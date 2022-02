Dvacet let již tráví v České republice, přišel sem na začátku milénia. Skoro ihned se osamostatnil a vydělává sám na sebe. V podstatě zedničinou, byť má vystudovanou architekturu na univerzitě v Oděse. Dnes pomáhá Vasil Andriško svým přátelům dostat rodiny z Ukrajiny, kterou napadla ruská vojska. Sám se aktivně, byť na dálku, zapojil i do takzvaného Majdanu, tedy protestu proti proruské vládě Ukrajiny v roce 2014. Napadením své vlasti nebyl překvapen. „Čekal jsem to. Situaci neustále sleduji, mám tam rodiče, kamarády. Všechny informace směřovaly k tomu, že nás Rusko napadne,“ říká.

Vasil Andriško žije v České republice již mnoho let. Na Ukrajině nechal rodiče s bratrem, sám pomáhá dalším.Zdroj: archiv Vasila AndriškaMáte na Ukrajině rodinu?

Máme na západní Ukrajině rodiče, zvlášť manželka s dětmi tam hodně jezdívala. Ale stejně jako mnoho lidí, i přes přesvědčování, nebylo připraveno na to, že Rusko Ukrajinu napadne. Náhle jsou všichni překvapení, stejně tak naši rodiče. Jsem s nimi ve spojení jak to jen jde, zatím jsou relativně v bezpečí. Ale kdo ví, co se může stát během pár minut. V Kyjevě pracuje a studuje můj bratr. Tam se napětí stupňuje co hodinu. A lidé na válku nebyli absolutně připraveni, i když bylo jasné už několik let, že k ní dojde. Mysleli si, že už jsme na Západě, že vše se vyřeší diplomacií.

Co jste si pomyslel ve čtvrtek ráno, když invaze začala?

Mnoho lidí nejen na Ukrajině si myslelo, že v Rusku je alespoň nějaká zdravá mysl. Že ji má ruská vláda. Čtvrtek 24. února roku 2022 ukázal, že tomu tak není. Ale třeba já jsem byl na informace o invazi připraven. Celou situaci sleduji se zvýšeným zájmem od roku 20014, aktivně jsem podporoval Majdan. Ukrajina je od té doby ve válce, když osm let probíhala ostrá fáze na východě, tedy v oblastech separatistických oblastí. Teď Rusové zaútočili z Běloruska, Ruska a z Krymu do srdce Ukrajiny.

Jak ta válka dopadne?

Podle mne teď musíme pochopit, že Putin se nezastaví na Ukrajině. Je velká chyba, že Ukrajina ještě není v NATO, to bychom se dnes bavili zřejmě o něčem jiném.

Světová média, i ta česká, jsou teď obrázků z Ukrajiny plná. Jak to vnímáte?

Hrozné. Ale chtěl bych vám říct, nemyslete si, že ta válka je moc daleko. Vždyť Rusové jsou jen kousek od hranice Slovenska, do Čech to je jen pár set kilometrů. A může to tady být hned. Takovou válku vedl snad jen Hitler a i Češi vědí, kam to vedlo. A každý také ví, že každý podobný diktátor moc špatně dopadl.

Znáte nějaké Rusy žijící v Česku? A jaký k nim máte vztah?

Znám, samozřejmě. Dokonce mám zákazníka, který je spojený s ruskou vládou. Vlastní tady nemovitost a chce se sem přestěhovat, protože, jak sám říká, v Rusku nevidí budoucnost. A to znovu opakuji, že je napojen až na ruskou vládu. Od čtvrtka ale pro mě osobně je Rus vrahem. Každý. Protože tohle nezapříčinil jeden člověk. Rusko je obrovský stát a je tam pomálu lidí, kteří zvednou hlas. Pak jsou samozřejmě ti stateční jednotlivci zatýkáni. Kdyby ruský národ vyšel do ulic, nemusel tam Putin vládnout už pěkných pár let. A byl by zřejmě klid.

Snažíte se rodinu dostat z Ukrajiny?

Oni moc nechtějí. Ale mám spousty známých Ukrajinců tady v Česku, kteří se snaží rodiny pryč dostat. Takže teď jednáme s organizacemi, které jsou zapojené do dění na Ukrajině. Nabízíme ubytování pro uprchlíky, nějakou základní právní pomoc.

Souhlasíte s ohlášenými sankcemi západního světa nebo byste ještě přitlačil?

Jakákoli sankce na Rusko je dobrá. Podle mne by nejvíce pomohla maximální, totální izolace Ruska.

Dozvěděl jsem se o vás, že jste vysokoškolsky vzdělaný…

Ano, mám na Ukrajině vystudované dvě vysoké školy.

Proč jste se před dvaceti lety vydal do Česka?

Jako mnoho Ukrajinců jsem šel za prací. Tady v Česku jsem viděl perspektivu, budoucnost. Samozřejmě se tady daly vydělat úplně jiné peníze než na Ukrajině, a tak jsem chtěl pomoci rodině. Přišel jsem sem hned po vysoké škole. Na Česku se mi líbí, že tu je i přes různé výkyvy jistá stabilita, že se lidé mezi sebou hezky chovají, i když se mi také zdá, že se mezilidské vztahy zhoršily i tady. Ale to já osobně moc necítím. Hlavně je tady demokracie, podle mne docela zdravá.