Rozsudek nad údajný vrahem se odkládá. Kvůli psím chlupům

Liberecký kraj – Krajský soud v Liberci v pátek opět projednával případ vraždy mladé Ukrajinky.

Budou na laně psí chlupy, nebo ne? Přestože už se hlavní líčení s Rumunem Mariem Ailieseie obžalovaným z vraždy mladé ženy chýlilo ke konci, po včerejším jednání se rozsudek opět odkládá na neurčito. Důvodem je rozhodnutí soudkyně, která poslala k podrobnější expertíze jeden ze stěžejních důkazů.

Ailieseie měl 24letou Valentinu Poshtakovou zavraždit v srpnu 2016. Jeho DNA odborníci odhalili na laně, které bylo omotáno kolem krku mrtvé ženy. Obžalovaný už dříve před soudem vypověděl, že jeho stopy se na lano dostaly, protože jej držel v ruce, když před jednou libereckou restaurací hlídal psa náhodnému kolemjdoucímu.

„Na laně jsme našli dva typy DNA profilů. Jeden odpovídal poškozené, druhý obžalovanému. Psí chlupy jsme nehledali,“ potvrdil Vlastimil Stenzl z kriminalistického ústavu, který zprávu vypracoval. Soudkyně proto poslala celý spis zpět do kriminalistického ústavu k dalšímu prověření.

Tentokrát se odborníci zaměří na veškerý materiál, tedy i zvířecí, který se na laně nachází. Senát také nechá předvolat další svědky, kteří by se měli vyjádřit k výroku obžalovaného ohledně hlídání psa. Někteří však už při výpovědi na policii jeho verzi nepotvrdili.

Při pátečním jednání vypovídal také znalec z oboru biomechaniky. Jeho úkolem bylo posoudit, zda kamerový záznam z osudné noci zachytil obžalovaného, jak nese mrtvou Valentinu. „Vzhledem ke kvalitě a vzdálenosti kamery lze pouze určit, že se jednalo o osobu vysokou 170-175 centimetrů,“ sdělil znalec. Kamerový záznam chce soud nechat přehrát při příštím jednání, jeho termín ještě nestanovil.

Marius Ailieseie měl Valentinu Poshtakovou ubodat 10. srpna 2016 mezi 22. a 23. hodinou v bytě ve Vaňurově ulici v Liberci. Podle spisu pak její tělo vyhodil z balkonu a odnesl z místa činu. Mrtvou ženu nalezli policisté za dva dny u mostu přes řeku Nisu. Tou dobou už byl obžalovaný na cestě do Rumunska, kde jej ještě téhož roku policie zadržela.

32letého Rumuna a mladou Ukrajinku nepojil žádný blízký vztah. Byla kamarádka jeho tehdejší přítelkyně a podle státního zástupce se obžalovanému nelíbilo, že spolu obě mladé ženy chodí do barů a na diskotéky. Sám Ailieseie přiznal, že měl s Poshtakovou kvůli své tehdejší partnerce konflikt. Obžalovaný od počátku svou vinu popírá. Soud jej může poslat do vězení až na dvacet let, hrozí mu i výjimečný trest.