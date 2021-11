Plná nákupní centra, stovky lidí na hromadě ve výrobních halách. To podle vlády v demisi nevadí. A proto zrušila vánoční trhy a omezila provoz restaurací.

Nová opatření zaklekla i na obyvatele Libereckého kraje. Veřejné rozsvícení vánočních stromů odvolali v Liberci, Jablonci nad Nisou, České Lípě, Železném Brodě… a tak by se dalo pokračovat až do poslední obce kraje.

Před libereckou radnicí na náměstí Dr. Edvarda Beneše stojí 14 metrů vysoký smrk ztepilý. Světýlka na něm svítí už od středy, původně mělo město slavnostní rozsvěcení plánováno až na pátek. Akce je v Liberci velmi oblíbená, před opatřeními proti šíření koronaviru ji navštěvovaly tisíce lidí.

Ještě na počátku týdne magistrát veřejné rozsvícení stromu s doprovodným programem obhajoval. Proti sousednímu Jablonci, který plánoval účastníky kontrolovat, se vymezil náměstek primátora Ivan Langr. „Supermarkety jsou pro lidi bez omezení, akce pod širým nebem jen pro očkované nebo po prodělání covid-19? To asi nikdo nemůže myslet vážně,“ sdělil.

Ale náměstek míní, stát mění. A tak v Liberci strom svítí bez oslav. „Podle nařízení bychom mohli pustit na náměstí maximálně 1000 návštěvníků a další ne. A navíc u každého z nich zkontrolovat, zda mají potvrzení o očkování, zda ho ze zdravotních důvodů nemohou podstoupit, nebo o tom, jestli onemocnění covid prodělali. Nechceme Liberečany rozdělovat na ty, kteří na náměstí v konkrétní termín a čas přijít mohou a ty, kteří nesmí,“ vysvětlil liberecký primátor Jaroslav Zámečník.

Vánoční trhy měly začít v Liberci v úterý 30. listopadu, trvat pak do 23. prosince.

V sousedním Jablonci představili v závěru minulého týdne opatření k rozsvícení stromu. To počítalo s tím, že ulice vedoucí k náměstí před radnicí, kde strom stojí, budou uzavřeny koridory a příchozí kontrolováni. Nyní je vše jinak. Strom se rozsvítí, ale bez programu, veřejnosti a tradičního odpočítávání. A nebude ani online přenos, jak tomu bylo loni. „Rušíme veškerý program, který by vedl ke kumulaci návštěvníků. Týká se to jak rozsvícení stromu, tak vánočních trhů,“ uvedl ředitel městské společnosti Kultura Jablonec Petr Vobořil.

Rozsvícení vánočních stromů zkrátka nebude s lidmi. Vánoční trhy byly zrušeny i v České Lípě a dalších městech kraje. I menší akce hlásí stop. Nebude se konat ani plánovaná poslední akce na Zubačce, ozubnicové trati z Tanvaldu do Harrachova. Vánoční svařák si tady lidé nedají.

Ale přece jen jsou místa, kde advent vykouzlí ještě krásnější atmosféru než jindy. V Harrachově nasvítí skokanský mamutí můstek. Město se slavnostně rozzáří v sobotu 4. prosince v 16 hodin. Kromě „mamuta“ se rozsvítí strom u radnice a nově opravená kaple sv. Alžběty před harrachovskou sklárnou a řada dalších míst v centru města.