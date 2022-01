Sběrný dvůr v na Vesecku nebude v tomto týdnu v provozu od pondělí 10. ledna do soboty 15. ledna včetně. Důvodem neplánovaného uzavření je výskyt onemocnění covid-19 a s ním související povinná karanténa.

Sběrný dvůr. Ilustrační snímek | Foto: Deník

Především z důvodu karantény není možné zabezpečit běžný provoz sběrného dvora. Provozní doba sběrného dvora Vesecko pro občany je v zimním období, tedy od listopadu do února pondělí, čtvrtek, pátek od 9 do 16, v úterý a ve středu od 12 do 16 a v sobotu od 9 do 12 hodin. Od března do října je ve všední dny otevřeno o hodinu déle, v sobotu o hodinu dříve.