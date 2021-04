A to ne ledajaké. Křest před kamerou podstoupil už jako osmiletý v klipu Děti, nebojte se braní krve, který si sám vymyslel a zrežíroval. Je vnukem známé módní návrhářky Marie Zelené, která velmi úzce spolupracovala s jabloneckou společností Šenýr a jabloneckou bižuterii hojně využívá coby doplňky ke svým návrhům.

Tomáši, kdy jsi v sobě objevil moderátorské schopnosti?

Poprvé to bylo asi v mých dvou a půl letech, kdy jsem na přehlídce mojí babičky Marie Zelené uváděl moderátora večera Jana Čenského. Říkal jsem tehdy do mikrofonu tato slova: „Dobrý den dámy a pánové, přivítejte, prosím, moderátora, pana Čenského.“ On mi odpovědě: „Děkuji Ti, kolego.“

Tvoje babička nám prozradila, že chceš být nejen moderátor, ale i vědec. Jdou tyhle dva obory k sobě?

Podle mě, ano. Sice se tomu občas lidé trošku diví, že to je hodně odlišné, ale já už to mám dobře promyšlené. Od malička rád mluvím do mikrofonu před lidmi a stejně tak čtu rád různé encyklopedie o vědě. Nejvíc mě teď zajímá obor lidského těla, který bych rád jednou studoval. Podle mě je to dobrá kombinace, určitě doporučuji.

Kolik videí jsi natočil coby moderátor?

Rozhovory v mém pořadu Na slovíčko s Tomášem s různými osobnostmi točím od února 2020. Celkem jsem napočítal, že jich bylo už patnáct.

Jak si vybíráš lidi, které chceš zpovídat?

Zatím mi často hosty doporučují babička a maminka. Ale vždycky to se mnou proberou, jestli bych chtěl.

S kým se Ti povídalo nejlépe?

To se nedá říct, s každým to bylo jiné a zábavné. Každý rozhovor mě bavil a něco nového naučil. Díky rozhovorům s různými osobnostmi jsem se dostal na zajímavá místa, poznal nové lidi a dozvěděl se něco o jejich životě nebo musel naučit, abych věděl, co dělají. A to mě na tom baví. Všichni mě nějak inspirovali.

Virtuoz Jaroslav Svěcený, molekulární genetik Jan Pačes, herec Miroslav Šimůnek, kněz Zbigniew Czendlik a další a další. Vytvořil sis s některou zpovídanou osobností i osobní vztah, zavoláte si nebo se setkáte jen tak?

Řekl bych, že asi s hercem Mirkem Šimůnkem. Oba žijeme v Brně.

Rozhovor s Miroslavem Šimůnkem

Zdroj: Youtube

Jsi spokojený s tím, jak ti pan Pačes v jednom z posledních rozhovorů vysvětlil, co to ten koronavirus je a co s ním?

Ano a moc. Bylo to velmi zajímavé a poučné. Velmi mě potěšily komentáře od lidí na sociálních sítí, kteří, jak jsme jim to s panem Pačesem srozumitelně vysvětlili. On vědecky a já lidským způsobem. Bylo to super a moc mi to dalo, stejně jako s panem profesorem Hořejším, s kterým jsem se bavil o imunitě a covidu.

Jak vypadá příprava na Tvé rozhovory?

Společně s pomocí někoho dospělého si sepíšu základní otázky a témata, o kterých bych se mohl bavit. Ale ty si pak upravuji během rozhovoru podle svého, jak se to hodí. Také si o té osobnosti hodně přečtu, o jejím životě a pokud jsou s ní někde rozhovory, tak si je poslechnu, abych vědě co nejvíc. Příprava mi trvá celkem dlouho.

Je někdo takový, s kým bys rád udělal rozhovor a zatím to nevyšlo?

S Jaromírem Jágrem. Ale věřím, že to jednou třeba vyjde.

A je naopak někdo, s kým bys nejraději nikdy nehovořil?

Myslím, že na každém by se našlo něco zajímavého, o čem by se dalo mluvit.