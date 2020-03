Ještě před jarními prázdninami oseli v zahradnictví Střední odborné školy v Liberci všechny volné prostory jarní sadbou. Tak, aby měli budoucí zahradníci po návratu vše připravené k přepichování vzrostlých výhonků do záhonů. Pak ale udeřila pandemie koronaviru a všechno bylo jinak.

Zde najdete on-line

„Je to práce pro zhruba třicítku studentů. Škola se ale musela zavřít a tak všechno zůstalo jen na nás, pěti pouhých učitelkách. Minulý týden jsme přepichovaly ostošest, jinak by všechno přerostlo a mohly bychom to vyhodit,“ líčí odborná učitelka SOŠ Liberec Marie Vojáčková. Tvrdí, že přepichovat stovky titěrných rostlinek celý den v roušce, ve skleníku, kam svítí slunce, není právě rekreace. „No, trochu se přitom dusíme,“ dodává na odlehčení.

Salát a kedlubny už zmizely. Teď chystají sadbu paprik a rajčat. „Připravujeme také macešky, sedmikrásky a truhlíkové květiny – pelargonie a surfinky. Zboží jsou plné skleníky, jen nevíme, kdy ho začneme prodávat. Snad po Velikonocích,“ doufá.

S vrozeným optimismem se snaží i na této situaci najít něco pozitivního. „Lidé v minulých letech na sadbu i truhlíkové květiny hrozně spěchali, teď se začne zřejmě sázet tak, jak se správně má, tedy po 'zmrzlých',“ odkazuje na pranostiku, podle níž mají jít rostliny do záhonů až po první květnové dekádě, tedy po svátku Pankráce, Serváce a Bonifáce.

„Očekáváme, že se na nás ale budou ve větší míře obracet nejen sami zahrádkáři, ale i prodejci, kteří budou mít problém s dodávkami,“ popisuje Vojáčková. Některé firmy jsou totiž závislé na dodávkách ze zahraničí, jenže hranice jsou uzavřené. Řada větších zahradnických center proto urychleně začíná s výsevem vlastní sadby.

Plné ruce práce se sadbou teď mají také v dalších zahradnictvích v kraji. Třeba v Chuchelně na Semilsku. Tam už v rámci možností a nově nastolených pravidel začali už i s prodejem. „Prodáváme sadbu salátu a kedluben, po Velikonocích přijdou na řadu ostatní. Celer, rajčata, pórek a veškerá brukvovitá zelenina,“ vypočítává majitel zahradnictví Roman Špidlen. „Zeleniny k sadbě by snad mělo být dost a měla by být veškerá,“ dodává.

Podle Štěpána Kobrleho ze Zahradního centra zatím nejsou ohroženy ani dodávky sadby z Polska či Holandska. „To funguje dál,“ říká.

V horší situaci se ale podle něj nacházejí květinářství a všichni ti, které živí řezané květiny. „Květiny jsou teď navzdory otevřeným obchodům zbytným zbožím. Květiny není komu darovat. Lidé se nesmějí navštěvovat, zrušené jsou všechny slavnosti, odkládají se i rodinné oslavy a hlavně svatby. Minulý týden se likvidovaly doslova kamiony řezaných květin. Některá květinářství je nabízela i za poloviční cenu, ale marně,“ popisuje. Podle něj spadly tržby květinářstvím v lepším případě na třetinu.

Třeba Jana Faltová už svůj krámek nedaleko centra Liberce zavřela úplně. „Je to nejen kvůli bezpečnosti mé a mojí rodiny, ale i proto, že mě živily především okolní školy. Ty jsou teď zavřené, v okolí je jen pár domů, takže by sem teď zabloudil jen málokdo. Kytky se nedají uskladnit, nakoupíte je a pak je můžete vyhodit nebo maximálně rozdat. Já mám už naštěstí půjčku na obchod splacenou, ale je mi líto těch, co teprve začínají,“ líčí majitelka květinářství. „Naštěstí dělám také jen na sebe a nemám žádné zaměstnance, to by byla katastrofa,“ doplňuje.

Kvůli studenému počasí vadnou ve skladech i obrovské zásoby primulí a dalších hrnkových květin. „Bohužel se najdou i lidé, kteří přijdou do prázdného květinářství ne pro kytku, ale aby se nešťastným prodejcům ještě posmívali. Zrovna včera mi jedna květinářka líčila, že k nim za celé dopoledne přišel jen jeden jediný pán, a to ještě se slovy: To se vám to rejžuje, když mají všichni zavřeno, co? To na morálce opravdu nepřidá,“ vypráví Kobrle, který zásobuje menší květinářství napříč republikou.

Květinářství se stejně jako řada obchodů uzavřela s vládním nařízením o půlnoci z 13. na 14. března. Pak ale dostala od vlády premiéra Andreje Babiše výjimku a zařadila se mezi obchody s potravinami, lékárny, zdravotnické potřeby, trafiky a drogerie, které mají otevřeno. Není přitom žádným tajemstvím, že i květinářství spadají do portfolia Agrofertu. Fond Hartenberg, který patří do svěřenského fondu Andreje Babiše, totiž loni koupil většinový podíl v síti květinářství Flamengo.