik, tak jako spousty ostatních, zanikl. To byl tehdy šok, protože místní sklárna podporovala místní spolky, školku, školu, tělovýchovnou jednotu a samotnou obec. V Lučanech fungovali díky sklářům dvě velké restaurace. Vše fungovalo. Dnes bohužel, konec Jablonex groupu je stále vidět.

Zdroj: archivVy jste dlouholetým zastupitelem města, v roce 2010 jste se stal starostou, poté, co v zastupitelstvu došlo k převratu a skončil předchozí starosta. Jak na tu dobu vzpomínáte?

Bylo to trochu divoké. Starosta tehdy odešel z funkce v polovině dubna, údajně po stupňujícím se napětí v zastupitelstvu. Je ale pravdou, že to bylo půl roku před volbami. Dopadlo to jak dopadlo a ten půlrok jsem do křesla usedl já. Musel jsem čelit novým zkušenostem. Nějakým způsobem jsem to volební období dojel a příští volby se potvrdilo, že to tak má být. Myslím, že se podařila spousta dobré práce, která ještě nekončí.

Spousta starostů říká, že na převzetí funkce a první měsíce starostování se nedá zapomenout. Jak jste to měl vy?

Vzpomenete si třeba na nějakou konkrétní situaci?

Bylo toho tolik, že bych si musel vytáhnou zápisy ze zastupitelstva, to by mě napadlo hned. Co mě asi bude provázet až do hrobu, byla situace ve financích města, kde bylo při mém nástupu do funkce mínus jeden a půl milionu korun. K tomu se vážou první schůzky Dopravního sdružení obcí Jablonecka, kde se se mnou nikdo nebavil o ničem jiném, než že Lučany dluží peníze. Takže mezi mé první kroky v úřadu znamenaly zaměřit se na šetření a splacení dluhů.

Dnes je vaše město majitelem oblíbené rozhledny Bramberk, vždy tomu ale tak nebylo. Co se dělo před tím, než město rozhlednu převzalo?

Ještě před koupí Bramberku, jsme se snažili rozmotat majetkové poměry ve vztahu k rozhledně. Tvrdili jsme, že rozhledna historicky patří obci, bohužel jsme nikdy nenašli žádný jasný důkaz. Nejdříve patřila německému klubu turistů, pak českému, poté přešla pod státní podnik Restaurace a jídelny a pak nějakým způsobem do soukromých rukou. Nakonec se stala spolu s dalším majetkem předmětem exekučního řízení. Vše šlo do aukce.

Právě na tuhle aukci jste jel a nakonec Bramberk vykoupil pro obec. Za docela velké peníze. Měl jste pro ten nákup podporu?

Tehdy jsem celou záležitost konzultoval s tajemníkem jabloneckého magistrátu, panem Řeháčkem, patriotem a historikem. Bál jsem se, že se něco zvrtne a nebude nic. Získal jsem ale maximální podporu všech tehdejších zastupitelů, dali mi svým způsobem volné ruce s tím, ať prostě s té Prahy přijedu s klíčky od Bramberku.

Jak bylo na samotné aukci?

Nikdy jsem na takové aukci nebyl, nevěděl jsem, do čeho jdu. Jela se mnou paní Hilleová, tehdejší předsedkyně našeho finančního výboru. S ní jsem tedy zvedal ty tabulky a přihazoval. Vyvolávací cena byla osm set tisíc korun, ty jsme na nákup rozhledny vyčlenili z rozpočtu. Ale aukce nás zaskočila. Vždy nás někdo přeskočil a mě bylo při té rostoucí částce až horko. Když už se cena vyšplhala na dva a půl milionu, říkal jsem si a dost! A paní Hilleová, mě zatahala za rukáv a prý ať přihodím posledních deset tisíc. To byl poslední příhoz. Dva miliony pět set deset tisíc. Poprvé, podruhé, potřetí, prodáno! To ze mě spadl velký kámen.

Tolik peněz si mohla radnice dovolit vydat za jednu rozhlednu?

Jen díky lidem a patriotům. My jsme již před tím vyhlásili, že rozhlednu chceme koupit i za vyšší cenu a na to se nám hned hlásili dárci a sponzoři. Vzali jsme si výhodný milionový úvěr. Vyhlásili jsme sbírku, otevřeli transparentní účet. Za rok jsme měli rozhlednu zaplacenou a další peníze můžeme vkládat do jejích oprav.

