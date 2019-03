Rychnov n. N. - Nejen parkoviště. Radnice v Rychnově vezme centrum města zgruntu.

Oprav se v Rychnově dočká i parkoviště. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Roman Cichocki

Kompletní proměnou by mělo projít srdce Rychnova u Jablonce nad Nisou. Z budovy bývalé Tilie má být městské centrum, kde bude sídlit obecní úřad, knihovna, městská policie a zdravotní středisko. Studie, kterou zpracovalo Architektonické a projektové studio NOTES, dále řeší parkování, lávku pro pěší, úpravu zeleně a nový víceúčelový pavilon. Začít by se mělo příští rok.



Radnice se rozhodla pro obnovu náměstí, protože nesplňuje požadavky moderní doby. „Původně jsme chtěli opravit pouze parkoviště, ale nakonec jsme se rozhodli pro koncepční řešení celého prostoru,“ uvedl starosta Rychnova Tomáš Levinský.



Současná parkovací plocha je ve špatném technickém stavu, chybí zde veřejné osvětlení a plocha se podobá spíš tankodromu. To by se mělo změnit.



Podle něj by nebylo vhodné zaměřit se pouze na parkoviště, nepozvedlo by to stav centra města. „Žádné větší úpravy tu navíc neproběhly téměř třicet let, loni pouze rekonstrukce kanalizace, a na tu chceme navázat,“ dodal starosta.