S novou silnicí by měla zahájit provoz i obnovená Chata nad Prosečí

Lukášov – Chatu nad Prosečí otevřou prázdniny. Zatím ale musí počkat. Na přípojky i na hostinského.

Chata nad Prosečí postavená u kamenné rozhledny na místě, kde v roce 2003 vyhořela původní výletní chata, vypisuje výběrové řízení na pronájem.Foto: Deník / Petr Zbranek

Před patnácti lety lehla oblíbená Chata nad Prosečí popelem. Obnovit známý turistický cíl mezi Libercem a Jabloncem na Prosečském hřebeni se rozhodl Pavel Kittel z Jablonce nad Nisou. Stálo ho to čas, peníze i hodně úsilí. Ale povedlo se. Nová restaurace by se měla turistům otevřít už začátkem prázdnin. Na první pohled se podobá sousední kamenné rozhledně. Jen rozdíl mezi oběma je téměř sto let. Stylově čistý je i interiér restaurace s malým pódiem pro hudební produkce. Turisté ocení také venkovní terasu, kam se vejde 40 lidí, a k dispozici bude i malý apartmán na přespání pro vzdálenější návštěvníky.

Poslední, co chybí, je provozovatel. „Teď běží výběrové řízení. Několik zájemců se našlo,“ sdělil Pavel Kittel, majitel jabloneckého družstva Brilant. Mezi podmínkami, kterým by měl nový nájemce dostát, je zachování takových cen, aby šlo stále o turistickou restauraci. Pro cyklisty, pěšáky, rodiny s dětmi. „Chci, aby to byla cílová stanice milovníků turistiky. Tomu by měly odpovídat i ceny, rozhodně nechceme jít do žádných vysokých čísel,“ sliboval majitel před dvěma lety, tedy v době, kdy byla stavba po kolaudaci.

O chatu je ze strany turistů zájem už nyní. „Lidé se na nás docela často obraceli s dotazy, proč už není otevřená,“ podotkla vedoucí stavebního úřadu v Jablonci nad Nisou Alena Nožičková. Důvod je prostý. Rozestavěná silnice mezi Libercem a Jabloncem. Hlavní tah se má otevřít 1. června. Vedlejší přípojky, včetně té vedoucí k vyhlídce, ale ještě nejsou dokončené. „S pivem vám sem polní cestou nikdo nepřijede,“ vysvětlil Kittel. „Jako mladý jsem tam rád chodíval, hlavně na taneční zábavy. Bylo mi líto, jak dopadla,“ vysvětlil jednatel malé sklářské firmy s několika zaměstnanci, proč se pustil do náročné stavby.

Tím nejtěžším bylo získat stavební povolení, objekt se totiž nachází na okraji ochranného pásma Vratislavické kyselky. Příslušné ministerstvo povolilo, až když majitel slíbil, že se kanalizace vybuduje na opačnou stranu, směrem k Lukášovu. Složité byly i stavební práce. Už jen vybudovat sklepení byl velký problém. „Skála se nedala odstřelit, protože by to mohlo ohrozit statiku věže, 40 náklaďáků kamene se muselo odvrtat ručně,“ popsal Kittel.

Ale vyplatilo se a do otevření zbývají snad už jen týdny. „Zrovna včera jsme se o Proseči doma bavili. Chodili jsme tam s dětmi, teď vyrazíme už i s vnoučaty,“ říká Alena P. z Jablonce nad Nisou. „Už se nemůžeme dočkat. Rodiče se na Proseči seznámili. Pro naši rodinu je to doslova kultovní místo,“ dodává Radim H. z Liberce.

Původní dřevěnou chatu vystavěl na Prosečském hřebeni Konrád Hübner v roce 1928 jako součást dřevěné vyhlídky. Dnešní kamenná rozhledna podle projektu jabloneckého stavitele Rudolfa Hemmricha tu vyrostla až o čtyři roky později.