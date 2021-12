Honzo, jak se těšíš na Vánoce? Moc. Stromeček nám stojí, koupíme kapra do vany a pak ho spolu připravíme na štědrovečerní večeři. Kapr musí být aspoň přes noc ve vaně. Loni jsem ho pojmenoval Pepa, letos to bude Štefan. Vím, že pod stromeček dostanu kolo a pak to nechám na překvapení.

Pomáháš doma před Vánoci?

Asi moc ne. Ale tobě pomůžu při salátu, jako loni nakrájím salám a brambory. Mamce jsem zase pomohl ozdobit stromeček a pekl jsem a zdobil cukroví. Ale jen pár kousků, mamka to umí lépe. A mě to za chvíli přestane bavit.

Jak se na Vánoce připravuješ, prožíváš advent?

No jasně. To já vždycky upozorním, že se musí v neděli zapálit svíčka na adventním věnci. V posledních dnech jsem to zase já, kdo hned ráno rozsvítí stromeček. Měli jsme besídku ve škole i na hasičích. Ježíšek asi neexistuje, je to spíš taková pohádka, ale když na něj věříš ty, tak já trochu taky. Potřebuje pomoct, a tak se snažím, abych si přes rok ušetřil z kapesného a koupil taky nějaký dárek. Ale co, to ti neřeknu.

Betlémy Jarmily Haldové oživují skutečné postavy. Snažím se je ozvláštnit, říká

Co by sis přál pod stromeček? A teď neříkej kolo.

Kolo mám jisté. Chtěl bych toho asi moc. Ale asi zas tak ne. Třeba nějakou hru na PlayStation. Pamatuješ, jak jsme hrávali u babičky na počítači Mafii? Třeba ten závod, zkoušeli jsme to jako blázni furt dokola, než jsme to oba dali. A Mafie už je i na PlayStation. To bych chtěl.

Zdroj: DeníkJak bude vypadat tvůj Štědrý večer?

Na Štědrý den máme doma všechno hotové. Obdivuji, jak to všechno stíháš. Den před Vánoci připravíš bramborový salát, zabiješ kapra, uvaříš ježíškovskou polévku, a to všechno v klidu, i když ti se ségrou pomáháme… Nebo spíš nepomáháme. Na Štědrý den budu už od rána nervózní, co najdu pod stromečkem, to zase budu vyvádět.

Proč se vlastně Vánoce slaví?

Narodil se Ježíšek, to vím. Kdo to ale pořádně je, nevím. Snad nějaký bůh. U nás v betlému leží miminko v jesličkách, a to je Ježíšek. Někdo má Santu Klause, ale my věříme na Ježíška, ne?

Po Vánocích skončí i rok 2021. Jaký podle tebe byl?

Nevím, mě se spíš líbil, až na ty zákazy školy a fotbalu. Budeme mít ještě rozlučku s fotbalem, na to se moc těším. Doufám, že si zase zahraješ s námi, i když jsi v poslední době nějak zlenivěl. S klukama jsme měli špatný vstup do sezony, ale pak jsme se dali dohromady a teď docela jedeme. V krajském přeboru se pereme ve špičce tabulky.

FOTO: V městské galerii je možné získat jablonecký betlém

Loňský rok poznamenal koronavirus. Jak jsi to vnímal?

Já byl nejdříve rád, že nemusím do školy. Ale jak to trvalo dlouho a kamarády jsem jen viděl a slyšel přes počítač, najednou mi škola se vším začala chybět.

Všichni jsme doma na jaře koronavirus prodělali. Co sis z toho vzal?

Že to bylo smutné, protože nám na ten covid zemřela babička z Benátek, pořád na ní myslím. Tobě bylo špatně, mamce trochu líp a mě s Áňou vlastně nic. Ale vůbec nikam jsme ty dva týdny nemohli, a to mě zlobilo. Pak jsme se naočkovali. Myslím si, že to je dobře, protože tobě bylo opravdu zle a už bych to nechtěl vidět.

Jaký bude podle tebe příští rok?

Doufám, že o hodně lepší než tenhle. Těším se na sníh, to mě zase budeš vozit na Pěnčín za klukama na boby a na jaře na fotbálek. Těším se na prázdniny, doufám, že pojedeme na dovolenou zase pod stan. Jinak nejedu. A taky bych chtěl, aby byla mamka víc doma, protože teď je v práci pořád.