Když se na to podíváte zpětně, byl nákup Bramberku dobrý nápad?

Určitě. Když se rozhlédnu a vidím ruiny mnoha objektů v soukromém vlastnictví a srovnám to s Bramberkem, je to dobrý pocit. A ještě lepší, když údajně měl chtít rozhlednu koupit syn nějakého zbohatlíka, který tam chtěl provozovat bungee jumping, což na více než stoletou stavbu architekta Roberta Hemmricha podle mého nepatří. Je to domintanta Lučan nad Nisou.

Bramberk nebyl ale v té době v moc dobrém stavu, snažili jste se opravy provádět ještě v době, kdy nepatřil městu. Co vše jste tam od té doby opravili?

Postupně jsme opravovali schodiště, mezitím i okna, v den aukce jsme výměnu oken zrovna dodělávali. Dostali jsme od Libereckého kraje dotace na rekonstrukci střechy, kterou zatékalo. Následovalo vyspárování mezer mezi kamenivem. Bramberk dostal nový kabát. Každopádně rádi bychom, snad s pomocí dotace, vyměnili celé to záplatované schodiště. Už máme připraven projekt.

V mezičase se podařilo v Lučanech vybudovat víceúčelový sportovní areál. Pokud vím, bez dotací?

Dlouhá léta jsme na něco podobného žádali a pořád jsme na ně nemohli dosáhnout. Protože jsme měli na účtě nějaké peníze, šli jsme do toho sami a za své. Umělá tráva, kabiny, atletická dráha. Dnes ho využívají školy, spolky, fotbalisté a široká veřejnost.

Velkou „kasičkou“ bude pro následující léta pro Lučany místní sokolovna, kterou město nedávno převzalo od TJ. V jakém je stavu a co potřebujete opravovat?

Pracujeme na nějakých dotačních programech. Budova je zchátralá, nicméně si zaslouží být zachráněna a zvelebena, vždyť se jedná o jediný takový prostor ve městě, který využívá škola jako tělocvičnu, konají se tu sportovní i společenské akce. Prioritou je záchrana střechy, ta je v dezolátním stavu a od ní se odvíjí další opravy.

Teď jsme prožili pár měsíců strachu z nového koronaviru, snad každé odvětví života zasáhla opatření proti jeho šíření. Jak jste ten čas zvládli v Lučanech?

Překvapili mě samotní lidé, ale hlavně soukromníci, kteří ihned přeskočili na jinou výrobu a město dokázali během několika málo dní zásobit rouškami. A nejen město, dodávali například do jablonecké nemocnice a dalším v první linii. Lidé se hlásili na úřadě s pomocí pro seniory. Ta soudržnost mě velice mile překvapila. Přímo ve městě jsme měli dva případy koronaviru.

Přichází ekonomická krize, do toho stát chce vzít obcím peníze na kompenzační bonus. Jak se to dotkne Lučan?

U nás to má dělat cirka dva miliony korun, to je spousta peněz, nebude na opravy komunikací a dalších věcí. Na letošní rok toho máme naplánováno dost. Při instalaci nového elektrického vedení ČEZu kolem hlavní silnice, musíme pořídit nové sloupy veřejné osvětlení. Dále rekonstruujeme dva mostky z rozpočtu města, které jsou v dezolátním stavu. Plánujeme další část kanalizace. Věřím, že ministerstvo financí dá obcím slíbené dotace, vždyť máme nastartovat ekonomiku.

Vidíte v budoucnu něco, čeho byste chtěl na radnici dosáhnout?

Chtěl bych mít kouzelný prsten princezny Arabely, to by pak šlo všechno mnohem lépe. Ale vážně: teď se musíme zaměřit na další investice a opravy, aby naši občané Lučan, Jindřichova a Horního Maxova, byli spokojeni a žilo se tu krásně.

Jiří Řešátko

Je mu 54 let.

Absolvent Středního učiliště strojírenského v Jablonci nad Nisou.

Od roku 2010 je starostou v Lučanech nad Nisou.

Zasloužil se například o vykoupení rozhledny Bramberk, která patří právě městu Lučany nad Nisou.