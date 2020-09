Jako tsunami zasáhla organizátory kulturních akcí nová opatření proti šíření koronaviru. Končí jedna avizovaná událost za druhou.

Poslední výstřely II. světové války na Tanvaldsku. | Foto: Deník/ Martin Bergman

Ve čtvrtek 24. září oznámili zástupci Klubu vojenské historie Muzeum československé armády Plavy, že ruší akci Poslední výstřely 2. světové války na Tanvaldsku. Akce se každoročně účastní tisíce návštěvníků, a to nejen z Čech, ale i z Polska či Německa. Původně přitom měla proběhnout v prvních květnových dnech, i tehdy ji organizátoři museli zrušit kvůli opatřením proti šíření koronaviru. „Je to k vzteku. Mělo dorazit přes 200 aktivních účastníků, nad Plavy se měl odehrát souboj tří letadel, do vzduchu měl být vyhozen muniční sklad i sklad pohonných hmot,“ popsal předseda klubu Jiří Fejfar.