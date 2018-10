S rubikovkou poměří rychlost. V neděli proběhne turnaj iQLANDIA Open 2018

Výroba - Výroba Manipulační dělníci ve výrobě 20 000 Kč

Manipulační dělníci ve výrobě přípravář výroba. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Tradiční producent speciálních upínacích prvků pro automobilový průmysl se zaměřením na výrobu a vývoj vstřikovaných plastových dílů. , Jsme rodinná francouzská firma se 150ti letou tradicí a celosvětovou působností., V Jablonci n/N vyrábíme a vyvíjíme již 20 let. I nadále rosteme a hledáme nové kolegy do našeho týmu. , Přidejte se k nám!, , Nabízíme možnost uplatnit a rozvinout znalosti a zkušenosti v oblasti vstřikování plastů , Přípravář výroby, Co bude Vaším úkolem?, - příprava materiálu ke strojům, - příprava materiálu k automatickým nasávačům, - barvení materiálu, - čištění přídavných zařízení ke vstřikolisům, , Co od Vás potřebujeme?, - vzdělání: vyučení v technické oboru, - nutná fyzická zdatnost - zvedají se břemena 20 až 25 kg, - základní znalost práce na PC, , Co Vám nabízíme?, - možnost odborných školení a prohlubování kvalifikace, - zajímavou práci v moderním provozu vstřikování plastů , - motivující finanční ohodnocení a možnost růstu v závislosti na znalostech a výkonu, - firemní akce pro zaměstnance, - příspěvky na stravování a penzijní připojištění , - bonusy vyplácené na základě hospodářských výsledků firmy, , Doplňující informace, - práce ve 3 směnném provozu, , Mzda: 20.000,- Kč., Příplatky za odpolední a noční směnu dle mzdového předpisu: k 10/2017 ve výši 11,- Kč/hod. v odpolední a 35,- Kč/hod. v noční směně. Po zkušební době různé benefity. Při dobrém hospodářském výsledku firmy výplata 13. a 14. mzdy, , Možný nástup: od 1.1.2019 , Bližší informace: Hana Šimáňová, tel. 483 358 134 , Životopisy zasílejte na e-mail: nabory.cz@araymond.com. Pracoviště: A.raymond jablonec s.r.o., Československé armády, č.p. 4609, 466 05 Jablonec nad Nisou 5. Informace: Hana Šimáňová, +420 483 358 134.