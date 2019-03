Rychnov n. N. – Nádraží v Rychnově sice prošlo rozsáhlou opravou už před lety, ale jeho okolí je doposud nevyhovující. Chybí informační tabule, příjemné místo k odpočinku s lavičkami, chodníky, parkování, bezpečný autobusový záliv a kvalitní silnice.

To vše by se mělo letos změnit. Město Rychnov získalo stavební povolení a do konce roku vyroste u vlakového nádraží moderní terminál. Na špatnou silnici a otočku autobusu u nádraží lidé nadávají téměř šest let. „A stejnou dobu to řešíme, nyní budeme žádat o dotace na stavbu terminálu a vybereme zhotovitele stavby,“ řekl starosta Rychnova u Jablonce Tomáš Levinský.