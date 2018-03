Rychlá auta do vesnic nepustili. Organizátoři Rally Bohemia musí změnit trasy

Líšný – Závodníci letošního 45. ročníku Rally Bohemia neprojedou obcí Líšný ani takzvanou Zlatou rychlostní zkouškou mezi Tanvaldem a Vlastiboří. V Líšném o tom rozhodli zastupitelé, Zlatou uzavřeli ochranáři.

Rally Bohemia, pátý závod seriálu Mistrovství České republiky v rally, proběhl 1. a 2. července.Foto: Deník / Zbranek Petr

Pro Rally Bohemia je typická každoroční částečná obměna tratí rychlostních zkoušek. „Pro letošek však organizátoři připravili ještě větší změny než obvykle. Už nyní můžeme prozradit, že ani jedna rychlostní zkouška se nepojede ve stejné podobě jako v loňském roce,“ uvedl tiskový mluvčí Rally Bohemia Aleš Holakovský.

Ale není to jen na přáních organizátorů. Tratě rychlostních zkoušek schvalují zastupitelstva obcí. A ty jsou někdy proti. „Letos nám průjezd zamítli zastupitelé v Líšném a v Proseči pod Ještědem,“ přiznali organizátoři závodu.

Líšným tedy letos Rally Bohemia neprojede. Lidem vadily nejen uzavírky, ale i hluk a škody na silnicích. „Na jednu stranu je dobře, že nebudou hoblovat silnici. Na druhou stranu nebude na co koukat a mně i synovi se závodní auta líbí,“ popsal Petr Hušek z Líšného.

Podobně rozpolceně se cítí i ostatní obyvatelé obce. Na hlasování zastupitelů to bylo vidět. Tři z nich hlasovali proti závodu, tři byli pro. V důsledku to znamená, že závod tudy nepovede. „Petice tady sice neproběhly, ale přesně polovina zastupitelů byla proti, tedy jsme nepřijali žádné usnesení. Zajímavé možná je, že proti hlasovali i zastupitelé, kteří jezdí jako dobrovolníci na rally do Mladé Boleslavi,“ popsal starosta obce Líšný Jiří Mikeš.

UZAVÍRKA NA CELÝ DEN

Loni se průjezd vesnicí uzavíral až ve 14 hodin, lidé si tedy nákupy zvládli pořídit. Letos tu ale chtěli organizátoři závodu uzavřít obec už dopoledne. „Ti, co bydlí za viaduktem, by nemohli třeba deset hodin vyjíždět od domů,“ vysvětlil starosta Mikeš. Sám je spíše fandou motoristických závodů. „Mně se líbilo, že se jezdilo kolem mého domu. Díky kraji máme snad mít nový asfalt. A tak doufám, že se sem příští rok Bohemka vrátí,“ doplnil.

V Proseči pod Ještědem byli proti vedení trasy rally obcí všichni zastupitelé. Auta tu jezdila mezi domy po úzké silničce. „Prostě nám to nepřijde bezpečné,“ vysvětlila starostka Jana Švehlová.

Organizátoři se letos musí obejít i bez poslední, léta oblíbené rychlostní zkoušky zvané Zlatá. Ta zásadně zasahovala do CHKO Jizerské hory. Její správa pro letošní ročník vydala zamítavé stanovisko. „Dohodli jsme se s organizátory už loni, ať letos o průjezd ani nežádají, ti to akceptovali s tím, že si najdou trať mimo území CHKO,“ sdělil Jiří Hušek ze Správy CHKO Jizerské hory.

Zkušenosti ochranářů se závodem podle něj nebyly úplně ideální. „Navíc se rychlostní zkoušky konaly v místech, kde se vyskytují i chráněné druhy jak rostlin, tak živočichů,“ poznamenal Hušek. Organizátoři pro „Zlatou“ doslova truchlí. „Byla to asi nejhezčí trať v celé republice. Mrzí nás to daleko více než nepovolení průjezdu obcemi,“ poznamenal ředitel 45. ročníku Rally Bohemia Petr Pavlát.

Chráněné krajinné oblasti se snaží sjednotit postup vůči motorovým závodům v celé republice. „Není žádný pokyn, aby správy CHKO souhlas nedávaly. Nicméně, v zákoně je zákaz pořádání motoristických soutěžích na území CHKO,“ doplnil Hušek.