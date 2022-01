Zájemci se mohou hlásit ZDE

Do své party organizátoři shání dobrovolníky, kteří mají blízko ke sportu, chtějí se naučit novým věcem a stát se nedílnou součástí Jizerské 50. Některé pozice jsou v Liberci nebo v Jablonci nad Nisou, kde se letos premiérově uskuteční páteční koncert skupiny Tata Bojs. Nejvíc pozic je pak přímo na stadionu v Bedřichově. „Kolik tun medailí nebo metrů materiálu na startovní čísla se za roky rozdalo a použilo, to možná zapomenete. Na co ale nezapomenete jsou zážitky, kterých mám tak na celou knihu,“ podotkl dlouholetý koordinátor Dobrovolnického programu ČEZ Jizerské 50 Pavel Čermák.

Na dobrovolníky kromě neopakovatelných zážitků a nových přátel také čekají zajímavé odměny od pořadatelů. Zájemcům musí být více jak 16 let a musí mít čas v termínu od 11. 2. do 13. 2. Pak stačí jen vyplnit on-line přihlašovací formulář. „Budeme rádi za pomoc s budováním stadionu, navigací pro závodníky, úschovnou lyží, stejně jako s dopravní asistencí u autobusů anebo rozdáváním teplého čaje. Taky oceníme pomoc v dopingové kontrole u elitních sportovců anebo potřebujeme posily pro rozdávání medailí všem, kdo závod dokončí,“ dodal Čermák.