Rušení matrik v menších obcích se dotkne třeba Harrachova či Rychnova

Jablonecko – Konec matrik se týká také Jablonecka.

Ilustrační fotoFoto: archiv Deníku

„Namísto práce, kterou mám rozdělanou, zase musím hasit nějaké nesmyslné požáry. Jsem naštvaná,“ kroutí hlavou starostka Harrachova Eva Zbrojová. Co hasí? Snaží se ve spolupráci s dalšími menšími obcemi bojovat za zachování služby matriky. Stát chce totiž ušetřit další miliony a vzpomněl si, že je „vyhazuje“ právě na malé matriky.

Ministerstvo vnitra se chystá od 1. ledna 2019 zrušit celkem 445 matrik po celé republice, tedy asi třetinu všech matrik v Česku. Chce tak ušetřit 150 milionů korun ročně. „Počítáme s redukcí počtu matričních úřadů, které provádějí v průměru do 20 prvozápisů za rok,“ potvrdil mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.

Na Jablonecku a Semilsku se chystá zrušení matriky v Rychnově, Harrachově, Poniklé, Vysokém nad Jizerou a Libštátu. „My děláme ročně padesát až šedesát prvozápisů do matriky, což není moc, ale není to ani málo. Máme tu třeba stále více svateb,“ poukázal starosta Rychnova Tomáš Levinský. Starostové dotčených obcí, ale nejen jich, označují návrh ministerstva za další pokus o likvidaci venkova. „Každých pár let se na malých obcích zruší nějaká agenda. Tuhle výdej občanských průkazů, stavební úřad, teď matrika. Stát zjevně chce, aby se venkov vylidňoval,“ myslí si Levinský.

„V Praze je všem jedno, že se venkov vylidňuje a jedním z důvodů může být do budoucna i to, že se zruší další služba pro občany. Nic se neušetří a lidem z venkova se zase o něco ztíží život,“ doplnila ho Zbrojová. Za starosty dotčených obcí se staví i starostové obcí, které matriku neprovozují.

„Chytře podaná roční úspora ve výši 150 milionů korun je pouhá hříčka čísel. V obcích, kde mají méně než dvacet prvozápisů ročně, paní matrikářka po zbytek času ani nespí ani nehraje hry na počítači. K tomu spravuje další agendy úřadu. Kdyby po zbytek času nic nedělala, tak by skončila se starostou v jednom koši v řece,“ nebere si servítky starosta Malé Skály Michal Rezler.

„Dnes všichni zákonodárci dělají vše pro to, aby se venkov vylidňoval. Z malých obcí mizí krámky, hospůdky, pošty. Jsme malá obec, málo lidí, vše se od nás vzdaluje,“ doplnil starosta Loužnice Marcel Tiler.

Za obce se v případě návrhu na rušení matrik postavil Svaz měst a obcí ČR. „Matriky jsou vedle pošt základní agendou, která by neměla chybět takřka v žádné obci. Budeme s ministrem vnitra jednat o jeho návrhu a snažit se ho přesvědčit o nutnosti řešení cestou evoluční a nikoliv radikální, kterou navrhuje. Jsou činnosti, které obce vykonávají za stát, a nelze je jen přepočítávat na korunu, neboť mají nejen administrativní význam, ale také význam komunitní,“ sdělil předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.

Se záměrem zásadně nesouhlasí ani Sdružení místních samospráv. „Vyzýváme ministerstvo vnitra, aby zanechalo experimentů s veřejnou správou na místní úrovni,“ vyzval místopředseda sdružení Jan Sedláček.