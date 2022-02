Prastarý zvon neslouží svému účelu už tak dlouho, že o tom, kdy zvonil naposledy, nikdo neví. „Děláme tady s manželem kostelníky už čtyřicet let, za tu dobu ho neslyšel žádný Rychnovák. Nepamatuje to snad nikdo,“ přiblížila dlouholetá opatrovnice kostela Lidmila Šulcová.

Nejprve je nutné dostat starý zvon ven. Do okna, do něhož zasahuje ciferník věžních hodin, se podle měření vejde. Ale jen tak tak. Dělníci, kteří zvony demontují, si ho již zavěsili na řetězy a kladky. Hák se blíží k oknu, špička jeřábu doslova „olizuje“ fasádu. Během chvilky je zvon venku a snáší se k zemi. Jeřábník ho usadí přesně na připravené trámky. Během chvilky je navázán zvon nový a míří vzhůru. Jeřábník opět pracuje na centimetry. Sotva je nový zvon ve věži, ozve se aplaus přihlížejících, mimo jiné i žáků místní základní školy. „Paní učitelka nás sem vzala, abychom měli památku. Paráda, jak to jeřábník zvládl,“ pousmála se jedna ze žákyň.

FOTO: V Rychnově u Jablonce vysvětili nový zvon, dostal jméno Václav

Majitel a řidič jeřábu Jiří Preisler z Jenišovic má už s jeřábováním zvonů své zkušenosti. „Určitě jsem jich takhle měnil pět, možná šest, tenhle rychnovský byl docela lehký,“ popsal. „Musel jsem dát pozor na omítku. Nejhorší by bylo, kdyby se zvon zhoupnul, to by mohlo někde bouchnout. Ale podařilo se bez škrábance,“ pousmál se.

Nový zvon je už na místě, viset ale bude až ke konci pracovního týdne. „Budeme tady ještě ve čtvrtek, možná i v pátek. Musíme zvon řádně usadit,“ vysvětlují pomocníci zvonařské dílny Tomášková – Dytrychová, kde nový zvon pro Rychnov vznikl.

Myšlenka navrátit kostelní věži zvuk vznikla asi před pěti lety, kdy byla místní varhanářka Olga Valentová pozvána na křest malého zvonu v kapli v sousední obci Pulečný. „Lidé se mě ptali, proč zvon v Rychnově nezvoní. Začala jsem se o to zajímat a dozvěděla jsem se, že starý zvon je prasklý. Hned mě napadlo, že bychom měli zvon mít,“ přiblížila Valentová.

Věž rychnovského kostela rozezní nový zvon. Přispěli na něj dárci z celého Česka

Z rychnovského kostela svatého Václava se pravidelně ozývaly zvony již od počátku 18. století. Nesly jméno František Josef, Karl a Václav. Zvon Karl byl odlit již v roce 1648 a traduje se, že pochází ještě z původního dřevěného kostela, který stával nedaleko. V roce 1916 se uskutečnilo první kolo válečné rekvizice, v rámci které byly konfiskovány zvony. Tehdy byl brán ohled na jejich historickou hodnotu a roztaveny byly přednostně mladší kusy. Za své tedy vzal František Josef a Václav. Po válce se v rámci veřejné sbírky podařilo získat finance na zvony nové, které byly slavnostně zavěšeny 23. září 1923. Karl zůstával. V období 2. světové války se situace opakovala. Nové zvony byly opět konfiskovány, Karl přečkal.

Přispěli i lidé

Po skoro sto letech se podobná sbírka opakovala. Jen teď na nástupce „nemocného“ a starého Karla. Rychnovská radnice vyhlásila v roce 2018 veřejnou sbírku, další se rozeběhla na platformě domio.cz. Za více než dva roky vybrali přes 210 tisíc korun. Do sbírky přispěli dárci z Rychnova, Jablonce či Liberce, ale i z Ostravy, Brd, Moravského Krumlova, Hrádku nad Nisou, Ivančic, či strážnické farnosti.

Zvon a jeho instalace nakonec stály něco přes čtyři sta tisíc, zbytek doplatila radnice z městské kasy. „Do každého kostela patří zvon. I já už se těším, až se poprvé rozhoupe. Chceme k tomu ale připravit nějakou menší oslavu, zatím nevíme přesné datum,“ poznamenal starosta města Tomáš Levinský.

Starý zvon Karl zřejmě zůstane uložen v hlavní prostoře kostela, kde se na něj může každý podívat. Ve věži kostela navíc přibyla uchycení na další zvony. Kdo ví, třeba se budou z rychnovského kostela za několik let znovu linout zvuky tří zvonů.