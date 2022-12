Občané mohou do kontejnerů odložit například nábytek, matrace, koberce, linolea, lyže, sáňky, boby, kola, dveře, WC, umyvadla, plastové vany a podobně. Do kontejnerů nepatří pneumatiky, stavební suť, komunální odpad, využitelné složky komunálního odpadu, které patří do barevných kontejnerů na tříděný odpad, vysloužilé elektrospotřebiče nebo bioodpad.