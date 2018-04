Rychlíky na trati Praha – Harrachov v sobotu vyjíždějí

Liberecký kraj – Kraj za přímé spojení doplatí 1,4 milionu korun.

Vlak. Ilustrační snímekFoto: Deník

Harrachov získá od soboty po desítkách let přímé vlakové spojení s Prahou. Dva páry vlaků, jež pojedou o víkendu, si vymyslel Liberecký kraj, který kvůli tomu zaplatí vybavení vlaku původně požadované pro Prahu a Středočeský kraj. „Je to skvělé, přímé spojení pro nás znamená podporu turistiky,“ vítá spoj starostka Harrachova Eva Zbrojová. „Nyní jsme na tom lépe než krajské město, které přímé spojení s Prahou nemá.“

Zatímco provoz rychlíků z Prahy do Tanvaldu hradí ministerstvo dopravy, protažení až do Harrachova musí zaplatit kraj. Ten už také zveřejnil, na kolik ho vše vyjde – celkem půjde o 1,43 milionu korun.

Nejvyšší částka má být jednorázová: na dobudování informačního systému do motorových vlaků řady 854.2 jde celkem milion korun. Taková byla podmínka Prahy a Středočeského kraje, protože stávající rychlíky do Tanvaldu jsou v části trasy zahrnuté do Pražské integrované dopravy a musí být vybavené informačním systémem podle jejich standardů.

Za samotný provoz dvou spojů tam i zpět o víkendech a svátcích pak zaplatí kraj jen do konce letošního jízdního řádu na 428 tisíc korun. „Spojení bude výborné i pro polské turisty, protože jejich cestovky pořádají i jednodenní výlety do Prahy,“ dodala Zbrojová. Motorové vozy řady 854.2 jsou jedny z mála, které jsou pro provoz na ozubnicové trati schválené, proto je musely České dráhy ke splněné požadavku kraje přesunout z jižní Moravy.

Přímé rychlíky jedou z Prahy v 7.25 a 13.25 hodin. V cíli jsou po 3 hodinách a 15 minutách cesty. Zpět z Harrachova jedou v 11.06 a 17.06 hodin, cesta jim trvá ještě o 16 minut déle.

Nové rychlíky přinesou i změny, dojde k posunutí spěšného vlaku z Liberce do Kořenova o hodinu dříve, spěšný vlak Turnov – Rovensko pod Troskami se kvůli tomu zkrátí. V úseku Tanvald – Turnov bude tento vlak nově spojený s rychlíkem 1145. Vlak číslo 5553 Turnov – Rovensko pod Troskami se ruší.

PROBLÉMEM MOHOU BÝT VÝLUKY NA TRATI

Kraj chce novými rychlíky přilákat do Jizerských hor a Krkonoš více návštěvníků z Prahy a měst Středočeského kraje po trase. Už teď je přitom jasné, že přímé spojení nebude každý víkend. Na trase z Prahy do Tanvaldu se počítá s několika výlukami, kdy musí lidé přestupovat z vlaku do autobusu. Podle organizačního opatření SŽDC stačí, aby rychlík přijel do Tanvaldu od Prahy o deset minut opožděn a už ho do Harrachova nepustí, protože pro něj nebude na trati místo.

V Harrachově se kvůli rychlíku budou setkávat až tři vlaky, na což chybí koleje. „Křižování těchto vlaků bude řešeno interním organizačním opatřením, jehož součástí bude přestavování vlakových souprav na jiné koleje podle aktuálního vývoje dopravní situace,“ řekl už před časem mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Na příjezd rychlíků se připravil i Harrachov, který ve spolupráci s krajem opravil komunikace a osvětlení na cestě k nádraží, aby byla na odpovídající úrovni.