v úterý 3. listopadu hospitalizováno 77 pacientů s Covid-19

15 pacientů je napojeno na přístroje

pacienti s Covid-19 leží na oddělení ORL, ortopedie, LDN, interna, ARO, JIP

„V posledních dnech se zdá, že celkové počty nakažených už tolik nerostou, ale bohužel nám narůstají počty těžkých průběhů onemocnění. To je velice nepříjemné, protože máme jen určitý počet intenzivních lůžek. Na ARO oddělení máme v Jablonci volné jediné lůžko pro pacienta s covidem a jedno lůžko pro pacienta bez viru,“ říká Vít Němeček.

Kdyby ten nárůst dál pokračoval a nemocnice se dostala na plný stav, jak se to bude řešit?

Těch cest je několik, hovoří se o nové funkci dispečinku intenzivní péče, který by měl eventuálně i přerozdělovat pacienty mezi nemocnicemi. Druhá cesta je otevření dalších kapacit v nemocnici. Vždycky se dá něco udělat, ale za nějakou cenu.

Na kolika odděleních nemocnice leží pacienti s covidem?

Standardní leží na čtyřech odděleních, a to ortopedie, ORL, LDN Jablonec a v části interny. Těžší případy leží na třech patrech nového pavilonu, tedy na ARO a JIP.

Jak vypadá péče o pacienta s těžkým průběhem onemocnění koronavirem?

Jestliže je v režimu intenzivní péče, dostává veškerou podporu základních životních funkcí. Samozřejmě podpůrné léky, tekutiny. Pokud se seběhne více faktorů najednou, může takový pacient dostat i antivirotikum, tedy Remdesivir, který máme i u nás v nemocnici. Jeho použití ale podléhá schvalování. Nemůžeme ho nasadit sami, musí nám to schválit vyšší stupeň z Prahy.

V jakém režimu se převáží těžce nemocný člověk s covidem?

Převáželi jsme jednoho těžce nemocného do Prahy na napojení na přístroj ECMO. Je na to připravený postup, pacienta převáží sekundární sanita, která je určená pro transport infikovaných. Eventuálně může být převoz realizován vrtulníkem.

Nemocnice omezily takzvaný neakutní provoz, odloženy jsou plánované operace. Je to problém?

Veliký. Lidem se může onemocnění vlivem odložení operace zhoršit. Ale nemocnice prostě kapacity nemají. Odoperovat by zvládly, ale kam dál s pacientem, když nemají volná pooperační lůžka a personál?

Jak je na tom Nemocnice Jablonec s personálem?

Chybí nám 95 zaměstnanců. Patnáct má ošetřování člena rodiny, ostatní jsou nemocní nebo v karanténě. Zvládáme to s vypětím všech sil, zejména na některých odděleních. Do minulého týdne byla stižena výpadkem personálu gynekologie s porodnicí, teď je nejvíce zasaženo oddělení pediatrie.

Jak to řešíte, personál si bere delší směny?

Ty kombinace jsou složité, využíváme celou řadu postupů. U středního personálu je možná výpomoc mezi odděleními a u lékařů to je tak, že si prostě musí přerozdělit služby k pokrytí oddělení na celé dny.

Máte dobrovolníky?

Teď asi padesát. Většinou to jsou studentky různých typů zdravotních škol, máme ale i několik mediků. Jejich pomoc je pro nás zásadní.

Na sociálních sítích, ale i v některých médiích se objevily informace, že nemocnice jsou plné lidí nakažených novým typem koronaviru, ale bezpříznakoví nebo jen se slabými příznaky. Je to tak?

Ne. A není to ani nějak závažný problém. U nás jsou hospitalizováni jen takoví pacienti, kteří potřebují péči. Pacient, který má slabé nebo žádné příznaky, je schopen fungovat doma, domů jde. Trochu nás trápí pacienti, kteří patří do sociální oblasti, například z domovů důchodců. Máme jednoho pacienta z takového zařízení, který by mohl být propuštěn, ale je stále pozitivní, byť nemá příznaky.

Jak je to s těmi těžkými případy? Jedná se o starší, jinak nemocné pacienty?

Ano. Většinou jde o starší, polymorbidní (souběžná přítomnost více onemocnění u jednoho jedince – pozn.), obézní pacienty. Ale není to pravidlo, s těžkým průběhem jsme se setkali i u jinak zdravých čtyřicátníků.

Na jaře se zdravotníkům a záchranářům tleskalo, teď je ta situace jiné. Jakoby se lidé zasekli. Cítíte to?

Na jaře byla ta situace úplně jiná. Bylo relativně málo pacientů, chyběly ochranné pomůcky, což byl největší problém. Samozřejmě jsme nevěděli, co nás čeká. První vlna odezněla, dneska je situace zase jiná. Ochranných pomůcek je dostatek, pacientů je mnohem, mnohem víc a pro personály nemocnic to už trvá dlouho. Bohužel část veřejnosti má pocit, že se pořád nic neděje a dokonce, že informace o počtech hospitalizovaných jsou falešné. Samozřejmě, že i na veřejnost dopadají ta protiepidemiologická omezení, prostě existuje už taková celospolečenská únava. Nepřidají tomu ani některá média, kde dostávají prostor lidé, kteří o epidemiích nic neví, objevují se úplně nesmyslné zprávy o tom, co se má, nemá, může, nemůže.

Někdo také říká, že za tento stav mohou zmatečná nařízení vlády…

Možná. Na druhou stranu já si myslím,co se týká jakési loajality nebo dodržování předpisů a pokynů, že je to na každém z nás. Nejsem žádný fanoušek současné vládní koalice, ale vinu bych jí dával jen z určité části. Z té dalece větší musíme vinit sami sebe.

V posledních dnech klesá takzvané reprodukční číslo. Dokážete si tipnout, co z nařízení vlády zabralo?

To se nedá říct. Je otázka, zda nějaké nařízení zabralo nebo měly vliv prázdniny, horší počasí. Je prostě možné, že vliv měly jiné skutečnosti. Zároveň si musíme říct, že nařízení platí krátkou dobu. Musíme počkat nejméně do konce týdne, abychom mohli říci, jestli je tady nový trend, jestli se třeba situace stabilizuje nebo jestli to byl jen nějaký výkyv vlivem prázdnin nebo svátku.

Tipnete si, co se bude dít dál?

Těch možných scénářů je strašně moc. V nějakém časovém horizontu tahle vlna odezní, ale podle mého přijde další. Je otázka, jak do toho vstoupí očkování, až dorazí vakcína. Jestli bude účinná, kolik se jí podaří sehnat, jak se podaří populaci proočkovat. Určitě ale směřujeme k tomu, že koronavirus Covid-19 se stane jedním ze skupiny běžných virů, které tady s námi žijí stovky a tisíce let. Populace se s tím vyrovná, zvykne si a nějakým způsobem to odezní. Ale jestli to bude za rok, za dva, těžko říct.

Co vzkážete těm, kteří na čísla o koronaviru nevěří?

Věřte tomu. Nemocnice v celé České republice a tedy i v Jablonci, se potýkají s vážnými potížemi, ať už kvůli nárůstu počtů pacientů s Covid-19, nebo výpadkům personálu. Je nutné dodržovat nařízení, ať se vám to líbí nebo ne. Noste roušky, myjte si ruce, pokud možno nechoďte nikam, kde se očekává větší množství lidí. Musíme to vydržet. Všichni.