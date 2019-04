Přítomní se shodli, že občané jsou s hromadnou dopravou ve městě a okolí spokojeni. „Ale náklady na ni jsou vysoké, připlácíme za jednoho obyvatele přes třináct set korun ročně. To je v součtu velká částka,“ řekl starosta Janova Daniel David.

Podle Jakuba Vyskočila, jednatele společnosti BusLine, která zajišťuje dopravu v Jablonci a okolí, se ale ceny za veřejnou dopravu nezvedaly několik let. „Máme teď s Dopravním sdružením obcí Jablonecka smlouvu na dva roky. Samozřejmě, že kdyby byla ta smlouva třeba na deset let, byla by cena nižší,“ reagoval Vyskočil.

Po problémech, kdy Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec (DPMLJ) nebyl schopen garantovat stoprocentní obsazení všech nasmlouvaných spojů a jablonecký magistrát tak musel narychlo dojednat spoje se společností Busline, je v dopravě relativní klid. „Více než devadesát procent lidí je dnes s jabloneckou dopravou spokojeno. V Jablonci jezdí více než sedm set spojů,“ popsal ředitel společnosti Jablonecká dopravní Luboš Wejnar. Jabloneckou dopravní město zřídilo pro budoucí zajištění systému městské hromadné dopravy na Jablonecku.

Náměstek primátora Jakub Chuchlík posléze představil etapy přidružených staveb a samotnou výstavbu prodloužení tramvajové trati k budoucímu terminálu v místech bývalé městské tržnice.

Poštovní ulici rozkopou už letos, i když tudy tramvaj nepovede. Musí se tu však v návaznosti na další práce v ulici Budovatelů vystavět dešťová kanalizace a inženýrské sítě. Právě projekt dešťové kanalizace je koordinován s projektem prodloužení tramvajové trati. Magistrát zatím dokončil harmonogram stavebních prací.

„Začne se s křižovatkou Poštovní a Budovatelů, opravíme i most v ulici Poštovní. Příští rok by měla začít stavba v ulici Budovatelů a v části Anenského náměstí. Dále navážeme na Soukennou ulici. Do roku 2023 by mělo být prodloužení dokončeno,“ řekl náměstek primátora Jakub Chuchlík. Projekt prodloužení tramvaje koordinuje magistrát s DPMLJ. Na projekt podpořený z peněz EU naváže i úprava prostranství kolem nové části trati a výstavba dopravního terminálu.

„Úpravy prostranství, dešťová kanalizace a další akce přijdou město na půl miliardy korun. Jsou to investiční peníze, aby město rozkvetlo a mělo větší potenciál. Vyřeší se také parkování u Muzea skla a bižuterie a Eurocentra. Obyvatelé budou mít větší důvod využívat tramvaj, především kvůli návaznosti na autobusovou dopravu,“ sdělil Milan Kroupa.

DALŠÍ NÁMĚTY

Diskutující narazili i na další témata jako křížení ulice Palackého u jablonecké přehrady, letošní opravy krajských silnic v Jablonci a okolí, stavbu dopravního terminálu v Rychnově nebo současnou situaci v platbách za tramvajovou linku číslo 11 jezdící mezi Libercem a Jabloncem.

Diskuze se kromě primátora Jablonce Milana Kroupy zúčastnil poslanec a bývalý primátor Jablonce Petr Beitl, starosta Janova nad Nisou Daniel David, náměstek primátora Jakub Chuchlík, starosta Rychnova u Jablonce Tomáš Levinský, náměstek primátora David Mánek, bývalý náměstek pro rozvoj města Jablonec Lukáš Pleticha, ředitel Krajské správy silnic Libereckého kraje Jan Růžička, generální ředitel společnosti Silnice Libereckého kraje Petr Šén, jednatel společnosti BusLine Jakub Vyskočil, ředitel Jablonecké dopravní Luboš Wejnar, předseda Sdružení pro obnovení elektrických kolejových drah v Jablonci Petr Mikula a projektový specialista společnosti KORID LK Pavel Jaško.